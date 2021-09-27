Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на...
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой&...
Главная / Политика

Почему проиграла партия Меркель на выборах в бундестаг - мнение эксперта

27 сентября 2021, 20:40  •  109 • Политика
Фото: via www.imago-images.de / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Блок ХДС/ХСС потерпел историческое поражение по целому ряду причин
На прошедших накануне в Германии выборах в бундестаг блок ХДС/ХСС, представителем которого является покидающая пост канцлера ФРГ Ангела Меркель, пришел к финишу вторым. Этому есть целый ряд причин. О них рассказал в комментарии для телеканала "360" старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.
Прежде всего, на поражение партии оказала влияние пандемия коронавируса. По мнению эксперта, ее последствия и жесткие карантинные меры, принятые руководством страны, стали причиной протестных настроений среди немцев.
"Население подспудно или сознательно адресовало свое недовольство власти, которая в тот момент олицетворялась блоком ХДС/ХСС", – пояснил Оленченко.
Еще одним фактором сдачи позиций консервативным блоком социал-демократам он назвал экономическую ситуацию. Опять же введенные из-за пандемии ограничения ударили по малому и среднему бизнесу, который пытался допроситься у Берлина большей помощи.
Еще одной причиной является международный фактор. В сложившейся за последние годы ситуации в ЕС у Германии не всегда получалось принимать верные решения, что подрывало авторитет немецкой власти, полагает специалист.
Также на результаты выборов оказал влияние тот факт, что в стране выросло новое поколение с иными взглядами, требованиями к руководству и устремлениями, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов не отвечает.
Напомним, на выборах в бундестаг победу одержала Социал-демократическая партия Германии, набрав 25,7% голосов. Следом идет ХДС/ХСС – 24,1%. Это худший результат консерваторов за всю историю парламентских выборов.
Кроме этих политсил в бундестаг проходят "Зеленые" (14,8%), либеральная Свободная демократическая партия (11,5%), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (10,3%), Левая партия (4,9%).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





109
Источник
Похожие новости
27 сентября 2021, 06:55
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
27 сентября 2021, 01:25
Сотрудник по "деликатным операциям" из России смутил Германию
27 сентября 2021, 01:25
Немецкий ХДС/ХСС показал на выборах худший результат в истории: "Это катастрофа"
27 сентября 2021, 12:25
Вашингтон получил из Пекина решительный отпор за русских
27 сентября 2021, 06:55
25 лет зверской расправе в Кабуле. Когда-нибудь Наджибулле поставят памятник
27 сентября 2021, 06:55
Эксперт о будущем "Северного потока - 2": "Позеленеет" ли Германия?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
26 сентября 2021, 13:30
"Шоу" не для слабонервных: Талибы* устроили публичную казнь с участием подъёмных кранов
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
26 сентября 2021, 04:20
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно слово
21 сентября 2021, 07:55
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
21 сентября 2021, 16:10
"Пошёл период тотальной зачистки русских": Сатановский сделал предупреждение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.