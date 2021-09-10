Накануне CNN представленными материалами выставили американцев дураками, а президента Украины Владимира Зеленского ещё и лжецом. Разворошили довольно старую историю о "33 богатырях". В этой связи кандидат исторических наук Сергей Латышев размышляет, почему провалилась украинско-американская операция против русских.

Репортёр CNN Мэттью Ченс сообщил, что операция по захвату 33 граждан России готовилась Киевом полтора года при деятельном участии США. По словам Ченса, он в течение нескольких недель проверял появившуюся в его распоряжении информацию и пришёл к выводу, что она правдива. Более того, он говорил с участниками спецоперации, получая сведения из первых рук.

Объясняя провал украинско-американской операции против русских, журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев отметил:

Важность вброса Ченса, в котором отнюдь не всё ложь, оттеняется фактом того, что США, еле унёсшим с позором ноги из Афганистана, сейчас вроде бы меньше всего нужно напоминание ещё об одном провале. Провале страшном, ведь если бы всё пошло по плану и самолёт с отправившимися на заработки за границу ни о чём не догадывавшимися "вагнеровцами" посадили на Украине, это позволило бы Киеву получить "свидетелей", а то и "участников" уничтожения русским "Буком" "Боинга" MH17, как и всевозможных "преступлений" России в Донбассе.

Не смутило CNN и то, что президент Украины Владимир Зеленский выставлен в материале лжецом, так как знал о цели прошлогодней операции, публично заявляя, однако, после провала, что Украину в неё "втянули", добавил Латышев:

Не смутило м-ра Ченса и Ко также и то, что срыв в последнюю минуту коварного украинско-американского плана ясно указывает на "предательство" в Киеве, причём на самом верху, где, похоже, испугались, что могут перестараться и Россия за это Украину больно накажет. Это также констатация того, что в украинской власти и в спецслужбах у Москвы имеется немало тайных сторонников, которые информируют о кознях Киева и Вашингтона Россию.

Собственно вот она - разгадка. Россия, очевидно, получила сведения о хитром плане и сумела сыграть на опережение. А признания в материалах CNN появились теперь лишь по одной причине:

"Чтобы "продать" широкой публике лишь одну, но крайне важную для Вашингтона и Киева мысль: как бы между прочим, как о нечто само собою разумеющемся и не требующем доказательств CNN сообщает со ссылкой на информированные источники, связанные с украинской военной разведкой, что в группе ускользнувших в последний момент из её лап "вагнеровцев" находились два человека, которые "присутствовали при запуске ракеты, сбившей MH17" в июле 2014 года", - заключил Латышев.

Продолжение разгадки вы можете найти в расширенном материале Царьграда "История неудачников. CNN разоблачил украинцев и ЦРУ".