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Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
20 ноября 2021, 04:30 • 149 • Политика
Кедми озвучил возможную версию крушения МН-17 в Донбассе. "Расследование никогда не прекратится. Запад хочет его довести до ясного обвинительного приговора России", - отметил политолог.
Расследование катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе намеренно затягивается, чтобы скрыть возможную причастность Украины и обвинить во всём Россию и Донбасс. Такое мнение высказал политолог Яков Кедми.
Речь идёт об авиакатастрофе, которая случилась в 2014 году в Донбассе. Расследование случившегося тянется до сих пор. Запад обвиняет Россию и ополченцев в произошедшей трагедии.
- прямо заявил Яков Кедми в беседе с Nation News.
Эксперт не исключил, что это Украина сбила самолёт по ошибке. И чтобы скрыть этот факт, она решила представить это именно так, как сейчас представляет.
Он добавил, что также с самого начала было очевидно, что Запад не заинтересован в честном расследовании случившегося. Он уже назначил виновными в авиакатастрофе Россию и Донбасс. Поэтому расследование будет продолжаться бесконечно.
- пояснил эксперт.
При этом он добавил: это не означает, что Россия должна перестать бороться за правду. Напротив, необходимо, чтобы Москва продолжила представлять реальные факты, чтоб обличить обвинителей.
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