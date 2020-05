Почему президенты США, Бразилии и Мексики ополчились на прессу

Президент США Дональд Трамп назвал новостные агентства «врагом народа». Президент Бразилии Жаир Больсонаро охарактеризовал журналистов «гнилыми» и «аморальными», и обвинил их в сенсационных атаках на него. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор (известный как АМЛО) назвал их «консерваторами, всезнайками, лицемерами», а также «fifí" (буржуазный, претенциозный) и «chayoteros» (термин, подразумевающий, что они берут взятки).

Популистские лидеры любят средства массовой информации, которые позволяют им распространять свои собственные идеи. Но они ненавидят журналистов, которые задают неудобные вопросы и стремятся привлечь их к ответственности. Именно поэтому их следует защищать.

Трамп, Больсонаро и АМЛО - которые, несмотря на свои различия, разделяют националистические взгляды, популистскую тактику и антидемократические наклонности - едва ли ограничивались риторическими атаками. Администрация Трампа резко сократила доступ прессы к Белому дому. Она также отозвала или приостановила аккредитацию многих журналистов, основываясь на столь неверных или непрозрачных доводах, что суд распорядился их восстановить.

Позже Дональд Трамп сделал еще один зловещий шаг. Выпуски разнообразных журналов и газет, от Financial Times до The New York Post, давно доставляются в Белый дом ежедневно. Это стандартная операционная процедура в условиях демократии: центры власти должны быть хорошо информированы, а это означает подписку на все виды СМИ, независимо от их редакционных позиций.

Трамп, однако, в октябре решил, что ни Washington Post, ни The New York Post, - издания которые он часто обвинял в предвзятости и перекручивании фактов, - больше не будут доставляться в Белый дом. «Они фейковые», - заявил он в интервью Fox News, в котором объявил о своем решении. Администрация Трампа призывает другие федеральные агентства также отменить свои подписки.

Через неделю после решения Трампа Болсонаро последовал его примеру, отменив все подписки правительства на Folha de S.Paulo, одну из самых уважаемых газет Бразилии. «Я не хочу знать о Folha de S.Paulo», - заявил Больсонаро. По его словам, чтение этой газеты «отравляет правительство».

Тем временем в Мексике АМЛО сократил бюджет правительства на рекламу в СМИ, в первую очередь в изданиях, критикующих правительство, таких как Reforma. АМЛО обвинил газету в том, что ее руководство поддерживает предыдущие администрации и работает в интересах третьих лиц. Последствия этого шага особенно значимы в Мексике, где средства массовой информации часто зависят от правительственной рекламы.

Мексика также является одной из самых опасных стран в мире для журналистов. Вряд ли президент будет чувствовать себя безопаснее, считая их противниками.

Использование государственных ресурсов для наказания средств массовой информации за нелестную редакционную позицию является компетенцией диктаторов. Превращение подписки на газеты, рекламы в СМИ и доступа журналистов к чиновникам равносильно посягательству на свободу прессы, выражения мнений и информации, что, очевидно, представляет серьезную угрозу для демократии.

Например, Уго Чавес, который управлял Венесуэлой в течение 14 лет, беспощадно нападал на прессу, пытаясь подорвать ее авторитет и выдать ее за врага народа. Продвигая свою собственную версию событий и создавая враждебную среду для независимых средств массовой информации, он достиг «гегемонии общения».

Преемник Чавеса, Николас Мадуро, избрал ту же тактику. В последние годы более 50 газет прекратили выпуск печатных версий, снизили частоту публикаций (с ежедневных до еженедельных) или резко сократили количество страниц и тиражи, отчасти потому, что власти заблокировали импорт газетной бумаги. Добавьте к этому прямое давление со стороны правительства (например, судебные процессы ) и экономический коллапс (включая гиперинфляцию). В итоге свободные средства массовой информации Венесуэлы практически уничтожены.

Не случайно, что Венесуэла при Чавесе и Мадуро пострадала от катастрофической экономической политики, крупномасштабной коррупции и повсеместного кумовства. Сегодня Венесуэла является полноценной диктатурой, где задерживаются политические противники правительства, а протестующие сталкиваются с жестокими репрессиями.

Таким образом, Венесуэла является наглядным примером, почему к атакам Трампа, Больсонаро и АМЛО на СМИ следует относиться серьезно. Все средства массовой информации должны дать отпор, в том числе оспаривать запреты в национальных и международных судах. Журналисты при поддержке общественных организаций могут реализовывать на местном уровне инициативы, направленные на защиту прав и свобод граждан и средств массовой информации.

Неправительственные организации также могут помочь не только путем категоричного выражения своей оппозиции, но также путем сбора и публикации данных о свободе СМИ. Гражданское общество должно вносить свой вклад в полную защиту средств массовой информации, когда граждане участвуют в совместных инициативах со средствами массовой информации и их защитниками.

Враг свободной прессы - враг демократии. Мы не можем сказать, что нас не предупреждали.