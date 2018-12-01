Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Государство устроит нам естественный отбор
Будущее Сирии Запад будет решать без Москвы
«Хотим, чтобы Макрон ушёл»: протесты во Франции переросли в столкновения с полиц...
Актер Пашинин в вышиванке со свастикой усомнился в украинцах: «Многие нации уход...
Главная / Политика

Почему России не нужна встреча Путина и Трампа

01 декабря 2018, 19:54  •  316 • Политика
Ожидавшаяся с таким нетерпением встреча президентов России и США сорвалась в последний момент решением Дональда Трампа. Но стоит ли нам расстраиваться по этому поводу?
Автор:
Малосолов Андрей
К встрече Владимира Путина и Дональда Трампа готовились аж с июльского форума в Финляндии. Там главы двух государств старательно обменивались взглядами и провели короткие, на ногах, переговоры. Потом Путин и Трамп подмигивали друг другу во Франции, куда прибыли в рамках церемоний, посвященных окончанию Первой мировой войны.
Когда же встретятся эти влиятельные люди в следующий раз, любопытствовала западная пресса. Что же обсудят лидеры России и США в Аргентине, спрашивали российские СМИ и эксперты.
Буквально за день до старта саммита «Большой двадцатки» Трамп анонсировал долгожданную встречу: она будет, и точка! К тому моменту экипажи украинских кораблей Небылицы и Мокряка уже заслуженно получили свои два месяца ареста, а их маленькие катерочки покачивались в плену на пирсе морского порта Керчи.
И все-таки в последний момент все сорвалось. Трамп отменил встречу, о чем написал в Twitter, перечеркнув, таким образом, работу сотен не только российских, но и своих сотрудников. Это на первый взгляд подготовить саммит на высшем уровне легко. На самом деле эксперты, советники, министры, служба безопасности, протокол и прочие заинтересованные в проведении переговоров люди обычно трудятся не покладая рук в течение нескольких месяцев, занимаясь проработкой всех аспектов мероприятия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

316
Источник
Похожие новости
01 декабря 2018, 06:54
В ООН рассказали об обстреле гуманитарных работников в Сирии
01 декабря 2018, 06:54
«Только личность Путина не дает расползаться всему по швам»: Малофеев о «родовых травмах» демократии
01 декабря 2018, 13:24
«О Буше-старшем ничего, совсем ничего»: В Сети смерть экс-президента США предлагают встретить «гробовым молчанием»

01 декабря 2018, 10:09
«Анна Чапман, Мария Бутина»: В Киеве напомнили о «русских шпионках» и призвали запретить въезд женщинам
01 декабря 2018, 16:39
Делягин предложил дать Трампу политическое убежище в России
01 декабря 2018, 03:39
«Обоюдный настрой»: Песков озвучил условие для подготовки новой встречи Путина и Трампа
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
01 декабря 2018, 03:39
«Не спустят на тормозах»: Кремлинологи США боятся мести России за отмену встречи Пути...
01 декабря 2018, 03:39
Путина встретили в Буэнос-Айресе криком «Вы номер один!» - СМИ
01 декабря 2018, 00:24
Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала - видео
01 декабря 2018, 03:39
Закрыть порты ЕС и США: в Германии раскритиковали Россию
01 декабря 2018, 03:39
Украина нанесла ответный удар по России при поддержке США (Руслан Осташко)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 ноября 2018, 15:24
Как российские погранцы украинских моряков уговаривали границу не нарушать
27 ноября 2018, 03:39
Украинские моряки рассказали, что шли на провокацию намеренно
26 ноября 2018, 06:39
«Так украинские ВМС ещё никто не оскорблял»: Захарова о сообщении «Дождя» про ситуацию в Азовском море
25 ноября 2018, 20:54
ФСБ развеяла украинские мифы о таранах одним видео
30 ноября 2018, 01:39
Поставленные Россией системы ПВО сбили самолет Израиля и спасли Сирию от атаки - СМИ
26 ноября 2018, 06:39
«Поражение, равное Цусиме»: Украина потеряла треть дееспособного состава ВМС в Азовском море
26 ноября 2018, 11:24
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.