Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военн...
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
Главная / В России

Почему разведка НАТО шарахается от Крыма

16 марта 2020, 16:00  •  111 • В России

В апреле 2014 года ошивавшийся в Черном море (возле Крыма) эсминец ВМС США «Дональд Кук» получил позорную оплеуху: российский бомбардировщик СУ-24 с помощью авиакомплекса радиэлектронного противодействия «Хибины» (изделие Л-175В) вырубил аппаратуру ПВО американского корабля, который вынужден был сбежать в румынский порт Констанца. А там десятка полтора членов экипажа после пережитого шока (экраны радаров были густо засыпаны «снегом») попали в госпиталь и написали рапорты с просьбой уволить их со службы. Однако с тех пор корабли США и других стран НАТО не перестали показываться в Черном море, - наоборот, они челночным способом приходят на «дежурство» у территориальных вод России. И, конечно, не для того, чтобы половить черноморскую барабульку. Они ведут разведку (пытаясь залезть в наши цифровые сети связи) и бдительно присматривают за нашим Черноморским флотом.

Но что любопытно? Как только натовские корабли замечают, что наши береговые, авиационные или морские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начинают активно обрабатывать их сигналы, непрошенные гости начинают хаотично «отскакивать» из того района, где их засекли. О чем это говорит? Вот как на этот мой вопрос ответил научный сотрудник одного из наших НИИ, кандидат технических наук капитан I ранга Алексей МОРОЗОВ:

- Наши средства РЭБ сбивают с толку разведаппаратуру иностранных кораблей, бьют по «электронным мозгам» их навигационных систем. А те выдают ложные координаты, дезориентируют экипажи. Из-за это корабли НАТО чувсвтуют себя у наших крымских, да и не только крымских, границ очень «дискомфортно». И вынуждены всячески выкручиваться, используя на полную катушку те разведприборы, которые еще более-менее фурычат…

Мой собеседник добавил, что основным препятствием для разведки кораблей НАТО, которые приближаются к морским границам России в районе Крыма, является противодействие наземных средств радиоэлектронной борьбы.

А их у нас - внушительный выводок: «Красуха», «Борисоглебск-2», «Ртуть-БМ» «Леер-2», "Мурманск-БН", комплексы РЭБ "Москва-1""Палантин" и другие. Потому американские генералы и адмиралы вынуждены сквозь зубы признавать, что «за последние годы русским удадось достичь огромного прогресса в создании и применении средств радиоэлектронной борьбы».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
15 марта 2020, 10:30
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
14 марта 2020, 23:30
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
15 марта 2020, 14:00
Радикалы-националисты поставили Зеленскому ультиматум
16 марта 2020, 10:00
Владимир Путин: Да плевать на эти санкции, это заставило нас включить мозги
16 марта 2020, 01:30
«Сети заранее начали создавать запас»: в Минпромторге опровергли риски закрытия магазинов из-за коронавируса
16 марта 2020, 09:30
«После окончания карьеры ничего не изменится»: как живёт паралимпийская чемпионка, которую мать бросила в роддоме
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2020, 23:30
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст отпор "бандеровским упырям"
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
15 марта 2020, 10:30
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
12 марта 2020, 08:35
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
10 марта 2020, 20:35
Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.