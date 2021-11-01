Почему проигрыш Добкина – пиррова победа Терехова?

Даже если случится чудо и проведут второй тур, Добкин всё равно в нём не победит. Впрочем, проигрыш это не Добкина, Добкин-то всяко остаётся при своих. А проиграют вчистую и Терехов – триумфатор, и поставивший на него Зеленский, а главное – проиграют самозваные «наследники» Кернеса в лице комбинатора Фукса сотоварищи. И вот почему. Победи Добкин, и Москве бы пришлось признать статус-кво. Харьков оставался бы украинским, пока Добкин оставался бы мэром. Но кто такой Терехов для Москвы? Да никто!

Сюжет: Выборы, Украинский кризис

Если вдруг полыхнёт на Донбассе (а то, что полыхнёт, пожалуй, сомнений не вызывает), есть большие сомнения, что Харьков при этом раскладе останется украинским. Ключевой транспортный узел, скорее всего, станет точкой сборки «новой Украины» – из «народных республик». Если кто забыл – именно в Харькове, а не в Донецке, Луганске или Одессе, началась «Русская весна» 2014-го. И если бы не трусость Кернеса, спасовавшего перед Киевом в последний момент, Украине пришлось бы иметь дело с ХНР. История, однако, сослагательного наклонения не имеет. Тем не менее, харьковчане остаются всё теми же, как и семь лет назад.

Не учитывать этого факта Киеву было нельзя. Ведь именно по причине того, что Харьковом руководил Кернес, Харьков, по сути, и остался украинским. Как если бы сейчас победил Добкин – не было бы смысла дожимать этот вопрос, раз во главе второй украинской столицы и ключевого транспортного узла стоит нечужой для Москвы человек. И даже военное обострение на Донбассе расклада бы, скорее всего, не изменило. А теперь позиция может поменяться ключевым образом. Раз Украина, проталкивая непопулярного Терехова, прибегла к подлогу, очевидному для любого мало-мальски соображающего харьковчанина, то что или кто может сдержать контрнаступление народной милиции Донбасса? Никто! Мог бы Добкин – легко! – но его во власть не позвали. Не позволили горожанам реализовать своё волеизъявление (а популярность Добкина не нуждается в замерах, она – очевидный факт, больше, чем «Допу», харьковчане обожали только своего «Гепу» – Кернеса). Так что все те, кто «ворожил» победителю Терехову, в итоге могут остаться у разбитого корыта. В первую очередь это касается комбинатора Фукса (розыск в России никто не отменял, как и в Казахстане, а в Израиль Фукса перестали пускать – где искать пятый угол, в какой ещё стране?)

Пока же укажем расклад после первого тура – согласно замерам реально независимых наблюдателей. При 30-процентной явке (большинство харьковчан, по-видимому, и не рассчитывали на честные выборы), за Добкина – 35 процентов. За Терехова – 41 процент. Это значит, что второй тур неизбежен. Если, конечно, Терехову не подрисуют процентов.