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Почему провалилась украинско-американская операция против русских
10 сентября 2021, 06:05 • 202 • Политика
Накануне CNN представленными материалами выставили американцев дураками, а президента Украины Владимира Зеленского ещё и лжецом. Разворошили довольно старую историю о "33 богатырях". В этой связи кандидат исторических наук Сергей Латышев размышляет, почему провалилась украинско-американская операция против русских.
Репортёр CNN Мэттью Ченс сообщил, что операция по захвату 33 граждан России готовилась Киевом полтора года при деятельном участии США. По словам Ченса, он в течение нескольких недель проверял появившуюся в его распоряжении информацию и пришёл к выводу, что она правдива. Более того, он говорил с участниками спецоперации, получая сведения из первых рук.
Объясняя провал украинско-американской операции против русских, журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев отметил:
Не смутило CNN и то, что президент Украины Владимир Зеленский выставлен в материале лжецом, так как знал о цели прошлогодней операции, публично заявляя, однако, после провала, что Украину в неё "втянули", добавил Латышев:
Собственно вот она - разгадка. Россия, очевидно, получила сведения о хитром плане и сумела сыграть на опережение. А признания в материалах CNN появились теперь лишь по одной причине:
"Чтобы "продать" широкой публике лишь одну, но крайне важную для Вашингтона и Киева мысль: как бы между прочим, как о нечто само собою разумеющемся и не требующем доказательств CNN сообщает со ссылкой на информированные источники, связанные с украинской военной разведкой, что в группе ускользнувших в последний момент из её лап "вагнеровцев" находились два человека, которые "присутствовали при запуске ракеты, сбившей MH17" в июле 2014 года", - заключил Латышев.
Продолжение разгадки вы можете найти в расширенном материале Царьграда "История неудачников. CNN разоблачил украинцев и ЦРУ".
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