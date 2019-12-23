Почему Путин запустил поезд в Крым фразой Гагарина

А БУДЕТ ЕЩЕ И "ЛАСТОЧКА"

Чтобы открыть железнодорожную часть Крымского моста, Владимиру Путину пришлось проделать замысловатый маршрут. Прилетев на самолете в Анапу, он на вертолете добрался до Керчи, где пересел в поезд, на котором вместе с рабочими-мостостроителями первым и опробовал железнодорожную часть моста.

Пять лет назад на этом краю Таманского полуострова не было ничего, кроме виноградников, скал и берега моря. Теперь на станции «Тамань» стоял вокзал с кассами и платформой.

Открывая в мае 2018-го автомобильную часть моста, Путин проехал из Краснодарского края в Крым. По железнодорожной он поехал в обратном направлении, сменив кабину КамАЗа на кабину тепловоза.

- Поехали? - обратился он к машинисту.

- Надо дать сигнал об отправлении, - проследил за порядком тот.

- Вот сюда нажать? - нашел кнопку Путин. - Поехали!

Под гудок символический поезд тронулся.

Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.

- Вот это под электричку? - тут же заинтересовался президент железнодорожными путями.

- Мы собираемся пустить здесь «ласточку», - подтвердил министр транспорта Евгений Дитрих. - Чтобы можно было прилетать в Анапу и добираться в Керчь за час через мост, как на аэроэкспрессе.

- Здорово! - одобрил Путин. - Обязательно надо сделать.

Путин поблагодарил строителей Крымского моста.

"НАМНОГО МЯГЧЕ ИДЕТ"

За ним в кабине стоял возглавлявший строительство Аркадий Ротенберг.

- Что-то вы выглядите плохо, — пошутил президент. - Спали плохо?

- Нормально, - покачал головой Ротенберг. - Трудов положено много. Вы же сказали, что мост должен стоять здесь. Вот.

- Намного мягче идет, чем по автомобильному, - заметил Путин, повернувшись к Дитриху.

- Здесь и скорость расчетная до 120 километров в час, - согласился тот, и рассказал об оставшихся проблемах.

Если по территории России поезд тянет электровоз, то крымские дороги пока не электрофицированы, там приходится использовать тепловозы.

- Украина этого никогда не делала, там нет электрифицикации, - сказал Дитрих. - Чтобы не выжигать контактную сеть, мы закупили новые современные тепловозы. Но Крым — наша витрина. Гонять по нему тепловозы неправильно. Нужно электрифицировать.

- Сколько это будет стоить? - спросил Путин.

- Сама электрифицикация - 38,8 миллиардов рублей, но еще понадобится оборудовать переезды.

Запуск движения по железнодорожной части Крымского моста. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

"РУКОВОДИТЕЛЬ С ПРОСТОЙ РУССКОЙ ФАМИЛИЕЙ РОТЕНБЕРГ"

В вагоне поезда ехали рабочие, рассказывавшие президенту, каким трудом давался Крымский мост.

- Да я помню, - подтвердил Путин. - Основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: ты что, выпил что ли? Он говорит: нет, ты что, здесь никто даже близко ни к какой бутылке не подошел. И дальше сказал очень хорошие слова: только русский человек это может сделать.

На станции «Тамань» президента ждали те, кто четыре года строил этот мост.

- Вы доказали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня проекты, - поздравил их Путин. - Это самый большой мост не только в России, но по протяженности и в Европе.

Владимир Путин открывает железнодорожное движение по Крымскому мосту: онлайн-трансляция.

По телесвязи из Петербурга начальник поезда «Таврия», отправляющегося в этот момент в Симферополь, доложил президенту о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, прерванного в 2014 году. Тем временем состав Питер-Симферополь за его спиной тронулся.

- Догоняйте! - засмеялся Путин.

Начальник поезда побежал.

Железнодорожная часть Крымского моста: видео из кабины тепловоза.

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