Почему речи Порошенко заканчиваются обмороками для украинских солдат и чиновников

Количество внезапных обмороков на торжественных церемониях с участием украинского президента Петра Порошенко уже невозможно пересчитать на пальцах одной руки

Автор:

Павленко Дмитрий

Выступление Петра Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV не обошлось без неприятного казуса. Прямо во время речи президента находившаяся в студии уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова внезапно упала в обморок.

К потерявшей сознание женщине тут же подбежали стоявшие рядом с ней другие участники передачи. Поспешил к ней и сам Порошенко. Денисову подняли на ноги и увели за кулисы, где, по словам ведущего, оказали квалифицированную медицинскую помощь. После этого Порошенко, как ни в чем не бывало, продолжил свой спич фразой о том, что омбудсмен так печется о задержанных Россией украинских моряках и работает денно и нощно по 20 часов в сутки, что уже не стоит на ногах.

Она мобилизует международную поддержку, мобилизует уполномоченного по правам человека Российской Федерации, делает координацию адвокатов, привлекает адвокатов из состава крымских татар. Это очень нелегкий крест,

- заявил Порошенко, призвав студию выразить поддержку Денисовой аплодисментами.

Через несколько минут украинская уполномоченная по правам человека, впрочем, вернулась в студию. Это позволило некоторым пользователям сети усомниться в том, что действительно имел место обморок вследствие плохого самочувствия, а не тонкая и расчетливая игра на зрителя.