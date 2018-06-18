Почему Путин не стал популярным на Западе • 77 • Аналитика







Подумаем, оценим… Тот факт, что «режим ВВП» ориентируется на традиционные религиозно-семейные ценности, стал известен уже очень давно, широко известен на Западе (естественно, в негативной коннотации) и вряд ли может считаться неким внезапным откровением: дескать, кто бы мог подумать!





Парадоксальным образом ВВП во многом мог бы вписаться как нельзя лучше, например, в американскую республиканскую консервативную традицию. То есть те самые идеи, которые он так активно использует для формирования идеологической основы своей политики, самым странным образом перекликаются с теми самыми американскими традиционными ценностями консервативных республиканцев: церковь — это хорошо, а аборты — плохо. И так далее. Родина, национальные интересы и их защита с оружием в руках…



То есть можно, конечно, считать политику Путина необыкновенной и аналогов не имеющей, но это только на первый взгляд… Есть полные и прямые аналоги как в Америке, так даже и в Германии (в меньшей степени). Если брать финансово-экономическую политику и общий стиль ведения дел, то как раз можно сделать удивительный вывод, что и определённая «перекличка» с идеями немецких консервативных политических кругов имеет место.



Ещё раз: имеет «смысел» не смотреть на политику ВВП как на нечто абсолютно необычайное, а поискать некие аналогии с той же Германией и Америкой (80-е, 90-е годы и ранее), и удивлению нашему (это при толковом анализе) не будет конца. Такое впечатление, что не только в консервативном крыле американских республиканцев, но и в среде функционеров ХДС/ХСС товарищ Путин смотрелся бы весьма аутентично. То есть по своим взглядам он ближе отнюдь не к Чавесу, он гораздо ближе к Колю и прочим хорошо одетым/упитанным господам устоявшихся взглядов.



Опора на традиционные ценности и институты, строгая бюджетная экономия, повышение доходов при строгом контроле расходов, урезание социальных программ и развитие крупных национальных корпораций… Это вообще не хорошо и не плохо — это вполне устоявшаяся политическая традиция на Западе (в консервативной части политического спектра). Которая очень сильно отличается от того, что мы имели перед собой в СССР в славные 70-е — 80-е.



То есть Путин — это не Зюганов ни разу. Однако вот эта вся стратегическая линия никакого профита и никакой отдачи господину Путину в плане создания позитивного имиджа на Западе не принесла. Посмотрев на всё вот это безобразие чётко со стороны, нельзя не удивиться: на месте Путина вполне мог быть «левак», «народный вождь», трибун и популист (Всем по пятьсот! Долой Америку — большого сатану!).



Могло такое быть? Вполне! То есть, вопреки всем мечтам западных публицистов, Путин — это не худший, а как раз лучший для них вариант, который был. Любой другой политик во главе России неизбежно будет гораздо более антизападным. И санкции, и путч на Украине, и «разорванная в клочья российская экономика» ведут именно к этому.



Любой демократически выбранный и популярный политик во главе России будет вынужден проводить гораздо более антизападную политику и вести антизападную пропаганду, вне зависимости от фамилии и политической принадлежности. И начавшиеся на Западе на «ковырнадцатом» году правления ВВП разговоры о том, «как нам работать с Россией», немного запоздали. Совсем немного. Парадоксальным образом как раз Владимир Путин был лучшим шансом как для республиканцев США, так и для христианских демократов (если они ещё христианские) Германии. Ядерный страх и иллюзия безопасности



Ничего «лучшего» Россия предложить уже не сможет. Дальше будет только «Милошевич / иранский шахиншах с ядерными ракетами». Помните кстати, Джорджа Буша-юниора, который увидел в путинских глазах что-то хорошее? Что, в общем-то, не случайно. При всей разнице в культуре и биографии их взгляды в чём-то были схожими. Но это самое высказывание очень многим в США не понравилось.



Для них Путин — агент «Кэй-Джи-Би». И точка. Вот если бы кто-то вроде Немцова… А ведь делать из текущего президента «забубенного патриота» и националиста было бы очень большим преувеличением. Забывают как-то все всё очень быстро: как раз ВВП постарался сделать так, чтобы привлечь крупные корпорации, иностранные капиталы в Россию и гарантировать их сохранность от разнообразных «эксов». Вспомните в этом ракурсе «славную эпоху 90-х», когда власть была прозападной, но в правовом и экономическом поле царил полный бардак и бандитизм.



А как раз деятельность российского Минфина в путинскую эпоху удостоилась многочисленных похвал со стороны западных экспертов. То есть в определённом плане Путин — это Ли Куан Ю, к которому там относятся как к Ким Чен Ыну… Такое складывается впечатление, что, если бы в нулевые страной рулил потерявший всякие берега Зюганов, его оценка западным истеблишментом была бы примерно аналогичной оценке деятельности Путина.



Смех смехом, но в нулевые была создана как раз по-настоящему новая, постсоветская Россия, где уже действуют законы, где открыты границы и куда можно инвестировать. Но никакого «положительного имиджа» это почему-то России не принесло. Ни в США, ни в Западной, ни в Восточной Европе.



Путин — это плохо, режим коррумпирован… и так далее. И у некоторых (недозрелых) личностей складывается впечатление, что Путин — он как Чавес, и если венесуэльская экономика дышит на ладан, то и российской по тем же причинам осталось недолго… Как ни странно, встречаются такие вот сравнения. Но если и Путин и Чавес — враги США, что их объединяет, то вот их политические взгляды весьма различны и даже диаметрально противоположны. Итоги недели. Нам бы яблок молодильных да воды живой стакан



В смысле взглядов на организацию общества и экономики Путин и быв. президент Чавес (Мадуро лишь продолжает его линию) расходятся весьма серьёзно и принципиально. И современная нам Россия вполне себе «стыкуется» с западным обществом, в отличие от эпохи СССР.



Надо просто посмотреть на всё это безобразие свежим, незамутнённым взглядом. По идее, Путин должен был быть весьма популярен в Европе и особенно в Германии, а также уважаем в США. Он сделал как раз то, чего вроде бы от нас ждали: «оформил» свободное, демократическое общество, основанное на верховенстве закона и принципах рыночной экономики. И в церковь ходит! И традиционные ценности внедряет. И преступность невысокая по сравнению с тем, что было ранее…



Ещё раз: весьма поучительно российскому читателю внимательно изучить то, за что, например, выступают американские консерваторы из глубинки (то есть не из крупных городов восточного и западного побережья). И удивлению нашему не будет конца! При минимальной адаптации это практически Путин и его программа… Оружие вот только в гражданский оборот он внедрять не хочет, но у нас и традиции другие.



И деятельность его в экономике весьма хорошо понятна тому же немецкому бизнесу, не являясь чем-то волшебно-уникально-этническим. То есть как бы «всё хорошо», «всё по фэншую», но не приходит к нему популярность… Что создаёт у знающего человека определённый когнитивный диссонанс: как же так, что неправильно?



Ещё в конце 80-х даже мечтать о такой вот ситуации в случае России было бы недопустимым и неоправданным оптимизмом. А уж исходя из ситуации конца 90-х, можно было бы ожидать чего угодно.



Борьба с коррупцией, говорите? То есть вы хотите сказать, что по отношению к ведущим мировым державам именно в России какой-то необыкновенно высокий уровень коррупции? И даже если это так, то чем это опасно для иностранцев? Откуда столько эмоций? Им так жаль русских, которые страдают от коррупции? А голодных негров и украинцев им не жалко? Даёшь тиранию и платных доносчиков!



На самом деле все вопли об «отсутствии демократии» и «страшной коррупции» в России носят вполне и вполне прагматичный характер: надо как-то объяснить «городу и миру», почему Россия — плохая или почему политика той или иной страны носит откровенно русофобский характер. Что, дескать, «всё бы было хорошо», если бы не «коррумпированный» и «антидемократический» режим в России.



Что нужно иностранному бизнесмену? Платёжеспособные клиенты, стабильная политическая ситуация, работающие законы. Вот и сравните с этой точки зрения «святые 90-е» и «антидемократические 00-е». С точки зрения международного бизнеса Россия Ельцина и Россия Путина — это две большие разницы.



Или что-то не так? Что волновало «международную общественность» в политическом плане касательно постсоветской России?



Полная политическая нестабильность и непредсказуемость и риски по расползанию ЯО в случае распада. Возможные социальные волнения, вследствие этого крах государства и, опять же, расползание/использование ЯО тоже вроде волновали. Ну так вроде как раз тов. Путин очень чётко закрыл эти вопросы. Гражданской войны (вполне вероятной в конце 90-х) не будет, и ЯО никуда из-под контроля не денется. Лепота!



С учётом того, с каким вроде ужасом в 90-е годы там публиковали апокалиптические сценарии для России, на Западе Путину памятники должны ставить. Он снял все эти риски, о которых «так долго с дрожью в голосе говорили европейцы». Не попадёт российское ЯО к террористам. И не надейтесь.



То есть все те риски и претензии, которые озвучивались по поводу РФ в 90-е годы на Западе, были так или иначе или закрыты, или серьёзно уменьшены. Ага, и в ответ появились новые претензии: в России большое социальное расслоение и всё такое… И да, если в 90-е ядерная и нестабильная Россия угрожала миру, то в 00-е миру начал угрожать уже сам режим Путина, который её «стабилизировал». И так плохо, и эдак нехорошо… Режиссёр, человек, гражданин. Памяти Станислава Говорухина



Сравним с точки зрения европейского бизнесмена/политика/обывателя Россию 1987, Россию 1997 и Россию 2007… просто сравним. Вроде как последний вариант гораздо более интересен. Буквально всем и каждому (за бугром!). Стабильная демократическая благополучная страна, член G8 и ПАСЕ, рыночная экономика, открытое общество и всё такое. И никаких дезинтеграционно-ядерно-террористических угроз.



Но не пришёлся им по душе «каменный цветок». Кстати, в случае реально «порванной в клочья экономики» никто как бы на Западе не боялся возврата к кризису 90-х в России? С возрастанием тех самых «дезинтеграционно-ядерно-террористических угроз»? Социальный кризис, распад страны, и ЯО расходится по рукам «бармалеев»… нет, никто этого не боялся?



То есть вот так, «теоретически», «вариант Путина» был, по идее, наиболее выгодным и безопасным для той же самой Европы. Но почему-то Путин вызывает там стойкое неприятие. Всё плохо, всё нехорошо, и даже внутри России почему-то сложилось чёткое убеждение, что Путин ведёт «антизападную» политику.



Источник проблем во взаимных отношениях тут как раз не «режим бывшего агента КГБ», а категорическое неприятие Западом наличия России на политической карте. В любом формате и при любом режиме. Причём для ликвидации «этого самого государства» присутствует готовность пойти на очень высокие и даже самые высокие риски. Ставить на кон мир в Европе ради экспресс-выдачи державной булавы профессиональному кондитеру? Ребята, вы серьёзно?



Идти на риск обмена ядерными ударами для того, чтобы одного упитанного «укрополитика» срочно заменить на другого (не менее упитанного, но более упитого)?



По факту, вариант «мирного сосуществования» им малоинтересен. А вот если мы начинаем рассматривать более реалистичный вариант «югославского сценария» для РФ, тогда жуткая неприязнь к текущей власти в России вполне понятна. Мешается потому что. Все 90-е активно педалировалась тема «отказа России от ЯО», а то и ракеты проржавели, и охрана уже разбежалась… Выборы. Украине пришёл Вакарчук?



Легендарный скандал с «ЮКОСом» — это вообще-то о принадлежности нефтяных месторождений России, а отнюдь не о «святом Ходорковском».



То есть мы не можем понять наших европейских/американских партнёров не столько по причине «сложностей перевода», сколько из-за того, что их действия понятны, логичны и предсказуемы как раз в рамках логики жёсткой конфронтации. А вариант «сотрудничества» как раз носит временный, второстепенный характер (так что наши депутаты, которых забанили в ПАСЕ, могут сильно не расстраиваться). Этакая «легенда прикрытия», плохо, кстати, проработанная. Оттого они иногда и «лажают», отвечая на простейшие вопросы типа принадлежности Земли Франца-Иосифа (а она принадлежит отнюдь не Францу и даже не Иосифу).



То есть, если в рамках «взаимовыгодного партнёрства» их неприятие «путинского режима» выглядит странно и надуманно, то вот в рамках drang nach Osten… все вот эти санкции и учения НАТО на российских границах в логику укладываются просто на ура. А как раз максимально прозападный и демократический (в рамках возможного) путинский режим 00-х остался ими абсолютно не востребован. Такой вот исторический парадокс. Идея есть такая красивая, что, дескать, ориентированная на традиционные ценности Россия служит привлекательной альтернативой западным странам, погрязшим в «толерастии», причём для самих же граждан тех самых стран, так как, в отличие от экзотических Китая, Японии, Кореи, вполне вписана в европейскую христианскую цивилизацию. И, дескать, эта самая наша «несомненная» привлекательность служит предметом зависти и ненависти со стороны западных элит.Подумаем, оценим… Тот факт, что «режим ВВП» ориентируется на традиционные религиозно-семейные ценности, стал известен уже очень давно, широко известен на Западе (естественно, в негативной коннотации) и вряд ли может считаться неким внезапным откровением: дескать, кто бы мог подумать!Парадоксальным образом ВВП во многом мог бы вписаться как нельзя лучше, например, в американскую республиканскую консервативную традицию. То есть те самые идеи, которые он так активно использует для формирования идеологической основы своей политики, самым странным образом перекликаются с теми самыми американскими традиционными ценностями консервативных республиканцев: церковь — это хорошо, а аборты — плохо. И так далее. Родина, национальные интересы и их защита с оружием в руках…То есть можно, конечно, считать политику Путина необыкновенной и аналогов не имеющей, но это только на первый взгляд… Есть полные и прямые аналоги как в Америке, так даже и в Германии (в меньшей степени). Если брать финансово-экономическую политику и общий стиль ведения дел, то как раз можно сделать удивительный вывод, что и определённая «перекличка» с идеями немецких консервативных политических кругов имеет место.Ещё раз: имеет «смысел» не смотреть на политику ВВП как на нечто абсолютно необычайное, а поискать некие аналогии с той же Германией и Америкой (80-е, 90-е годы и ранее), и удивлению нашему (это при толковом анализе) не будет конца. Такое впечатление, что не только в консервативном крыле американских республиканцев, но и в среде функционеров ХДС/ХСС товарищ Путин смотрелся бы весьма аутентично. То есть по своим взглядам он ближе отнюдь не к Чавесу, он гораздо ближе к Колю и прочим хорошо одетым/упитанным господам устоявшихся взглядов.Опора на традиционные ценности и институты, строгая бюджетная экономия, повышение доходов при строгом контроле расходов, урезание социальных программ и развитие крупных национальных корпораций… Это вообще не хорошо и не плохо — это вполне устоявшаяся политическая традиция на Западе (в консервативной части политического спектра). Которая очень сильно отличается от того, что мы имели перед собой в СССР в славные 70-е — 80-е.То есть Путин — это не Зюганов ни разу. Однако вот эта вся стратегическая линия никакого профита и никакой отдачи господину Путину в плане создания позитивного имиджа на Западе не принесла. Посмотрев на всё вот это безобразие чётко со стороны, нельзя не удивиться: на месте Путина вполне мог быть «левак», «народный вождь», трибун и популист (Всем по пятьсот! Долой Америку — большого сатану!).Могло такое быть? Вполне! То есть, вопреки всем мечтам западных публицистов, Путин — это не худший, а как раз лучший для них вариант, который был. Любой другой политик во главе России неизбежно будет гораздо более антизападным. И санкции, и путч на Украине, и «разорванная в клочья российская экономика» ведут именно к этому.Любой демократически выбранный и популярный политик во главе России будет вынужден проводить гораздо более антизападную политику и вести антизападную пропаганду, вне зависимости от фамилии и политической принадлежности. И начавшиеся на Западе на «ковырнадцатом» году правления ВВП разговоры о том, «как нам работать с Россией», немного запоздали. Совсем немного. Парадоксальным образом как раз Владимир Путин был лучшим шансом как для республиканцев США, так и для христианских демократов (если они ещё христианские) Германии.Ничего «лучшего» Россия предложить уже не сможет. Дальше будет только «Милошевич / иранский шахиншах с ядерными ракетами». Помните кстати, Джорджа Буша-юниора, который увидел в путинских глазах что-то хорошее? Что, в общем-то, не случайно. При всей разнице в культуре и биографии их взгляды в чём-то были схожими. Но это самое высказывание очень многим в США не понравилось.Для них Путин — агент «Кэй-Джи-Би». И точка. Вот если бы кто-то вроде Немцова… А ведь делать из текущего президента «забубенного патриота» и националиста было бы очень большим преувеличением. Забывают как-то все всё очень быстро: как раз ВВП постарался сделать так, чтобы привлечь крупные корпорации, иностранные капиталы в Россию и гарантировать их сохранность от разнообразных «эксов». Вспомните в этом ракурсе «славную эпоху 90-х», когда власть была прозападной, но в правовом и экономическом поле царил полный бардак и бандитизм.А как раз деятельность российского Минфина в путинскую эпоху удостоилась многочисленных похвал со стороны западных экспертов. То есть в определённом плане Путин — это Ли Куан Ю, к которому там относятся как к Ким Чен Ыну… Такое складывается впечатление, что, если бы в нулевые страной рулил потерявший всякие берега Зюганов, его оценка западным истеблишментом была бы примерно аналогичной оценке деятельности Путина.Смех смехом, но в нулевые была создана как раз по-настоящему новая, постсоветская Россия, где уже действуют законы, где открыты границы и куда можно инвестировать. Но никакого «положительного имиджа» это почему-то России не принесло. Ни в США, ни в Западной, ни в Восточной Европе.Путин — это плохо, режим коррумпирован… и так далее. И у некоторых (недозрелых) личностей складывается впечатление, что Путин — он как Чавес, и если венесуэльская экономика дышит на ладан, то и российской по тем же причинам осталось недолго… Как ни странно, встречаются такие вот сравнения. Но если и Путин и Чавес — враги США, что их объединяет, то вот их политические взгляды весьма различны и даже диаметрально противоположны.В смысле взглядов на организацию общества и экономики Путин и быв. президент Чавес (Мадуро лишь продолжает его линию) расходятся весьма серьёзно и принципиально. И современная нам Россия вполне себе «стыкуется» с западным обществом, в отличие от эпохи СССР.Надо просто посмотреть на всё это безобразие свежим, незамутнённым взглядом. По идее, Путин должен был быть весьма популярен в Европе и особенно в Германии, а также уважаем в США. Он сделал как раз то, чего вроде бы от нас ждали: «оформил» свободное, демократическое общество, основанное на верховенстве закона и принципах рыночной экономики. И в церковь ходит! И традиционные ценности внедряет. И преступность невысокая по сравнению с тем, что было ранее…Ещё раз: весьма поучительно российскому читателю внимательно изучить то, за что, например, выступают американские консерваторы из глубинки (то естьиз крупных городов восточного и западного побережья). И удивлению нашему не будет конца! При минимальной адаптации это практически Путин и его программа… Оружие вот только в гражданский оборот он внедрять не хочет, но у нас и традиции другие.И деятельность его в экономике весьма хорошо понятна тому же немецкому бизнесу, не являясь чем-то волшебно-уникально-этническим. То есть как бы «всё хорошо», «всё по фэншую», но не приходит к нему популярность… Что создаёт у знающего человека определённый когнитивный диссонанс: как же так, что неправильно?Ещё в конце 80-х даже мечтать о такой вот ситуации в случае России было бы недопустимым и неоправданным оптимизмом. А уж исходя из ситуации конца 90-х, можно было бы ожидать чего угодно.Борьба с коррупцией, говорите? То есть вы хотите сказать, что по отношению к ведущим мировым державам именно в России какой-то необыкновенно высокий уровень коррупции? И даже если это так, то чем это опасно для иностранцев? Откуда столько эмоций? Им так жаль русских, которые страдают от коррупции? А голодных негров и украинцев им не жалко?На самом деле все вопли об «отсутствии демократии» и «страшной коррупции» в России носят вполне и вполне прагматичный характер: надо как-то объяснить «городу и миру», почему Россия — плохая или почему политика той или иной страны носит откровенно русофобский характер. Что, дескать, «всё бы было хорошо», если бы не «коррумпированный» и «антидемократический» режим в России.Что нужно иностранному бизнесмену? Платёжеспособные клиенты, стабильная политическая ситуация, работающие законы. Вот и сравните с этой точки зрения «святые 90-е» и «антидемократические 00-е». С точки зрения международного бизнеса Россия Ельцина и Россия Путина — это две большие разницы.Или что-то не так? Что волновало «международную общественность» в политическом плане касательно постсоветской России?Полная политическая нестабильность и непредсказуемость и риски по расползанию ЯО в случае распада. Возможные социальные волнения, вследствие этого крах государства и, опять же, расползание/использование ЯО тоже вроде волновали. Ну так вроде как раз тов. Путин очень чётко закрыл эти вопросы. Гражданской войны (вполне вероятной в конце 90-х) не будет, и ЯО никуда из-под контроля не денется. Лепота!С учётом того, с каким вроде ужасом в 90-е годы там публиковали апокалиптические сценарии для России, на Западе Путину памятники должны ставить. Он снял все эти риски, о которых «так долго с дрожью в голосе говорили европейцы». Не попадёт российское ЯО к террористам. И не надейтесь.То есть все те риски и претензии, которые озвучивались по поводу РФ в 90-е годы на Западе, были так или иначе или закрыты, или серьёзно уменьшены. Ага, и в ответ появились новые претензии: в России большое социальное расслоение и всё такое… И да, если в 90-е ядерная и нестабильная Россия угрожала миру, то в 00-е миру начал угрожать уже сам режим Путина, который её «стабилизировал». И так плохо, и эдак нехорошо…Сравним с точки зрения европейского бизнесмена/политика/обывателя Россию 1987, Россию 1997 и Россию 2007… просто сравним. Вроде как последний вариант гораздо более интересен. Буквально всем и каждому (за бугром!). Стабильная демократическая благополучная страна, член G8 и ПАСЕ, рыночная экономика, открытое общество и всё такое. И никаких дезинтеграционно-ядерно-террористических угроз.Но не пришёлся им по душе «каменный цветок». Кстати, в случае реально «порванной в клочья экономики» никто как бы на Западе не боялся возврата к кризису 90-х в России? С возрастанием тех самых «дезинтеграционно-ядерно-террористических угроз»? Социальный кризис, распад страны, и ЯО расходится по рукам «бармалеев»… нет, никто этого не боялся?То есть вот так, «теоретически», «вариант Путина» был, по идее, наиболее выгодным и безопасным для той же самой Европы. Но почему-то Путин вызывает там стойкое неприятие. Всё плохо, всё нехорошо, и даже внутри России почему-то сложилось чёткое убеждение, что Путин ведёт «антизападную» политику.Источник проблем во взаимных отношениях тут как раз не «режим бывшего агента КГБ», а категорическое неприятие Западом наличия России на политической карте. В любом формате и при любом режиме. Причём для ликвидации «этого самого государства» присутствует готовность пойти на очень высокие и даже самые высокие риски. Ставить на кон мир в Европе ради экспресс-выдачи державной булавы профессиональному кондитеру? Ребята, вы серьёзно?Идти на риск обмена ядерными ударами для того, чтобы одного упитанного «укрополитика» срочно заменить на другого (не менее упитанного, но более упитого)?По факту, вариант «мирного сосуществования» им малоинтересен. А вот если мы начинаем рассматривать более реалистичный вариант «югославского сценария» для РФ, тогда жуткая неприязнь к текущей власти в России вполне понятна. Мешается потому что. Все 90-е активно педалировалась тема «отказа России от ЯО», а то и ракеты проржавели, и охрана уже разбежалась…Легендарный скандал с «ЮКОСом» — это вообще-то о принадлежности нефтяных месторождений России, а отнюдь не о «святом Ходорковском».То есть мы не можем понять наших европейских/американских партнёров не столько по причине «сложностей перевода», сколько из-за того, что их действия понятны, логичны и предсказуемы как раз в рамках логики жёсткой конфронтации. А вариант «сотрудничества» как раз носит временный, второстепенный характер (так что наши депутаты, которых забанили в ПАСЕ, могут сильно не расстраиваться). Этакая «легенда прикрытия», плохо, кстати, проработанная. Оттого они иногда и «лажают», отвечая на простейшие вопросы типа принадлежности Земли Франца-Иосифа (а она принадлежит отнюдь не Францу и даже не Иосифу).То есть, если в рамках «взаимовыгодного партнёрства» их неприятие «путинского режима» выглядит странно и надуманно, то вот в рамках drang nach Osten… все вот эти санкции и учения НАТО на российских границах в логику укладываются просто на ура. А как раз максимально прозападный и демократический (в рамках возможного) путинский режим 00-х остался ими абсолютно не востребован. Такой вот исторический парадокс. Автор: Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 77 Источник Похожие новости Режиссёр, человек, гражданин. Памяти Станислава Говорухина Записки Колорадского Таракана. 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