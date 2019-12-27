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Почему Путин так зол на Польшу: Поляки пытались забыть о пособничестве нацистам, а Россия напомнила. Пять раз - BBC

27 декабря 2019, 23:24  •  166 • Политика
За последнюю неделю российский президент в публичных выступлениях не менее пяти раз упомянул Польшу и её роль во Второй мировой войне. Западные СМИ попытались понять, почему Путин так зол на поляков, которые усиленно пытаются забыть о пособничестве нацистам.
Как пишет BBC, в последнее время президент России слишком часто вспоминает Польшу и её роль в начале Второй мировой: сначала он заговорил об этом на коллегии Министерства обороны 24 декабря, затем тот же вопрос затронул на встрече с парламентскими лидерами, а на следующий день не обошёл вниманием исторические события в Польше в начале войны на встрече с российскими бизнесменами.
Авторы статьи BBC уверены, что критика Польши со стороны Владимира Путина стала ответом на резолюцию Европарламента, в которой Советский Союз обвиняется в пособничестве нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны и в разделении Польши между Сталиным и Гитлером в результате подписания пакта о ненападении.
Журналисты считают, что такая реакция Путина объясняется попыткой переломить ситуацию, направив обвинение на кого-то другого, а именно на Польшу. Авторы заявляют, что Великая победа - один из официальных идеологических инструментов в России, а для президента - ключевой способ узаконить свою экспансионистскую внешнюю политику.
И конечно, Польша, которая уже успела назвать высказывания президента России "лживыми рассказами", не заслуживает столь жёстких обвинений, считают авторы, ведь в стране недавно даже ввели статью, по которой любые предположения о соучастии в нацистских военных преступлениях караются законом. И вообще, такие темы являются очень болезненными в Польше, заключают журналисты, а Путин просто злится на страну, которой больше нет.

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