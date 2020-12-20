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Почему Путин не пользуется интернетом? "Можно над этим смеяться, но... вряд ли стоит"

20 декабря 2020, 17:40  •  87 • Политика
Российский журналист Алексей Венедиктов рассказал украинской журналистке, почему Владимир Путин не пользуется интернетом. "Можно над этим смеяться, но... вряд ли стоит", - посоветовал Венедиктов. И объяснил почему.
Украинская журналистка, главред интернет-издания "Гордон" Алеся Бацман поинтересовалась у своего российского коллеги Алексея Венедиктова, почему Путин, по слухам, не пользуется интернетом и соцсетями. По её мнению, тем самым президент РФ ограничивает свою картину мира, полагаясь только на то, что ему показывают помощники.
Главред "Эха Москвы" уточнил, что никто наверняка не знает, пользуется ли глава России интернетом или нет. То, что у него нет собственного мобильного с номером, это общеизвестный факт и уже говорит об осторожности президента.
Что касается, например, YouTube, то Венедиктов полагает, что Путину, вероятно, иногда что-то показывают. Но дело не в этом, а в том, что и без интернета президент получает всю необходимую информацию от подчинённых - "в папочках".
"Наши правоохранительные органы, которые предоставляют ему информацию, они кладут папочки с разным наполнением. Я это знаю".
По словам Венедиктова, Путин просто не доверяет интернету, считая его источником дезинформации и манипуляции. "Он не прав? Конечно прав", - признал главред "Эха Москвы".
Более того, Венедиктов признал, что он и сам больше доверяет "бумаге". "Поэтому я его хорошо понимаю", - отметил журналист.

Он охарактеризовал Путина как человека недоверчивого: "Бумагу можно сохранить. Вот сохрани здесь, а потом взяли – и стерли".
И это факт - с ним надо мириться. Потому что можно над этим смеяться - ха-ха-ха! - но это человек, у которого рука на ядерной кнопке. Можно "ха-ха-ха" над ядерной кнопкой, но вряд ли стоит.
По мнению Венедиктова, интернет, как и всё, что иллюзорно, для Путина ещё дальше, чем "папочка, подписанная генералом".
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