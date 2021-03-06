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Почему РФ и Франция выслали дипломатов тайно

06 марта 2021, 14:00  •  136 • Политика
Sadak Souici/www.globallookpress.com
"Обмен любезностями" между странами произошел еще в конце 2020 года
Россия с Францией тайно выслали по одному представителю дипломатической миссии в конце прошлого года. По информации медиа, это произошло после того, как французские власти заподозрили в шпионаже одного из сотрудников экономического отдела российского посольства в Париже.
Париж принял решение о высылке российского дипломата из Франции, после чего Россия ответила встречными мерами, выслав из Москвы представителя французской дипломатической миссии, работавшего на аналогичной должности.
Согласно приведенным данным, ни Министерство иностранных дел России, ни французское посольство не стали давать никаких комментариев. Как пишет издание Les Echos, конфиденциальность была принята во избежание дальнейшей напряженности в отношениях обоих государств.
По информации источника, обе стороны таким образом попытались остаться в хороших отношениях, несмотря на рост напряженности из-за ситуации с делом российского оппозиционера Алексея Навального.
Также издание утверждает, что между представителями России и Франции продолжается регулярный контакт. Москва и Париж также проводят переговоры по малому и среднему бизнесу на рынке РФ.
"Именно тогда и происходит высылка. Очередной сигнал, говорящий о напряженности в холодной атмосфере международной дипломатии", – пишут журналисты.
В феврале сообщалось, что российские власти приняли решение о высылке из страны эстонского дипломата. По информации Министерства иностранных дел, таким образом Москва ответила на объявление сотрудника российского посольства в Эстонии персоной нон-грата, заявив, что решение Таллина лишено оснований.

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