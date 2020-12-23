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Почему "смыло" Шендеровича: Норкин о том, как известный журналист "разменял талант"

23 декабря 2020, 18:05  •  44 • Политика
Телеведущий Андрей Норкин в своей книге "От НТВ до НТВ" высказался по поводу своего коллеги журналиста Виктора Шендеровича. Норкин объяснил, почему в какой-то момент Шендеровича "смыло" из информационного поля. Телеведущий считает, что известный журналист "разменял свой талант" на политическую конъюнктуру.
Как пишет Норкин, Виктор Шендерович попал в замкнутый круг. В итоге маргинализировался, перестал развиваться творчески. Причём с этой проблемой, по мнению телеведущего, сталкиваются многие медийные персонажи.
Он описал этот замкнутый круг: "Эхо Москвы" дает интервью "Дождю", анализирующему события в блогах ресурса Snob.ru, на которые ссылается в своей публикации "Новая газета", чтобы дать возможность журналу The New Times предоставить свой комментарий на эту тему радиостанции "Эхо Москвы".
"И везде одно и то же: "кровавый режим", "мы здесь власть", "Путин, уходи". И над всем витает сияющий лик предводителя сил добра и света Алексея Навального… В этом либеральном круговороте информации оказался не только Виктор Шендерович. Но он, повторю, имеет для моего рассказа гораздо большее значение, чем другие. Просто в силу своего таланта, увы, разменянного сегодня на политическую конъюнктуру", - пояснил Норкин.
Конъюнктура же, по его словам, заключается в отрицании самого факта существования России как самодостаточного государства, с собственными моральными принципами, с правом на развитие по сценариям, отличающимся от тех, что приняты на Западе.
Именно попадание в этот круговорот и привело к отторжению публикой Виктора Шендеровича - не столько как писателя и драматурга, сколько как публициста и общественного деятеля, уверен Норкин.
"Виктор Шендерович застрял в деревне Гадюкино. И когда её, в полном соответствии с его прогнозом, "смыло", то же самое произошло и с самим Виктором Анатольевичем. Жаль…" - отметил телеведущий.
Напомним, Виктор Шендерович - один из участников рейтинга русофобов. И, к слову, до недавнего времени он лидировал. Сейчас же первым идёт Анатолий Чубайс...
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