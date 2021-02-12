Почему Путин проигнорирует Мюнхенскую конференцию: мнение политолога

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент России уже все сказал Западу

Накануне стало известно, что Владимир Путин не выступит на Мюнхенской онлайн-конференции. На причины этого указал политолог Алексей Мухин.

Президент России не будет выступать, так как в этом "смысла нет". Он уже абсолютно все сказал ранее в Давосе, объяснил аналитик. Та речь российского лидера была "очень взвешенной" и продуманной" и пестрила "новыми тезисами".

Теперь же не о чем заявлять, пока "западные партнеры" не предпримут определенных действий. Пока они не призадумаются и не прекратят разрушать системы коллективной безопасности, отметил политолог, добавил Мухин.

Да и сама Мюнхенская конференция уже не один год не выполняет своей основной функции – "по установлению безопасности", подчеркнул аналитик, передает "Общественная служба новостей".

Тем временем на Западе, видимо, начинают понимать, что следовало прислушаться к словам Владимира Путина, прозвучавшим на Мюнхенской конференции в 2007 году. Через 14 лет стало ясно, что тогда президент России сделал пророческое заявление.