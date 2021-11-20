Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада

Кедми озвучил возможную версию крушения МН-17 в Донбассе. "Расследование никогда не прекратится. Запад хочет его довести до ясного обвинительного приговора России", - отметил политолог.

Расследование катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе намеренно затягивается, чтобы скрыть возможную причастность Украины и обвинить во всём Россию и Донбасс. Такое мнение высказал политолог Яков Кедми.

Речь идёт об авиакатастрофе, которая случилась в 2014 году в Донбассе. Расследование случившегося тянется до сих пор. Запад обвиняет Россию и ополченцев в произошедшей трагедии.

С самого начала было ясно, что затягивание расследования крушения Boeing было выгодно киевской власти и тем, кто за ней стоит, чтобы выгодно свалить всю вину на ополченцев Донбасса и на Россию, это обычная провокация,

- прямо заявил Яков Кедми в беседе с Nation News.

Эксперт не исключил, что это Украина сбила самолёт по ошибке. И чтобы скрыть этот факт, она решила представить это именно так, как сейчас представляет.

Он добавил, что также с самого начала было очевидно, что Запад не заинтересован в честном расследовании случившегося. Он уже назначил виновными в авиакатастрофе Россию и Донбасс. Поэтому расследование будет продолжаться бесконечно.

Расследование никогда не прекратится. Запад хочет его довести до ясного обвинительного приговора России. Если факты не позволят им это сделать, то расследование будет тянуться бесконечно,

- пояснил эксперт.

При этом он добавил: это не означает, что Россия должна перестать бороться за правду. Напротив, необходимо, чтобы Москва продолжила представлять реальные факты, чтоб обличить обвинителей.