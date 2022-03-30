Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
Интервью с Зеленским? Журналисты в России указали на предателей
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил&qu...
Главная / Политика

Почему прекратилось "телефонное минирование" России: Раскрыта связь с операцией на Украине

30 марта 2022, 14:05  •  49 • Политика
Почему прекратилось "телефонное минирование" России? Волна звонков о "бомбах" в школах, университетах и ТЦ неожиданно сошла на нет в последний месяц. Раскрыта связь этих психологических атак против русских с операцией на Украине.
"Телефонное минирование" России неожиданно сошло на нет в последний месяц. Почему и как это связано с операцией на Украине, рассказывается в расследовании канала Царьград.
Волна звонков неизвестных, которые передавали фейковые данные о бомбах в отечественных школах, ТЦ, университетах и так далее, началась в конце 2019 года.
В либеральной прессе и Telegram-каналах проходила информация о том, что данные телефонные атаки якобы являются местью за похищенные средства с криптобиржи WEX.
WEX, на которой допускались манипуляции с криптой без указания источника получения денег, принадлежала программисту Алексею Билюченко, против которого в итоге возбудили уголовное дело о растрате средств других лиц.
Однако западные СМИ попытались обернуть эту историю против России. Так, "Русская служба Би-би-си" избирательно опубликовала фрагменты интервью с Билюченко, в частности, взяв цитату, где он говорит о якобы участии учредителя канала Царьград Константина Малофеева в сделке по продаже криптобиржи.
После появления материала "Би-би-си" в 2019 году и последовали массированные телефонные атаки против России. Малофеев, однако, развеял фейки этого издания, раскрыв провокацию СБУ в комментарии для издания Znak.com.
В задачи киевских спецслужб входило психологическое воздействие на русских людей и очернение имени учредителя Царьграда, активно участвующего в помощи Крыму и Донбассу.
Примечательно, что звонки о "бомбах" прекратились именно тогда, когда в начале освободительной кампании России на Украине ударом нашей армии был ликвидирован 72-й центр информационно-психологических операций войск Незалежной. Этот объект располагался в городе Бровары, в 20 км от Киева, подчёркивается в статье Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


49
Источник
Похожие новости
30 марта 2022, 00:40
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращением
30 марта 2022, 06:30
Постпред Украины поставил России ультиматум в Совбезе ООН
30 марта 2022, 03:00
Путин внёс изменения в состав научного совета при Совбезе: Стали известны имена исключённых
30 марта 2022, 12:20
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
30 марта 2022, 08:15
Спасение полковника из-под огня украинского снайпера: Спецоперацию провернул раненый журналист
30 марта 2022, 04:45
В Крыму неадекватный водитель поддержал Украину: перекрыл дорогу пешеходам
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 марта 2022, 00:40
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращением
30 марта 2022, 06:30
Постпред Украины поставил России ультиматум в Совбезе ООН
30 марта 2022, 03:00
Путин внёс изменения в состав научного совета при Совбезе: Стали известны имена исклю...
30 марта 2022, 01:45
«Это и есть тот предел»: почему в Европе заговорили о трудностях приёма беженцев с Ук...
30 марта 2022, 12:20
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 марта 2022, 06:00
"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "отползать" с Украины
24 марта 2022, 06:25
Чему британцы учили украинских солдат в Донбассе: Тайник с документами выдал неудобную правду
27 марта 2022, 02:40
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
26 марта 2022, 02:10
Русским в Вильнюсе устроили "мелкую пакость" прямо на вокзале
29 марта 2022, 07:45
Мэр Николаева цинично высмеял отчаянье горожан: "Мне это нравится!"
25 марта 2022, 16:15
Правду о трагедии MH17 не получится замолчать: "Рушится американская спецоперация"
26 марта 2022, 22:35
Россия приняла решение идти до конца: На Западной Украине воздушная тревога
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.