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Почему Путин стал преемником и кто претендовал на должность: Версия зятя Ельцина
30 мая 2021, 18:20 • 270 • Политика
Алексей Дьяченко, бывший зять первого президента России Бориса Ельцина, рассказал, почему, по его мнению, бывший премьер-министр Евгений Примаков не стал преемником, хотя шансы у него на это были. И не только у него.
По мнению Алексея Дьяченко, причин, которые помешали Евгению Примакову стать преемником президента, несколько.
Одна из основных заключается в том, что он не переносил критику в свой адрес, отметил Алексей Дьяченко в рамках публикации на "Эхе Москвы".
"Любая критическая публикация или заявления депутатов били ему прямо в сердце", - отметил автор.
Вторая причина: Евгений Примаков жёстко проводил свою линию, и одна из его ошибок - участие в деле "Аэрофлота". А ведь это дело - своего рода удар по Кремлю.
"Примаков с его политическим опытом не мог не понимать этого", - уточнил бывший зять Бориса Ельцина.
И в-третьих, Борис Ельцин видел преемником человека молодого, без груза ошибок.
Так, в 1998 году "закончилась эпоха Черномырдина (а ведь многие считали его вполне логичным преемником первого президента), в 1999 году настала очередь Примакова и Степашина", отметил Алексей Дьяченко.
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