Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, з...
Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
Главная / Политика

Почему провалилась украинско-американская операция против русских

10 сентября 2021, 06:05  •  202 • Политика
Накануне CNN представленными материалами выставили американцев дураками, а президента Украины Владимира Зеленского ещё и лжецом. Разворошили довольно старую историю о "33 богатырях". В этой связи кандидат исторических наук Сергей Латышев размышляет, почему провалилась украинско-американская операция против русских.
Репортёр CNN Мэттью Ченс сообщил, что операция по захвату 33 граждан России готовилась Киевом полтора года при деятельном участии США. По словам Ченса, он в течение нескольких недель проверял появившуюся в его распоряжении информацию и пришёл к выводу, что она правдива. Более того, он говорил с участниками спецоперации, получая сведения из первых рук.
Объясняя провал украинско-американской операции против русских, журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев отметил:
Важность вброса Ченса, в котором отнюдь не всё ложь, оттеняется фактом того, что США, еле унёсшим с позором ноги из Афганистана, сейчас вроде бы меньше всего нужно напоминание ещё об одном провале. Провале страшном, ведь если бы всё пошло по плану и самолёт с отправившимися на заработки за границу ни о чём не догадывавшимися "вагнеровцами" посадили на Украине, это позволило бы Киеву получить "свидетелей", а то и "участников" уничтожения русским "Буком" "Боинга" MH17, как и всевозможных "преступлений" России в Донбассе.
Не смутило CNN и то, что президент Украины Владимир Зеленский выставлен в материале лжецом, так как знал о цели прошлогодней операции, публично заявляя, однако, после провала, что Украину в неё "втянули", добавил Латышев:
Не смутило м-ра Ченса и Ко также и то, что срыв в последнюю минуту коварного украинско-американского плана ясно указывает на "предательство" в Киеве, причём на самом верху, где, похоже, испугались, что могут перестараться и Россия за это Украину больно накажет. Это также констатация того, что в украинской власти и в спецслужбах у Москвы имеется немало тайных сторонников, которые информируют о кознях Киева и Вашингтона Россию.
Собственно вот она - разгадка. Россия, очевидно, получила сведения о хитром плане и сумела сыграть на опережение. А признания в материалах CNN появились теперь лишь по одной причине:
"Чтобы "продать" широкой публике лишь одну, но крайне важную для Вашингтона и Киева мысль: как бы между прочим, как о нечто само собою разумеющемся и не требующем доказательств CNN сообщает со ссылкой на информированные источники, связанные с украинской военной разведкой, что в группе ускользнувших в последний момент из её лап "вагнеровцев" находились два человека, которые "присутствовали при запуске ракеты, сбившей MH17" в июле 2014 года", - заключил Латышев.
Продолжение разгадки вы можете найти в расширенном материале Царьграда "История неудачников. CNN разоблачил украинцев и ЦРУ".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





202
Источник
Похожие новости
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
10 сентября 2021, 02:25
Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России
10 сентября 2021, 04:15
Семь выводов из истории с "Северным потоком – 2": В Болгарии переосмысли отношение к ЕС
10 сентября 2021, 04:15
Штатам надоели "газовые качели" Украины: Госдеп назвал кризисом отставки в "Нафтогазе"
10 сентября 2021, 05:10
Пушков ответил на требования Киева о компенсации РФ нашествия медуз
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообще...
10 сентября 2021, 02:25
Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России
10 сентября 2021, 04:15
Семь выводов из истории с "Северным потоком – 2": В Болгарии переосмысли от...
10 сентября 2021, 04:15
Штатам надоели "газовые качели" Украины: Госдеп назвал кризисом отставки в ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 сентября 2021, 01:40
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, заклинания"
04 сентября 2021, 19:55
Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой
04 сентября 2021, 19:55
Мигранты уже делят Россию. Ждём окончательного "захвата" власти?
04 сентября 2021, 18:05
На встрече в Вашингтоне Зеленский озвучил невероятную просьбу
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву
04 сентября 2021, 11:40
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.