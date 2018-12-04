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Почему речи Порошенко заканчиваются обмороками для украинских солдат и чиновников
04 декабря 2018, 22:39 • 103 • В мире
Количество внезапных обмороков на торжественных церемониях с участием украинского президента Петра Порошенко уже невозможно пересчитать на пальцах одной руки
Автор:
Павленко Дмитрий
Выступление Петра Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV не обошлось без неприятного казуса. Прямо во время речи президента находившаяся в студии уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова внезапно упала в обморок.
К потерявшей сознание женщине тут же подбежали стоявшие рядом с ней другие участники передачи. Поспешил к ней и сам Порошенко. Денисову подняли на ноги и увели за кулисы, где, по словам ведущего, оказали квалифицированную медицинскую помощь. После этого Порошенко, как ни в чем не бывало, продолжил свой спич фразой о том, что омбудсмен так печется о задержанных Россией украинских моряках и работает денно и нощно по 20 часов в сутки, что уже не стоит на ногах.
- заявил Порошенко, призвав студию выразить поддержку Денисовой аплодисментами.
Через несколько минут украинская уполномоченная по правам человека, впрочем, вернулась в студию. Это позволило некоторым пользователям сети усомниться в том, что действительно имел место обморок вследствие плохого самочувствия, а не тонкая и расчетливая игра на зрителя.
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