Почему Путин лучше Ельцина и чем он разочаровал президентшу Эстонии

Автор:

Латышев Сергей

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью «Франкфуртер альгемайне цайтунг», по прочтении которого возникает глубокое недоумение. Не имеет никакого смысла разбирать это интервью полностью, ибо Эстония и её политики за пределами своей крошечной страны ни на что не влияют. Давайте остановимся только на тех пассажах, которые имеют отношение к России, коль скоро Эстония – всё-таки наш сосед. Их всего четыре.

В ответ на вопрос ведущей немецкой газеты, видит ли Эстония угрозу в России, Кальюлайд заявила: «Речь идёт не только о моей стране. Проблема касается всех, потому что Россия не воспринимает всерьёз собственную подпись под международными договорами. Подумайте о Хельсинкском заключительном акте, в соответствии с которым каждая страна имеет право на территориальную целостность. Мы разделяем общую оценку стран НАТО: Россия – непредсказуемая страна, она напала на Украину и Грузию. Но мы как НАТО предприняли меры, так что сейчас страны, которые расположены наиболее близко к России, хорошо защищены».

На вопрос о том, что эстонская президентша думает о планах своего французского коллеги Эммануэля Макрона «оживить отношения между ЕС и Россией», Кальюлайд ответила: «Я согласна с ним в том, что нужно разговаривать друг с другом, конечно, и с Россией тоже. С другой стороны, нельзя отказываться от наших общих принципов, в том числе от Минских соглашений».

В ответ на вопрос, как эстонское население смотрит на Россию, президентша Эстонии заявила: «Когда Россия при Борисе Ельцине признала независимость Эстонии, многие эстонцы надеялись, что и Россия станет свободным и демократичным государством. К сожалению, вышло иначе»…

Президентша Эстонии Керсти Кальюлайд рвётся в большую политику, хотя это выглядит весьма нелепо. Фото: Matthias Balk / Globallookpress

На прямой вопрос, как она относится к «спорному проекту» «Северный поток – 2» и чувствует ли исходящую от него «угрозу», Кальюлайд загадочно – и противореча сама себе – заявила: «Для нас это не вопрос безопасности, доля газа в энергообеспечении Эстонии составляет менее 10%.

Мы никогда не думали, что проект поможет приблизиться к цели ЕС по диверсификации энергоснабжения. Я также считаю, что он слишком недальновидный. Мы все знаем, что к 2050 году Европа хочет добиться нулевых выбросов. Это очень важно. Единственный способ спасти эту планету заключается в том, что Европа, крупнейший рынок в мире, должна взять на себя ответственность. Любые действия в этом направлении имеют смысл. А газ к этому, скорее, не относится».

Почему Ельцин «лучше» Путина?

Самый важный из этих пассажей – третий. При уничтожившем вместе с Горбачёвым СССР Ельцине, который едва не развалил и Российскую Федерацию, Эстонии было хорошо. Тут подразумевается, что остановивший дальнейший развал и приступивший к осторожному собиранию временно отпавших российских земель Путин это не есть хорошо.

Однако Кальюлайд совершенно не убедила в том, что дело тут только в эстонском разочаровании насчёт того, что Россия так и не стала «свободной и демократической». Эта фраза – эвфемизм зависимости от Запада, который вместе с внутренними пособниками уничтожал Россию в два этапа. Вначале (1991 год) должны были отпасть окраины. А через пару-тройку лет – распасться на части и основная часть страны. Поскольку без называемой Кальюлайд «демократии» (расстрел Ельциным из танков парламента западные политики называли её «апофеозом») тотальный политический и экономический контроль западного мира над Россией, её ресурсами невозможен.

Особый интерес

Почему она заострила на этом внимание? Потому что у Эстонии есть в данной сфере свой маленький корыстный интерес. При ожидавшемся и всё ещё ожидаемом многими эстонскими политиками развале России в Таллине надеются округлить эстонские границы некоторыми находящимися в составе восточного соседа землями. Речь идёт о 5,2% якобы исконной эстонской территории, входящей в состав Ленинградской и Псковской областей РФ. По Тартусскому (Юрьевскому) миру 1920 года между никогда не существовавшей, лимитрофной Эстонией и столь же незаконной Совдепией эти территории были сознательно переданы Таллину Лениным и К°, чтобы потом забрать всё. Что в 1940 году и произошло. Как только у главных спонсоров эстонской «независимости» – Франции и Британии – возникли серьёзные проблемы. Решить их удалось, в конечном счёте, только с помощью СССР, закрыв глаза на то, что после мимолётной «независимости» в его состав вошла вся бывшая русская Прибалтика.

Эстония как государство никогда не существовала и была создана незаконно – из тела завоевавшей и купившей эти земли у шведов России, господствующим сословием в ней столетиями были немцы. Фото: imago stock&people / Globallookpress

Территориальные претензии к нынешней России постоянно предъявляет спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас, другие политики, генералы. Антс Лаанеотс, например. Они рассчитывают, конечно, не на то, что НАТО добудет для эстонцев эти и, возможно, ещё какие-то российские земли, где когда-то имелось финно-угорское, перемешанное со славянами население. А что Россия рано или поздно развалится, и в Европе учтут заранее и специально именно для такого случая озвучиваемые Таллиным притязания. И хотя эстонская президентша не в восторге от нынешнего правительства как слишком правого, националистического и нетолерантного к меньшинствам, она, как видим, подсознательно разделяет те же самые ирредентистские вожделения.

И другие «перлы»

Все остальные имеющиеся в интервью «перлы» от Кальюлайд больше говорят о ней как о личности, чем о политике. В ответе на первый вопрос ФАЦ таковых сразу три. Во-первых, Россия, дескать, не воспринимает всерьёз собственную подпись под международными договорами. В качестве примера этого президентша Эстонии привела… Хельсинкский заключительный акт, легализовавший территориальные изменения в Европе после Второй мировой войны. В том числе и вхождение территории самопровозглашённой Эстонии в состав СССР. Для этого, собственно, Москва его, в частности, и подписала. Это как понимать? Ведь кто-то может заподозрить Кальюлайд и в государственной измене.

Путинской «непредсказуемой» России также брошен упрёк, что она «напала» на Грузию и Украину. Хотя на самом деле она защитила население на части территории этих бывших советских республик (Южная Осетия, Абхазия, Донбасс, Крым) от геноцида незаконно захвативших в них власть западных марионеток – Саакашвили и Порошенко с К°. Оба деятеля пришли к власти в результате организованных Западом госпереворотов и пытались уничтожить с помощью армии своих противников в регионах.

Совершенно забавно звучит и концовка этого пассажа – мы в НАТО «предприняли меры», и теперь соседи России «хорошо защищены». Мы – это бравые эстонские парни и присоединившиеся к ним немцы с французами и другими натовцами? Уж лучше бы эта женщина не открывала рот.

Все натовские войска, дислоцированные в Эстонии, станут военнопленными через несколько часов после начала конфликта с Россией, так как им будет некуда сбежать. Фото: Sergei Stepanov / Globallookpress

Да и тут тоже: да, с Россией – о, огромное за это спасибо – «тоже нужно разговаривать», но нельзя отказываться при этом от Минских соглашений. Ради самопиара, чтобы мир узнал о её существовании, Кальюлайд приезжала как-то в Москву. И российские руководители потратили своё время на общение с политиком, который, как видим, так и не удосужился ознакомиться с тем, что написано в Минских соглашениях, самым горячим сторонником реализации которых является именно Москва.

В отношении «Северного потока – 2» Кальюлайд продемонстрировала самый настоящий поток сознания – одна мысль противоречит другой: для Эстонии вроде бы не опасен, для ЕС в целом – «слишком недальновидный». Но самое забавное заключается в том, что Кальюлайд считает, похоже, газ… экологически вредным топливом. На этом давайте поставим точку, ибо и так уже всё ясно.