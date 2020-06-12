Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" ...
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" доп...
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешат...
Главная / В России

Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины

12 июня 2020, 18:25  •  44 • В России

Бывший президент Украины, а ныне глава парламентской фракции «ПЕС» (Партия «Европейская солидарность») на днях удивил всех тем, что вдруг начал пререкаться с главой Генеральной прокуратуры Украины Ириной Венедиктовой. И не просто ругаться, это в Незалежной дело привычное – кто только кого там не облаивает, в глаза и заочно, - а делать это на чистом русском языке. И это экс-президент, при котором ввели языковые квоты на радио и ТВ, запретили образование на русском, объявили, что в госучреждениях осталось место «тильки для мовы» и т.д.!

Впрочем, обо всем по порядку. Несколько дней тому назад в Киеве Порошенко обвинили в незаконном перемещении картин из его коллекции через границу. Речь шла о 42 предметах живописи, принадлежавших кисти, преимущественно, русских художников 19-го и 20 веков. Глазунов, Левитан, Репин, Бенуа, Айвазовский и т.д. Уже этого было бы достаточно настоящему укропатриоту, чтобы обвинить Порошенко в непатриотичности. Где, спрашивается, рисунки Тараса и Шевченко? Или это один и тот же человек? Простите, других украинских художников я как-то не знаю (с прозаиками и поэтами как-то получше, хотя бы слышал).

Порошенко в ответ тут же организовал выставку этих картин в одной из галерей украинской столицы. Все чин чином, картина, название, а под ней таможенная декларация или какая-то другая бумажка, подтверждающая легальность происхождения и пребывания предмета искусства на территории Украины. Но тут случилось неожиданное – галерею сначала окружил спецназ, а потом и ворвался в нее. Петр Алексеевич, оставив коллекцию на попечение супруги, быстро и бодро ретировался через всякие служебные помещения, кладовки и комнаты уборщиц и т.д. и вышел из галереи черным ходом, оставив спецназ в дураках. А потом пришел в прокуратуру, будучи вызванным туда очередной повесткой – по делам Порошенко на Украине возбуждено уже около 20 уголовных дел, но до того момента он везде проходил по ним свидетелем.

Вот и в тот раз Порошенко пришел в прокуратуру, думая, что ему придется опять давать свидетельские показания, но его ждал очень неприятный сюрприз. Сотрудники прокуратуры вручили ему «пидозру». То есть Порошенко стал подозреваемым в совершении уголовного преступления. И вот тут его проняло по-настоящему. Петр Алексеевич в компании своих сторонников ворвался в кабинет, где находилась Венедиктова, уселся за стол и начал выяснять с ней отношения. В какой-то момент он сорвался и перешел на чистый русский язык. Что характерно, госпожа генеральный прокурор объяснялась с ним тоже не на мове, на языке Пушкина, Чехова и всех Толстых. Суть требований Порошенко сводилась к тому, что поскольку он член парламента, «пидозру» ему должна вручать руководитель ведомства, то бишь сама Венедиктова. Но, как оказалось, Петр Алексеевич, хоть и принимает законы, сам их до конца не дочитывает. Поскольку генпрокурор имеет право поручить сделать это обычным прокурорам, что и было госпожой Венедиктовой оформлено надлежащим образом.

Вообще, как бы это удивительно ни выглядело, но сцена в прокуратуре Украины до боли напоминала фрагмент из советского сериала «Семнадцать мгновений весны». Там, где Штирлиц объясняет Кэтрин Кин, что женщины во время родов из-за стресса кричат на своем родном языке. Порошенко, конечно, в тот момент не рожал, но стресс явно испытал нешуточный, раз мгновенно забыл мову и перешел на тот язык, который для него наиболее органичен.

А все из-за того, что по новому законодательству Украины теперь для снятия депутатской неприкосновенности с члена парламента не требуется голосования и согласия депутатов. Все просто, прокуратура объявляет «пидозру», а потом уже дело техники – задержание, если это необходимо, и мера пресечения, выбранная судом - от домашнего ареста до ареста натурального, с помещением в СИЗО.

Конечно, уголовное дело, по которому Порошенко проходит в качестве подозреваемого, вряд ли тянет на СИЗО (да и найдется достаточное количество политиков, которые возьмут его на поруки) – речь идет о давлении на главу Службы внешней разведки при назначении его заместителя. Но тут, что называется, главное – начать. С Порошенко снята неприкосновенность. И, похоже, что перспектива возможного развития событий очень испугала Петра Алексеевича.

Он уже не неприкосновенный, а может стать и неприкасаемым. Тем более, что от Зеленского этого очень ждет его электорат.

Порошенко забыл украинский во время ссоры с генпрокурором Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
12 июня 2020, 13:25
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
12 июня 2020, 15:25
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный аппарат
12 июня 2020, 10:25
Как работает Геббельс-ТВ Зеленского в Крыму и на Донбассе
12 июня 2020, 10:25
Как в 1945-м: Что Парад Победы 24 июня возьмет от исторического предшественника
12 июня 2020, 07:55
В духе времени: как в стране отмечают День России в 2020 году
12 июня 2020, 09:25
Зеленский рассказал, как хотел заразиться коронавирусом и почему не доверяет Порошенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
07 июня 2020, 03:00
"Где?": Глава Бурятии "потерял" сотни миллионов рублей. Путин тут же "нашёл"
07 июня 2020, 20:00
"А-а-а, Макарена!" Нацгвардия США применила на протестующих проверенный в Ираке метод усмирения
08 июня 2020, 19:00
Саманта Пауэр решила поучить Россию. И попала под шквал обвинений от американцев
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед за США на суде по MH17
09 июня 2020, 08:00
Откажется от Крыма? Забудет о Донбассе? Пушков объяснил, почему все надежды Запада вылетели в трубу
06 июня 2020, 18:55
"Дайте ещё борт!": Русские в бунтующих США массово просят вернуть их в Россию - Захарова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.