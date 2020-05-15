Почему предатели в 1945 бежали именно на Запад, где «тоже заклеймили» нацизм • 75 • Аналитика

Наверное у каждого человека есть какие-то вещи, которые противно трогать. Даже не материальные, не осязаемые, не видимые глазом, но есть. Так уж устроен человек, что не может воспринимать спокойно то, что вызывает у него рвотный рефлекс.







Но выработать некое циничное отношение к таким вещам можно. Этакий цинизм врача, который делает свою работу не смотря на муки пациента. Делает просто потому, что знает, что должен вылечить человека, должен уничтожить источник страданий.



Мне зачастую интересно знать мнение о каком-то событии не только «наших», но и тех, кто «против нас». Интересно понять их логику, причину их действий и возможные шаги в будущем. Современные средства коммуникации позволяют организовывать такое общение достаточно просто.



Предатели или борцы за собственные убеждения

Некоторое время назад одним из моих собеседников стал сын предателя времен Великой Отечественной, власовца-диверсанта, награжденного двумя фашистскими медалями за проведенные операции в тылу Красной армии, который благодаря помощи союзников-американцев, бежал их Европы в Канаду. Создал там семью и спокойно дожил до, скажем так, естественной смерти.



Мы привыкли к тому, что такие люди должны скрывать свое прошлое. В данном случае этого не произошло. Как, по словам моего собеседника, и в других семьях бывших власовцев. Сын предателя явно гордился наградами отца. А на вопрос об убийстве мирного населения при проведении диверсий, сын отвечал стандартной фразой о потерях во время войны и работе этих людей на военных заводах.



Наверное, единственный факт, который меня, признаюсь, совсем не удивил, который выпячивали все потомки предателей как заслугу их родителей, это не участие в карательных операциях по уничтожению партизан, по зачистке деревень и городов. Все были либо разведчиками-диверсантами, либо простыми солдатами на передовой. А то и "кашеварами", "разносчиками писем и газет". И именно потому и попали за океан.



Вообще, как оказалось, потомки предателей живут и сегодня «Советским Союзом», при это люто ненавидя Советский Союз. Тот Советский Союз, который существовал не в послевоенные годы, а тогда, в предвоенные годы. В период коллективизации, индустриализации, сначала белого, потом красного террора и прочих катаклизмов после революции, потом и 20-40-х годов 20 века.



Вспоминают предков, которых сослали в Сибирь как кулаков. Вспоминают тех, кто был «репрессирован за политические преступления», хотя на прямой вопрос о том, какие политические преступления совершил их предок будучи крестьянином в маленьком уральском селе, несут абсолютный бред. Вроде любви к одной девушке председателя сельсовета и их прадеда.



Я не зря упомянул «союз» потомков предателей. Дети власовцев прекрасно контактируют с детьми бандеровцев и прочих предателей. Их объединяет даже не ненависть к бывшей Родине. Их объединяет обида за то, что они там, а не в России. Они искренне считают, что боролись за свои убеждения. За счастье русского, украинского, белорусского, татарского и других народов. А народ не понял...



Яблоко от яблони... может упасть далеко

Меня всегда поражало несколько холодное отношение эмигрантов к тем, кто был из «другой волны». Причем «несколько холодное» это самое мягкое выражение, которое я смог подобрать.



Потомки тех, кто выехал из СССР в первые годы советской власти, стараются игнорировать тех, кто приехал после Второй мировой войны. И все вместе игнорируют тех, кто приехал в последние годы Советского Союза. А те, кто по разным причинам приехал уже после распада СССР вообще вроде и не эмигранты. Очень хотелось понять почему это происходит.



Наверное, потому, что причины переезда были разные. Первые уехали потому, что не приняли новую власть, потому, что считали эту власть временной. Они не предали Россию. Они остались верны присяге, которую давали империи. Вывод, конечно, спорный.



Мнения по этому поводу разойдутся даже сегодня. Но, это был выбор тех, кто хотел жить в России, но в России без большевиков. Потому и не приняли белоэмигранты в подавляющем большинстве Гитлера, как освободителя России.



Вторые же именно предали ту страну, которой давали присягу. Воевали против своих. Что для русского человека противоестественно. Понятие воинской чести у белоэмигрантов сохранились даже через несколько поколений.



И ещё один парадокс. Внуки власовцев, в отличие от детей, не унаследовали, опять же в большинстве своем, ненависть к России. Наоборот, как мне кажется, в них просыпается русская душа. Они интересуются Россией, хотят помочь, правда не знают чем. Они утрированно русские. Что-то вроде утрированных украинцев сегодня. Вышиванка как символ украинства.



Почему предатели бежали в страну, которая декларировала фашизм (нацизм) как вселенское зло

В одной из недавних передач Владимира Соловьева я услышал фразу, которая меня поразила своей простотой и силой мысли в ней заложенной. Фраза как-то затерялась в череде выступлений участников передачи. Автор высказывания - профессор Виталий Третьяков.



А куда бежали предатели-коллаборационисты? Они что бежали в Китай, на Тайвань, в Центральную Азию? Они же бежали к американцам! Как же так? Американцы против зла боролись… Почему же все коллаборационисты потянусь туда?

Смотри, куда бежит предатель! Туда тебе, приличному человеку, вход запрещен!



Простыми словами, без красивой наукообразности, Третьяков расставил все по полочкам. Недаром говорят, что правильно поставленный вопрос - это 50% правильного ответа. Попробую ответить на вопрос мэтра журналистики. Опять же, учитывая позицию потомков тех, кто бежал на американский континент.



Ответ уже давно дали историки. В том числе и американские. Глобальный Запад, в том числе и США, прекрасно понимал, что противостояние Германии и СССР примет бескомпромиссный характер. Режимы обоих государств не могли мирно сосуществовать.



Но если для Франции и Великобритании выбора не было и было понятно, что войны с Германией не избежать, то США заняли явно выжидательную позицию. Поможем тем, кто будет побеждать и вступим в войну в последний момент, чтобы забрать «призовые». Более того, американские фирмы зарабатывали на поставках продукции обеим сторонам.



Американская Вторая мировая война - это война в тихоокеанском регионе. Боевые действия в Европе - это и есть поход за «призовыми». И вполне резонно можно предположить, что в случае разгрома Красной Армии, американский десант мог бы высадиться и на Дальнем Востоке, как это было в Гражданскую войну. Хотя соглашусь со спорностью такой мысли.



Так почему американцы не стеснялись давать убежище военным преступникам? Ответ опять же дали историки. Вспомните планы нападения на СССР в послевоенные годы. Сомнительно, что они стали разрабатываться только после сентября 1945-го. А дальше?..



Хорошо подготовленные и сохранившиеся после победы агентурные сети абвера на территории СССР, готовые диверсанты и разведчики из числа бывших граждан СССР, каратели, знающие местные условия лучше любого разведчика и прочие... Причем все эти люди прекрасно знают, что на Родине их ждет суд с возможной высшей мерой. Кто же будет разбрасываться такими кадрами перед новой войной?



Кстати, это же относится и к элите германской армии и спецслужбам. Большинство разведчиков и контрразведчиков просто исчезли. Их не было в списках пленных. Погибли под развалинами берлинских домов? Очень сомнительно, учитывая то, что воевать на передовой - это не работа разведчиков высшего класса. Евросоюз оценил воздействие пандемии на разные профессии и отрасли



Высшее зло - понятие моральное, а не политическое

Предательство было, есть и будет. Даже там, где вроде бы работают многократно проверенные люди, предательство возможно. Причин этого явления множество. Причем порой самых идиотских с точки зрения обычного человека. Человек предал из-за обиды на то, что его не повысили или не дали следующее звание, например.



Точно так же были, есть и будут многочисленные объяснения таких поступков от предателей. Даже Иуда когда-то нашел объяснение своего предательства. Такова жизнь. И это просто необходимо принимать как данность.



Вопрос в другом. Стоит ли верить словам, если дела говорят об обратном? Стоит ли делать вид, что ничего не происходит, если факты говорят о том, что происходит что-то серьезное? Почему мы так заботимся об имидже тех, кто против нас?



Последняя публикация Белого дома о победителях во Второй мировой войне - разве не плевок на могилы наших дедов? Разве не плевок каждому из нас в лицо? Т-34 с немецкой каской на постаменте не плевок? А что тогда плевок? Что тогда считать оскорблением всего народа?Нет не так, всех народов СССР?



Обстановка в мире накалена. Это понимают все. И что? Это причина по которой мы должны не реагировать на подлость, на зло? И не надо нам рассказывать о хорошем народе и плохом правительстве. Что из этого выходит мы уже видим в реальном времени. У соседей из сопредельного государства.



Вместо заключения

Предательство - страшный грех. Прощать предателей нельзя ни при каких условиях. Предавший раз предаст и второй. Однако, гораздо страшнее предательство союзников. Предательство тех, кто должен прикрывать ваш фланг или тыл. Предательство тех, кто должен помочь в критической ситуации.



Если дело касается конкретного человека, то бывают случаи, когда предатель жертвует собой, чтобы смыть позор. Но не бывает случаев, когда собой жертвуют государства. Моральные принципы в межгосударственных отношениях давно не действуют, если вообще действовали когда-либо... Наверное у каждого человека есть какие-то вещи, которые противно трогать. Даже не материальные, не осязаемые, не видимые глазом, но есть. Так уж устроен человек, что не может воспринимать спокойно то, что вызывает у него рвотный рефлекс.Но выработать некое циничное отношение к таким вещам можно. Этакий цинизм врача, который делает свою работу не смотря на муки пациента. Делает просто потому, что знает, что должен вылечить человека, должен уничтожить источник страданий.Мне зачастую интересно знать мнение о каком-то событии не только «наших», но и тех, кто «против нас». Интересно понять их логику, причину их действий и возможные шаги в будущем. Современные средства коммуникации позволяют организовывать такое общение достаточно просто.Некоторое время назад одним из моих собеседников стал сын предателя времен Великой Отечественной, власовца-диверсанта, награжденного двумя фашистскими медалями за проведенные операции в тылу Красной армии, который благодаря помощи союзников-американцев, бежал их Европы в Канаду. Создал там семью и спокойно дожил до, скажем так, естественной смерти.Мы привыкли к тому, что такие люди должны скрывать свое прошлое. В данном случае этого не произошло. Как, по словам моего собеседника, и в других семьях бывших власовцев. Сын предателя явно гордился наградами отца. А на вопрос об убийстве мирного населения при проведении диверсий, сын отвечал стандартной фразой о потерях во время войны и работе этих людей на военных заводах.Наверное, единственный факт, который меня, признаюсь, совсем не удивил, который выпячивали все потомки предателей как заслугу их родителей, это не участие в карательных операциях по уничтожению партизан, по зачистке деревень и городов. Все были либо разведчиками-диверсантами, либо простыми солдатами на передовой. А то и "кашеварами", "разносчиками писем и газет". И именно потому и попали за океан.Вообще, как оказалось, потомки предателей живут и сегодня «Советским Союзом», при это люто ненавидя Советский Союз. Тот Советский Союз, который существовал не в послевоенные годы, а тогда, в предвоенные годы. В период коллективизации, индустриализации, сначала белого, потом красного террора и прочих катаклизмов после революции, потом и 20-40-х годов 20 века.Вспоминают предков, которых сослали в Сибирь как кулаков. Вспоминают тех, кто был «репрессирован за политические преступления», хотя на прямой вопрос о том, какие политические преступления совершил их предок будучи крестьянином в маленьком уральском селе, несут абсолютный бред. Вроде любви к одной девушке председателя сельсовета и их прадеда.Я не зря упомянул «союз» потомков предателей. Дети власовцев прекрасно контактируют с детьми бандеровцев и прочих предателей. Их объединяет даже не ненависть к бывшей Родине. Их объединяет обида за то, что они там, а не в России. Они искренне считают, что боролись за свои убеждения. За счастье русского, украинского, белорусского, татарского и других народов. А народ не понял...Меня всегда поражало несколько холодное отношение эмигрантов к тем, кто был из «другой волны». Причем «несколько холодное» это самое мягкое выражение, которое я смог подобрать.Потомки тех, кто выехал из СССР в первые годы советской власти, стараются игнорировать тех, кто приехал после Второй мировой войны. И все вместе игнорируют тех, кто приехал в последние годы Советского Союза. А те, кто по разным причинам приехал уже после распада СССР вообще вроде и не эмигранты. Очень хотелось понять почему это происходит.Наверное, потому, что причины переезда были разные. Первые уехали потому, что не приняли новую власть, потому, что считали эту власть временной. Они не предали Россию. Они остались верны присяге, которую давали империи. Вывод, конечно, спорный.Мнения по этому поводу разойдутся даже сегодня. Но, это был выбор тех, кто хотел жить в России, но в России без большевиков. Потому и не приняли белоэмигранты в подавляющем большинстве Гитлера, как освободителя России.Вторые же именно предали ту страну, которой давали присягу. Воевали против своих. Что для русского человека противоестественно. Понятие воинской чести у белоэмигрантов сохранились даже через несколько поколений.И ещё один парадокс. Внуки власовцев, в отличие от детей, не унаследовали, опять же в большинстве своем, ненависть к России. Наоборот, как мне кажется, в них просыпается русская душа. Они интересуются Россией, хотят помочь, правда не знают чем. Они утрированно русские. Что-то вроде утрированных украинцев сегодня. Вышиванка как символ украинства.В одной из недавних передач Владимира Соловьева я услышал фразу, которая меня поразила своей простотой и силой мысли в ней заложенной. Фраза как-то затерялась в череде выступлений участников передачи. Автор высказывания - профессор Виталий Третьяков.Простыми словами, без красивой наукообразности, Третьяков расставил все по полочкам. Недаром говорят, что правильно поставленный вопрос - это 50% правильного ответа. Попробую ответить на вопрос мэтра журналистики. Опять же, учитывая позицию потомков тех, кто бежал на американский континент.Ответ уже давно дали историки. В том числе и американские. Глобальный Запад, в том числе и США, прекрасно понимал, что противостояние Германии и СССР примет бескомпромиссный характер. Режимы обоих государств не могли мирно сосуществовать.Но если для Франции и Великобритании выбора не было и было понятно, что войны с Германией не избежать, то США заняли явно выжидательную позицию. Поможем тем, кто будет побеждать и вступим в войну в последний момент, чтобы забрать «призовые». Более того, американские фирмы зарабатывали на поставках продукции обеим сторонам.Американская Вторая мировая война - это война в тихоокеанском регионе. Боевые действия в Европе - это и есть поход за «призовыми». И вполне резонно можно предположить, что в случае разгрома Красной Армии, американский десант мог бы высадиться и на Дальнем Востоке, как это было в Гражданскую войну. Хотя соглашусь со спорностью такой мысли.Так почему американцы не стеснялись давать убежище военным преступникам? Ответ опять же дали историки. Вспомните планы нападения на СССР в послевоенные годы. Сомнительно, что они стали разрабатываться только после сентября 1945-го. А дальше?..Хорошо подготовленные и сохранившиеся после победы агентурные сети абвера на территории СССР, готовые диверсанты и разведчики из числа бывших граждан СССР, каратели, знающие местные условия лучше любого разведчика и прочие... Причем все эти люди прекрасно знают, что на Родине их ждет суд с возможной высшей мерой. Кто же будет разбрасываться такими кадрами перед новой войной?Кстати, это же относится и к элите германской армии и спецслужбам. Большинство разведчиков и контрразведчиков просто исчезли. Их не было в списках пленных. Погибли под развалинами берлинских домов? Очень сомнительно, учитывая то, что воевать на передовой - это не работа разведчиков высшего класса.Предательство было, есть и будет. Даже там, где вроде бы работают многократно проверенные люди, предательство возможно. Причин этого явления множество. Причем порой самых идиотских с точки зрения обычного человека. Человек предал из-за обиды на то, что его не повысили или не дали следующее звание, например.Точно так же были, есть и будут многочисленные объяснения таких поступков от предателей. Даже Иуда когда-то нашел объяснение своего предательства. Такова жизнь. И это просто необходимо принимать как данность.Вопрос в другом. Стоит ли верить словам, если дела говорят об обратном? Стоит ли делать вид, что ничего не происходит, если факты говорят о том, что происходит что-то серьезное? Почему мы так заботимся об имидже тех, кто против нас?Последняя публикация Белого дома о победителях во Второй мировой войне - разве не плевок на могилы наших дедов? Разве не плевок каждому из нас в лицо? Т-34 с немецкой каской на постаменте не плевок? А что тогда плевок? Что тогда считать оскорблением всего народа?Нет не так, всех народов СССР?Обстановка в мире накалена. Это понимают все. И что? Это причина по которой мы должны не реагировать на подлость, на зло? И не надо нам рассказывать о хорошем народе и плохом правительстве. Что из этого выходит мы уже видим в реальном времени. У соседей из сопредельного государства.Предательство - страшный грех. Прощать предателей нельзя ни при каких условиях. Предавший раз предаст и второй. Однако, гораздо страшнее предательство союзников. Предательство тех, кто должен прикрывать ваш фланг или тыл. Предательство тех, кто должен помочь в критической ситуации.Если дело касается конкретного человека, то бывают случаи, когда предатель жертвует собой, чтобы смыть позор. Но не бывает случаев, когда собой жертвуют государства. Моральные принципы в межгосударственных отношениях давно не действуют, если вообще действовали когда-либо... Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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