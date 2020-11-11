Почему "обнуление"? Журналисты атаковали Пескова после выбора слов года

Напомним, по данным Института, двумя "словами года" стали "самоизоляция" и "обнуление". Об этом рассказал доктор филологических наук, научный руководитель проекта "Слово года" Института им. Пушкина Михаил Осадчий, передаёт ТАСС.

По словам авторов исследования, в России двумя самыми обсуждаемыми темами 2020 года стали: пандемия коронавируса и поправки в Конституцию. На основе исследования были отобраны слова, которые характеризуются высокой частотностью и в то же время смысловой ёмкостью и значимостью. Среди претендентов также были: "конституция", "ковид", "коронавирус", "поправки" и "удалёнка".

На вопрос журналистов о том, "почему же "обнуление"?", Песков заявил, что не может ответить на этот вопрос и предположил, что "это нужно отвечать социологу или нашим учёным".

"Я не знаю, каким образом они пришли к этому выводу, не берусь это комментировать", - отметил он.

Однако, по словам Пескова, в политической жизни поправки в Конституцию стали чрезвычайно важным событием во внутренней политике и в жизни России в целом.

"Преуменьшать значение этого нельзя и невозможно", - отметил он.