Почему "скучно, девочки"? Путин преподал урок "расследователям", как искать "следы"

Президент России Владимир Путин ответил на расследование Навального о "дворце" в Геленджике. Глава государства категорично отметил, что всё приписываемое ему в качестве собственности ему и его родным "не принадлежит и не принадлежало никогда".

Он указал, что сейчас для тех, кому выгодно раздувать ситуацию, подвернулся удобный случай. Скомпоновали, склеили - и вот итог: "Материалами решили промыть мозги наших граждан".

Путин даже преподнёс урок горе-расследователям. В частности, указал он, в современном мире с нынешними технологиями должен оставаться финансовый след. Тем более когда речь идёт об объектах, оценивающихся в миллионы или даже миллиарды.

"На протяжении 10 лет (всё то время, как обсуждаются подобные слухи) что-то должно было остаться, какие-то оформления земельных участков, какие-то финансовые проводки, хотя бы какие-то оформления у нотариуса… Следы должны были остаться - в нотариальных книгах, в электронном виде", - объяснил Путин.

Но вместо этого людям показывают не факты, а чистый монтаж.

"Вместо всего этого - что? Разместили мою фотографию, мое плавание стилем баттерфляй в каком-то бассейне, где я никогда не был. И я не знаю, что это за бассейн. Но я там плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Это просто компиляция. Монтаж. Выражаясь языком одного известного персонажа, хочется сказать: "Скучно, девочки". Хоть чего-то там понапридумывали бы ещё", - констатировал Путин.

Отметим, что в Кремле ранее отмечали, что расследование-"сенсация" от Навального не более чем "заезженная пластинка". Как пояснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вся компиляция этого фильма - "такая хорошая качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров".