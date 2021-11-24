Почему "Зелёные" сменили гнев на милость? В войне за "Северный поток - 2" наметился поворот

В войне за "Северный поток - 2", которую США ведут с Россией, наметился неожиданный поворот. Немецкие "Зелёные", которые всегда были против проекта, вдруг раскритиковали американские санкции. Эксперт объяснил, почему экологи сменили гнев на милость.

Член комитета по иностранным делам бундестага, представитель партии "Зелёные" Омид Нурипур резко раскритиковал новые санкции, которые США ввели против "Северного потока - 2". Он заявил, что между Вашингтоном и Берлином не будет хороших отношений, пока США пытаются сорвать проект, в котором заинтересована Германия.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, почему "Зелёные", которые всегда выступали против "Северного потока - 2", вдруг изменили позицию.

Дело в том, что раньше эта партия была в оппозиции к правительству, во главе которого стояли консерваторы из ХДС-ХСС. Теперь же, после того как канцлером Германии стал Олаф Шольц, была создана новая коалиция, в которую вошли Социал-демократическая партия и "Зелёные". А партия экс-канцлера Ангелы Меркель, напротив, ушла в оппозицию.

Юшков считает, что именно эта рокировка стала причиной пересмотра взглядов на "СП-2". Оказавшись у власти, "Зелёные" больше не могут заниматься популизмом, им нужно решать насущные проблемы - как обогреть Германию и обеспечить её электроэнергией. А потому вмешательство США в энергетическую политику страны с недавних пор стало приниматься в штыки.

В этом плане мы видим политическую зрелость "Зелёных", которые отстаивают право Германии на самостоятельные решения. Страна основывается на европейском праве, а не спрашивает разрешения у США,

- пояснил эксперт "Народным Новостям".

Напомним, что ранее США и Германия согласовали сделку по "Северному потоку - 2". Вашингтон согласился оставить попытки сорвать проект, а Берлин взял на себя обязательства по продлению контракта на транзит газа через Украину и решил инвестировать средства в украинскую "энергобезопасность". Американцы пошли на этот шаг, чтобы не портить отношения с Германией. Однако накануне Штаты вновь ввели санкции против "СП-2", нарушив своё обещание.