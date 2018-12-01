Почему России не нужна встреча Путина и Трампа

Ожидавшаяся с таким нетерпением встреча президентов России и США сорвалась в последний момент решением Дональда Трампа. Но стоит ли нам расстраиваться по этому поводу?

Автор:

Малосолов Андрей

К встрече Владимира Путина и Дональда Трампа готовились аж с июльского форума в Финляндии. Там главы двух государств старательно обменивались взглядами и провели короткие, на ногах, переговоры. Потом Путин и Трамп подмигивали друг другу во Франции, куда прибыли в рамках церемоний, посвященных окончанию Первой мировой войны.

Когда же встретятся эти влиятельные люди в следующий раз, любопытствовала западная пресса. Что же обсудят лидеры России и США в Аргентине, спрашивали российские СМИ и эксперты.

Буквально за день до старта саммита «Большой двадцатки» Трамп анонсировал долгожданную встречу: она будет, и точка! К тому моменту экипажи украинских кораблей Небылицы и Мокряка уже заслуженно получили свои два месяца ареста, а их маленькие катерочки покачивались в плену на пирсе морского порта Керчи.

И все-таки в последний момент все сорвалось. Трамп отменил встречу, о чем написал в Twitter, перечеркнув, таким образом, работу сотен не только российских, но и своих сотрудников. Это на первый взгляд подготовить саммит на высшем уровне легко. На самом деле эксперты, советники, министры, служба безопасности, протокол и прочие заинтересованные в проведении переговоров люди обычно трудятся не покладая рук в течение нескольких месяцев, занимаясь проработкой всех аспектов мероприятия.