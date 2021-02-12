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Почему Путин проигнорирует Мюнхенскую конференцию: мнение политолога
12 февраля 2021, 16:00 • 477 • Политика
Президент России уже все сказал Западу
Накануне стало известно, что Владимир Путин не выступит на Мюнхенской онлайн-конференции. На причины этого указал политолог Алексей Мухин.
Президент России не будет выступать, так как в этом "смысла нет". Он уже абсолютно все сказал ранее в Давосе, объяснил аналитик. Та речь российского лидера была "очень взвешенной" и продуманной" и пестрила "новыми тезисами".
Теперь же не о чем заявлять, пока "западные партнеры" не предпримут определенных действий. Пока они не призадумаются и не прекратят разрушать системы коллективной безопасности, отметил политолог, добавил Мухин.
Да и сама Мюнхенская конференция уже не один год не выполняет своей основной функции – "по установлению безопасности", подчеркнул аналитик, передает "Общественная служба новостей".
Тем временем на Западе, видимо, начинают понимать, что следовало прислушаться к словам Владимира Путина, прозвучавшим на Мюнхенской конференции в 2007 году. Через 14 лет стало ясно, что тогда президент России сделал пророческое заявление.
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