Почему "смыло" Шендеровича: Норкин о том, как известный журналист "разменял талант"

Как пишет Норкин, Виктор Шендерович попал в замкнутый круг. В итоге маргинализировался, перестал развиваться творчески. Причём с этой проблемой, по мнению телеведущего, сталкиваются многие медийные персонажи.

Он описал этот замкнутый круг: "Эхо Москвы" дает интервью "Дождю", анализирующему события в блогах ресурса Snob.ru, на которые ссылается в своей публикации "Новая газета", чтобы дать возможность журналу The New Times предоставить свой комментарий на эту тему радиостанции "Эхо Москвы".

"И везде одно и то же: "кровавый режим", "мы здесь власть", "Путин, уходи". И над всем витает сияющий лик предводителя сил добра и света Алексея Навального… В этом либеральном круговороте информации оказался не только Виктор Шендерович. Но он, повторю, имеет для моего рассказа гораздо большее значение, чем другие. Просто в силу своего таланта, увы, разменянного сегодня на политическую конъюнктуру", - пояснил Норкин.

Конъюнктура же, по его словам, заключается в отрицании самого факта существования России как самодостаточного государства, с собственными моральными принципами, с правом на развитие по сценариям, отличающимся от тех, что приняты на Западе.

Именно попадание в этот круговорот и привело к отторжению публикой Виктора Шендеровича - не столько как писателя и драматурга, сколько как публициста и общественного деятеля, уверен Норкин.

"Виктор Шендерович застрял в деревне Гадюкино. И когда её, в полном соответствии с его прогнозом, "смыло", то же самое произошло и с самим Виктором Анатольевичем. Жаль…" - отметил телеведущий.

Напомним, Виктор Шендерович - один из участников рейтинга русофобов. И, к слову, до недавнего времени он лидировал. Сейчас же первым идёт Анатолий Чубайс...