Почему проигравшая войну Япония предъявляет ультиматумы стране-победительнице?

Не надо нагнетать враждебность японцев к стране-соседу и её народу

МИД РФ отверг дипломатический протест Японии по поводу проведения на Курильских островах плановых и заранее объявленных военных учений. Японский МИД ссылается на провозглашённый в 2009 году парламентом страны самодельный «суверенитет Японии» на всех южных Курильских островах.

Министерство иностранных дел России направило Японии ноту, в которой указало, что протесты против ведения российской стороной деятельности на южных Курильских островах бессмысленны.

«В связи с постоянными попытками японской стороны устраивать демарши по поводу нашей деятельности на южных Курилах ранее ей была направлена соответствующая нота о том, что подобные «протесты» лишены всякого смысла и будут оставаться без реакции», – сказали в пресс-службе МИД РФ. Разъяснено, что Россия проводила и будет проводить на своей территории все необходимые мероприятия.

В Токио не остались незамеченными и высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что после принятия поправок к Конституции РФ Москва не имеет права отчуждать Курильские острова. По словам Медведева, предмета для переговоров по данной теме нет: «Есть определённые установки, во всяком случае, установки жёсткие, которых придерживаются наши японские коллеги… На эти жёсткие установки у нас сейчас есть уже решения, связанные с изменением Конституции: мы вообще не имеем права вести переговоры по передаче суверенитета на российские территории», – подчеркнул Медведев.

Сложившуюся после принятия на референдуме и утверждения президентом РФ поправок к Конституции РФ ситуацию разъяснил японцам и российский посол в Японии Михаил Галузин. В интервью телеканалу «Россия 24» дипломат заявил, отвечая на вопрос о территориальных претензиях Японии на южные Курильские острова: «Новая редакция российской Конституции, конечно же, не допускает каких-то решений на тему суверенитета над островами».

Однако для японского политического класса гораздо важнее высказывание о судьбе российских Курильских островов, сделанное на днях президентом РФ Владимиром Путиным. Они не оставляют у японской стороны иллюзий по поводу отчуждения этих земель в пользу Японии: «Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации».

Московский корреспондент японской газеты «Санкэй симбун» поясняет, что в июле 2020 года в Конституцию РФ были внесены поправки, запрещающие отчуждение российских территорий. И высказывает мнение, что тем самым, «возможно, отвергается передача Японии северных территорий». Приводится и совет Путина задавшему вопрос журналисту спросить о дальнейших отношениях с Японией в контексте суверенитета южных Курильских островов министра иностранных дел России Сергея Лаврова. «Вы Лаврову задайте этот вопрос. Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация», – сказал Путин. Раскрывая смысл сказанного, корреспондент японской газеты напоминает, что и Путин, и Лавров заявляют о том, что «северные территории стали территорией России по результатам Второй мировой войны» и «ужесточили позицию о фактическом отсутствии между двумя странами территориальной проблемы».

Известно высказывание С. Лаврова о том, что российское правительство «не вело и не ведёт с Японией переговоров о территориях». Именно это в первую очередь не устраивает Токио, где, непозволительно игнорируя волю народа России, выраженную на голосовании за поправки, теперь уже в прямом смысле слова требуют от Москвы «продолжения переговоров о возвращении северных территорий». При этом имеется в виду не «хрущёвский компромисс», допускавший передачу Японии в виде жеста доброй воли после подписания мирного договора Малой Курильской гряды – островов Шикотан и Хабомаи, как у нас подчас утверждают. Токио фактически выдвигает Москве ультиматум о сдаче всех южнокурильских островов с имеющими важное военно-стратегическое значение проливами и богатейшими 200-мильными экономическими зонами.

Иначе как ультимативным нельзя назвать заголовок редакционной статьи газеты «Хоккайдо симбун»: «Высказывание Путина. Не позволить России отказаться от возврата островов!». Подобное обращение побеждённой страны со страной-победителем не укладывается ни в какие рамки двусторонних отношений. То есть от Москвы требуют продолжать антиконституционные переговоры о сдаче российских территорий!

Высказывания Путина, отмечает газета, «наводят на очевидную мысль о том, что Россия не собирается передавать кому бы то ни было свой суверенитет над северными территориями... Хотя Россия до этого и демонстрировала определенную готовность к обсуждению территориальной проблемы, но, видимо, это делалось исключительно из расчетов на вытягивание (?! – А.К.) из Японии более активных подходов к экономическому сотрудничеству. Если таковыми являются истинные намерения Москвы, то мы решительно не можем их признавать», – возмущаются авторы статьи.

«Хоккакйдо симбун» утверждает, что Токио недооценил значение внесенных в Конституцию РФ поправок: «Японское правительство, полагая, что статья о запрете на отчуждение российских территорий имеет всё-таки ограниченное влияние, фактически воспринимало новую Конституцию достаточно индифферентно. Однако на этот раз в заявлениях Путина прозвучало ещё одно высказывание: «Если вы спросите министра иностранных дел Лаврова, то он вам, наверное, ответит, где проходит российско-японская граница». Из этого следует, что у российской стороны уже есть вполне определённое представление об этой границе».

А как может быть иначе? Да, господа редакторы уважаемой «Хоккайдо симбун», у России есть «вполне определенное представление об этой границе», установленной в соответствии с международными соглашениями по итогам Второй мировой войны, которые вы в нарушение Устава ООН упорно не желаете признавать. И это не только позиция правительства РФ, а единодушное мнение российского народа, не допускающего реваншистских поползновений стран-участниц гитлеровской коалиции.

Укоряя своё правительство за «построение слишком радужных перспектив в отношениях с Россией», газета переходит на язык чуть ли не угроз: «Если российская сторона не собирается обсуждать с Японией вопрос о передаче ей суверенитета над северными островами, то нам, вероятно, необходимо принципиально пересмотреть свои подходы к японско-российским переговорам. Премьер-министру Суге прежде всего нужно чётко уяснить, в чем же состоят истинные намерения Путина».

Странное заявление. Ведь Путин сказал, что хочет развивать отношения с Японией, но при соблюдении Конституции РФ, на которой он присягал. Что ещё советует «Хоккайдо симбун» своему премьеру уяснить?

В заключение газета реанимирует несколько подзабытую враждебную риторику, убеждая читателей, что якобы «незаконный захват четырех северных островов осуществил Советский Союз, а Россия как его правопреемница несет обязанность по возврату их Японии». «Забывать это обстоятельство ни в коем случае нельзя!» – с пафосом восклицают авторы статьи.

Газета нагнетает враждебность японцев к стране-соседу и ее народу. Однако мы тоже не забываем, кто проиграл во Второй мировой войне и кто в ней победил.