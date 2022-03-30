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Почему прекратилось "телефонное минирование" России: Раскрыта связь с операцией на Украине
30 марта 2022, 14:05 • 49 • Политика
Почему прекратилось "телефонное минирование" России? Волна звонков о "бомбах" в школах, университетах и ТЦ неожиданно сошла на нет в последний месяц. Раскрыта связь этих психологических атак против русских с операцией на Украине.
"Телефонное минирование" России неожиданно сошло на нет в последний месяц. Почему и как это связано с операцией на Украине, рассказывается в расследовании канала Царьград.
Волна звонков неизвестных, которые передавали фейковые данные о бомбах в отечественных школах, ТЦ, университетах и так далее, началась в конце 2019 года.
В либеральной прессе и Telegram-каналах проходила информация о том, что данные телефонные атаки якобы являются местью за похищенные средства с криптобиржи WEX.
WEX, на которой допускались манипуляции с криптой без указания источника получения денег, принадлежала программисту Алексею Билюченко, против которого в итоге возбудили уголовное дело о растрате средств других лиц.
Однако западные СМИ попытались обернуть эту историю против России. Так, "Русская служба Би-би-си" избирательно опубликовала фрагменты интервью с Билюченко, в частности, взяв цитату, где он говорит о якобы участии учредителя канала Царьград Константина Малофеева в сделке по продаже криптобиржи.
После появления материала "Би-би-си" в 2019 году и последовали массированные телефонные атаки против России. Малофеев, однако, развеял фейки этого издания, раскрыв провокацию СБУ в комментарии для издания Znak.com.
В задачи киевских спецслужб входило психологическое воздействие на русских людей и очернение имени учредителя Царьграда, активно участвующего в помощи Крыму и Донбассу.
Примечательно, что звонки о "бомбах" прекратились именно тогда, когда в начале освободительной кампании России на Украине ударом нашей армии был ликвидирован 72-й центр информационно-психологических операций войск Незалежной. Этот объект располагался в городе Бровары, в 20 км от Киева, подчёркивается в статье Царьграда.
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