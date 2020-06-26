Почему президент Египта угрожает ливийскому ПНС: о ситуации в Ливии • 81 • Аналитика

В войну в Ливии может вступить соседний Египет. Президент Абдель Фатах ас-Сиси потребовал от Правительства национального согласия Фаиза Сараджа прекратить наступление на Сирт и Эль-Джуфру.





Почему ас-Сиси угрожает ливийскому ПНС

В последнее время войскам Фаиза Сараджа удалось одержать целый ряд решительных побед над Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Эти победы, фактически позволившие очистить Триполитанию от сил ЛНА, оказались возможными благодаря мощной поддержке, которую ПНС получает от Турции. Беспилотные летательные аппараты, военная техника, «пушечное мясо» в виде боевиков из сирийского Идлиба стали существенной помощью войскам ПНС. Однако успехи ПНС в мае-июне 2020 гг. серьезно насторожили страны, поддерживающие Хафтара, и в первую очередь – ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет.



Главная задача арабских региональных держав – не допустить усиления влияния Турции, действующей в Северной Африке, включая и Египет, и Ливию посредством поддержки «Братьев-мусульман» (запрещенная организация). Ливийская национальная армия Халифы Хафтара в настоящее время рассматривается как единственная мощная вооруженная сила в стране, способная помешать утверждению власти связанного с Турцией триполитанского правительства.



Видя, что войскам Хафтара становится все тяжелее противостоять натиску армии Сараджа, поддерживаемой Турцией, покровители фельдмаршала пошли на крайнюю меру: о своей готовности вмешаться в ситуацию в Ливии, как уже сообщало "ВО", заявил президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси.



К этой угрозе стоит отнестись очень внимательно, поскольку Египет обладает крупнейшими в арабском мире вооруженными силами. Между тем, член Президентского совета Ливии Мохамед Амари Заид уже назвал заявление египетского президента фактическим объявлением войны. Учитывая, что рассчитывать на собственные силы в противостоянии с Каиру Триполи очень глупо, после начала конфликта с Египтом положение Сараджа будет полностью зависеть от Турции.



Турция vs Египет: война нежелательна обеим странам

Для Турции противостоять египтянам в Ливии может быть тем сложнее, что прямой сухопутной границы у Турции с Ливией нет, а у Египта есть. И Каир может бросить в Ливию практически всю свою многочисленную сухопутную армию, чего никогда не сможет сделать Турция. Останется надежда лишь на постоянные поставки вооружения и наемников силам ЛНА, но тогда развернутся боевые действия между египетским и турецким флотами в Средиземном море, что вряд ли допустит Североатлантический альянс.





Таким протурецкие силы видят расклад сил в Ливии



На карте протурецких формирований отмечен российский флаг - места, где якобы присутствуют ЧВК из РФ.



Сейчас Турция, поддерживающая Сараджа, настаивает на сдаче войскам ПНС Сирта и Эль-Джуфры. Но Хафтар сдать Сирт отказывается, а Сарадж и поддерживающая его Анкара на перемирие идти не готовы. Тем более, что условия его устроить Триполи не могут: египетский президент требует не только отступить от Эль-Джуфры и Сирта, но и разоружить большую часть формирований ПНС.



Не исключено, что если начнется штурм Сирта, Египет введет свои войска в Ливию. Другой вопрос, сколь решителен будет ас-Сиси в своих действиях в соседнем государстве: вторжение может ограничиться созданием буферной зоны на ливийско-египетской границе, по модели, опробованной Турцией в сирийском Идлибе. Также египтяне могут проследовать через контролируемые войсками Хафтара территории до границы с зонами контроля Сараджа и помешать продвижению последнего на восток, в Киренаику, которую, в силу географического положения, Египет считает своей сферой влияния.



Если говорить о самом худшем варианте развития событий, то Турции не останется иного выхода, как вступить в крупномасштабную войну в Северной Африке. Ведь египетская армия моментально уничтожит войска Сараджа и под контролем противников Турции окажется практически вся территория Ливии. Этого в Анкаре допустить не хотят, но и к войне с Египтом Турция явно не готова. Понятна настороженность Франции, ФРГ и Италии, которые выступили с требованием немедленного прекращения вмешательства иностранных государств в ливийский конфликт.



Франция недовольна турецким президентом Реджепом Эрдоганом, но если учесть, что Турция – член НАТО, для французского президента Эммануэля Макрона наступает крайне удобное время вновь поднять вопрос о необходимости переформатирования всей системы обороны и безопасности в Европе. Ведь французский лидер известен негативным отношением к НАТО и частыми заявлениями о желательности создания отдельного европейского военного блока. В этом военном альянсе Евросоюза Турции уже не будет места. В войну в Ливии может вступить соседний Египет. Президент Абдель Фатах ас-Сиси потребовал от Правительства национального согласия Фаиза Сараджа прекратить наступление на Сирт и Эль-Джуфру.В последнее время войскам Фаиза Сараджа удалось одержать целый ряд решительных побед над Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Эти победы, фактически позволившие очистить Триполитанию от сил ЛНА, оказались возможными благодаря мощной поддержке, которую ПНС получает от Турции. Беспилотные летательные аппараты, военная техника, «пушечное мясо» в виде боевиков из сирийского Идлиба стали существенной помощью войскам ПНС. Однако успехи ПНС в мае-июне 2020 гг. серьезно насторожили страны, поддерживающие Хафтара, и в первую очередь – ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет.Главная задача арабских региональных держав – не допустить усиления влияния Турции, действующей в Северной Африке, включая и Египет, и Ливию посредством поддержки «Братьев-мусульман» (запрещенная организация). Ливийская национальная армия Халифы Хафтара в настоящее время рассматривается как единственная мощная вооруженная сила в стране, способная помешать утверждению власти связанного с Турцией триполитанского правительства.Видя, что войскам Хафтара становится все тяжелее противостоять натиску армии Сараджа, поддерживаемой Турцией, покровители фельдмаршала пошли на крайнюю меру: о своей готовности вмешаться в ситуацию в Ливии, как уже сообщало "ВО", заявил президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси.К этой угрозе стоит отнестись очень внимательно, поскольку Египет обладает крупнейшими в арабском мире вооруженными силами. Между тем, член Президентского совета Ливии Мохамед Амари Заид уже назвал заявление египетского президента фактическим объявлением войны. Учитывая, что рассчитывать на собственные силы в противостоянии с Каиру Триполи очень глупо, после начала конфликта с Египтом положение Сараджа будет полностью зависеть от Турции.Для Турции противостоять египтянам в Ливии может быть тем сложнее, что прямой сухопутной границы у Турции с Ливией нет, а у Египта есть. И Каир может бросить в Ливию практически всю свою многочисленную сухопутную армию, чего никогда не сможет сделать Турция. Останется надежда лишь на постоянные поставки вооружения и наемников силам ЛНА, но тогда развернутся боевые действия между египетским и турецким флотами в Средиземном море, что вряд ли допустит Североатлантический альянс.На карте протурецких формирований отмечен российский флаг - места, где якобы присутствуют ЧВК из РФ.Сейчас Турция, поддерживающая Сараджа, настаивает на сдаче войскам ПНС Сирта и Эль-Джуфры. Но Хафтар сдать Сирт отказывается, а Сарадж и поддерживающая его Анкара на перемирие идти не готовы. Тем более, что условия его устроить Триполи не могут: египетский президент требует не только отступить от Эль-Джуфры и Сирта, но и разоружить большую часть формирований ПНС.Не исключено, что если начнется штурм Сирта, Египет введет свои войска в Ливию. Другой вопрос, сколь решителен будет ас-Сиси в своих действиях в соседнем государстве: вторжение может ограничиться созданием буферной зоны на ливийско-египетской границе, по модели, опробованной Турцией в сирийском Идлибе. Также египтяне могут проследовать через контролируемые войсками Хафтара территории до границы с зонами контроля Сараджа и помешать продвижению последнего на восток, в Киренаику, которую, в силу географического положения, Египет считает своей сферой влияния.Если говорить о самом худшем варианте развития событий, то Турции не останется иного выхода, как вступить в крупномасштабную войну в Северной Африке. Ведь египетская армия моментально уничтожит войска Сараджа и под контролем противников Турции окажется практически вся территория Ливии. Этого в Анкаре допустить не хотят, но и к войне с Египтом Турция явно не готова. Понятна настороженность Франции, ФРГ и Италии, которые выступили с требованием немедленного прекращения вмешательства иностранных государств в ливийский конфликт.Франция недовольна турецким президентом Реджепом Эрдоганом, но если учесть, что Турция – член НАТО, для французского президента Эммануэля Макрона наступает крайне удобное время вновь поднять вопрос о необходимости переформатирования всей системы обороны и безопасности в Европе. Ведь французский лидер известен негативным отношением к НАТО и частыми заявлениями о желательности создания отдельного европейского военного блока. В этом военном альянсе Евросоюза Турции уже не будет места. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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