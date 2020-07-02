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Почему Путин без защиты? Песков объяснил инцидент на голосовании за поправки в Конституцию

02 июля 2020, 07:00  •  148 • Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски. "Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке", - пояснил пресс-секретарь.
В Кремле объяснили, почему президент России Владимир Путин пришёл голосовать за поправки в Конституцию без маски и перчаток. С заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он объяснил, что появление президента на избирательном участке без средств защиты от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 не связано с пренебрежением мерами безопасности. Напротив, глава государства не стал надевать маску и перчатки, так как доверяет мерам безопасности, предпринятым организаторами референдума.
Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке, - приводит слова Пескова издание "Подъём".
Напомним, что 1 июля вся Россия голосовала по поправкам в Основной закон страны. В настоящий момент все избирательные участки уже закрыты, а референдум официально завершён. По последним данным, посчитано пока лишь 25% всех голосов. Порядка 70% из них - в поддержку изменений.

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