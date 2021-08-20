Почему Путин так дорожит Меркель: в Германии дали ответ

Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Канцлера очень тепло встретили в России

Сегодня, 20 августа, состоялась прощальная встреча российского лидера Владимира Путина с немецким канцлером Ангелой Меркель. Глава правительства ФРГ планирует уйти из большой политики и в высоком статусе последний раз посетила нашу страну. По мнению опытного политолога из Германии Маркуса Кайма, между Путиным и Меркель давно установились особые отношения.



Немецкий эксперт убежден, что российский лидер с заметным трепетом относится к Меркель. Такое положение дел объясняется достаточно просто. Нынешний канцлер Германии является очень сильным политиком. Более того, ее позиции серьезно укрепились в последние годы. Меркель всегда позиционировалась как глава Евросоюза. Сумасбродное президентство бывшего главы США Дональда Трампа дало ей дополнительные очки. С того времени Меркель стали считать главным лицом на всем Западе.

Разумеется, такой важный на международной арене человек вызывает особый интерес у нашего главнокомандующего. Именно поэтому Владимир Владимирович сильно дорожит отношениями с гостьей из Германии.

Как отметил Маркус, дополнительную крепость связи между Путиным и Меркель добавляет особое отношение последней к России. Глава немецкого правительства понимает, какую большую роль наше государство играет на международной арене. Таким образом, взаимное уважение пронизывает отношения президента России и канцлера Германии, передает RT.

К слову, недавно стало известно, что Путин попросил Меркель повлиять на Киев. Последняя встреча двух лидеров длилась на час дольше запланированного.