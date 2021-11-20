Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличн...
Главная / Политика

Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада

20 ноября 2021, 04:30  •  149 • Политика
Кедми озвучил возможную версию крушения МН-17 в Донбассе. "Расследование никогда не прекратится. Запад хочет его довести до ясного обвинительного приговора России", - отметил политолог.
Расследование катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе намеренно затягивается, чтобы скрыть возможную причастность Украины и обвинить во всём Россию и Донбасс. Такое мнение высказал политолог Яков Кедми.
Речь идёт об авиакатастрофе, которая случилась в 2014 году в Донбассе. Расследование случившегося тянется до сих пор. Запад обвиняет Россию и ополченцев в произошедшей трагедии.
С самого начала было ясно, что затягивание расследования крушения Boeing было выгодно киевской власти и тем, кто за ней стоит, чтобы выгодно свалить всю вину на ополченцев Донбасса и на Россию, это обычная провокация,
- прямо заявил Яков Кедми в беседе с Nation News.
Эксперт не исключил, что это Украина сбила самолёт по ошибке. И чтобы скрыть этот факт, она решила представить это именно так, как сейчас представляет.
Он добавил, что также с самого начала было очевидно, что Запад не заинтересован в честном расследовании случившегося. Он уже назначил виновными в авиакатастрофе Россию и Донбасс. Поэтому расследование будет продолжаться бесконечно.
Расследование никогда не прекратится. Запад хочет его довести до ясного обвинительного приговора России. Если факты не позволят им это сделать, то расследование будет тянуться бесконечно,
- пояснил эксперт.
При этом он добавил: это не означает, что Россия должна перестать бороться за правду. Напротив, необходимо, чтобы Москва продолжила представлять реальные факты, чтоб обличить обвинителей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





149
Источник
Похожие новости
19 ноября 2021, 22:40
"Вы пришли в наш дом": Лукашенко задал британскому журналисту неудобный вопрос
19 ноября 2021, 23:15
Россия должна поставить Белоруссии шесть дивизионов "Искандеров" - Коротченко
19 ноября 2021, 23:15
Берлин испугался возможной победы Лукашенко в вопросе мигрантов
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши с Baltic Pipe
20 ноября 2021, 02:45
Рост убийств как предвестник разрушения США: Политолог объяснил, почему всё будет только хуже
20 ноября 2021, 02:45
После перестрелки на границе Алиев и Пашинян договорились о новом "предохранителе" - ЕС
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 ноября 2021, 01:00
Украина представила план удара по России
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши ...
20 ноября 2021, 02:05
«Вмешательство в чистом виде»: как в РФ отреагировали на проект резолюции конгресса С...
20 ноября 2021, 02:45
Рост убийств как предвестник разрушения США: Политолог объяснил, почему всё будет тол...
20 ноября 2021, 02:45
После перестрелки на границе Алиев и Пашинян договорились о новом "предохранител...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2021, 22:20
Прощай, немытая Россия? От Пашиняна потребовали объяснений после звонка Путину
13 ноября 2021, 16:45
Симоньян со смешком озвучила единственно возможный результат войны с Россией
14 ноября 2021, 13:45
"Космический пулемёт" против "стержней Бога": куда будут стрелять комплексы С-550
14 ноября 2021, 11:25
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
18 ноября 2021, 01:10
"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
13 ноября 2021, 18:30
Россия осталась в недоумении после демарша в ООН. Запад поддерживает нацизм?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.