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Почему провокация Порошенко превратилась в геополитический провал

29 ноября 2018, 02:54  •  73 • В мире
Франция и Германия не присоединятся к возможным новым санкциям против России из-за провокации Украины в Керченском проливе. Почему Берлин и Париж не поверили Петру Порошенко?
Автор:
Кучер Егор
Тема украинской провокации в Керченском проливе уже третьи сутки является одной из самых обсуждаемых не только в России и на Украине, но и почти по всему миру. До определенного момента реакция на инцидент европейских стран была непонятна. Хотя многие уже были готовы предсказать реакцию Европы после заседания СБ ООН, на котором было заблокировано предложение России обсудить инцидент по российскому проекту.
Многие посчитали это сигналом и призвали готовиться к новым международным санкциям против России. Однако вопреки этим ожиданиям даже на Западе восприятие инцидента неоднозначное.
Ряд западных СМИ напрямую обвиняет Порошенко в провокации и указывает, что единственная выгода от всей шумихи вокруг происшествия — это лишь его личная выгода.
Фото: www.globallookpress.com
В Европе тем не менее началась подготовка консолидированного ответа. Председательствующая в ЕС Австрия выступила с инициативой введения новых санкций против Москвы и собрала в Брюсселе секретное заседание комитета по безопасности. Неожиданно выяснилось, что не все члены ЕС готовы примкнуть к новым санкциям. Почему в Европе проваливается новый антироссийский план?
Единства больше нет
Как сообщил в среду немецкий телеканал N-TV, источники заявили по итогам встречи в Брюсселе, что Германия и Франция не поддержат усиление санкций против России из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.
«Несмотря на недавнее усиление конфликта между Украиной и Россией, Германия и Франция выступают против дальнейших антироссийских санкций... Правительства в Берлине и Париже предлагают вместо этого приложить дипломатические усилия для разрешения ситуации», — сообщает телеканал со ссылкой на источники издания Die Welt.
По данным источников, Австрия, напротив, уже заявила о безоговорочной поддержке санкций и вынесла соответствующий проект для обсуждения с партнерами. Впрочем, на нынешнем заседании не было принято какого-либо решения.
Вопрос о дальнейших санкциях станет очевидным, вскоре мы проведем новое совещание. Все зависит от того, какие факты представят Москва и Киев и как они продолжат себя вести,

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