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Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах

03 декабря 2021, 05:50  •  323 • Политика
Глава компании "СДС-уголь", не скрывая слёз, просил прощения за гибель шахтёров на шахте "Листвяжная", но Путин остался непреклонен и даже выругался с выключенным микрофоном.
Гендиректор компании "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев пять минут, не скрывая слёз, просил прощения за ЧП на шахте "Листвяжная", но разжалобить президента России Владимира Путина ему не удалось. Глава государства крайне жёстко высказался об инциденте.
Речь идёт о заседании по ситуации в угольной отрасли, на котором обсуждались причины, приведшие к трагедии на шахте "Листвяжная". Из отчёта Следственного комитета следует, что к взрыву на шахте привело отсутствие контроля за ходом работ со стороны руководства и фальсификация показаний датчиков. Президент лично обратился к гендиректору компании "СДС-Уголь" с требованием объясниться, как такое могло произойти.
Вы следили или только деньги считали?
- спросил глава государства.
В ответ Геннадий Алексеев склонил голову и со слезами на глазах признал, что не уследил. На бумаге с безопасностью на шахте всё было отлично, но это была лишь иллюзия, которая стоила нескольких десятков человеческих жизней.
Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания,
- сказал гендиректор "СДС-уголь".
На кадрах видно, что слова ему даются с трудом, голос дрожит. Тем не менее Путин остался суров и непреклонен. Глава государства отметил, что прокуратура и СК дадут оценку действиям всех должностных лиц.
Теперь все сидим и все головы опустили,
- отметил президент России и, выключив микрофон, произнёс ещё несколько слов, после чего хлопнул папкой о стол и вздохнул.
В Сети интерпретировали непроизнесённые в микрофон слова Путина как ругательства, которые нецензурно и ёмко описывают ситуацию. Теперь в интернете гадают, какие именно выражения использовал глава государства.

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