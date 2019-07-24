Почему полякам Меркель милее Путина

Автор:

Латышев Сергей

В Варшаве сегодня с удовлетворением подтвердили, что Ангела Меркель примет 1 сентября участие в организованных Польшей мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которую развязал её предшественник на посту канцлера Германии Адольф Гитлер.

Госпожа канцлер передала, что будет,

— радостно объявил в среду в эфире телеканала Polsat пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский, видимо, довольный ещё и тем, что Меркель приедет, несмотря на требования польских властей от Берлина баснословных репараций в размере десятков миллиардов евро.

Для нас важно, чтобы в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны участвовало как можно больше представителей других стран, наших ближайших на сегодняшний день союзников — лидеров ЕС и НАТО,

— добавил Спыхальский.

Боже, как откровенно

Вдумайтесь в эти слова: «На сегодняшний день союзников». Вроде как Польша предвидит, что некоторые из них как были в прошлом, так и останутся в будущем её врагами. Не относится ли это, например, к соседке-Литве, члену ЕС и НАТО, часть территории которой Польша оккупировала до войны?

Пресс-секретарь польского президента подтвердил, что Россию организаторы мероприятий на них не пригласили, рассмешив объяснениями, почему. Потому что она не является, дескать, членом ЕС, НАТО, а также «Восточного партнёрства» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина).

Раньше в Варшаве заявляли, что это решение было принято, «исходя из современных, а не исторических реалий». Но это было слишком откровенно и вызывало ненужные вопросы. Например, как поляки могли не пригласить страну, потерявшую в минувшей войне почти 30 миллионов человек, в том числе 600 тысяч солдат и офицеров при освобождении территории Польши? После того как та, лишившись своих восточных окраин, где поляки были на ножах с местным населением, получила в виде компенсации по настоянию Москвы великолепно развитые немецкие земли. Так что территория Польши по сравнению с довоенным периодом не уменьшилась, лишь переместившись в западном направлении и получив обширный выход к Балтийскому морю.

Польша, выставляющая себя главной жертвой Второй мировой войны, находилась в числе её главных организаторов и помогла Германии к ней хорошо подготовиться. Фото: www.globallookpress.com

Реакция Москвы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя новости из Варшавы, справедливо заметил, что «любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия России не могут считаться полноценными, ибо её роль… невозможно переоценить».

Точно так же организаторы недавних празднований в связи с десантной операцией союзников в Нормандии, не пригласив на них президента России Владимира Путина, без страны которого эта высадка вообще бы не состоялась, тем самым понизили уровень этого мероприятия, на что не преминул указать российский МИД.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: «Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, посвящённые Второй мировой войне, без участия России не могут считаться полноценными». Фото: www.globallookpress.com

Как поляки подтвердили правоту Сталина

В Варшаве даже никому не приходит в голову, что, исключая Россию под надуманными предлогами и путём подмены истории «современными реалиями» из числа участников своих мемориальных мероприятий, поляки демонстрируют не только вопиющую неблагодарность к стране и её народу, благодаря которым они сегодня существуют как нация и государство.

Польские власти ещё и подтверждают тем самым правоту политики Сталина, заставившего — благодаря заключению пакта с Гитлером через пять лет после того, как это сделал в антисоветских целях польский диктатор Пилсудский, — поджигателей войны на её первом этапе повоевать друг с другом. Вместо того, чтобы им всем вместе дружно наброситься на Россию, ставшей очевидной целью Запада после мюнхенского сговора, целью которого было подтолкнуть Германию и Польшу на Восток, чем, разумеется, с удовольствием бы воспользовалась и Япония, зарившаяся на русский Дальний Восток и Сибирь. Так США получили бы вожделенную мировую войну, по итогам которой — после взаимного истощения и краха её участников — намеревались установить своё мировое господство. Пакт Молотова — Риббентропа внёс в эти планы серьёзные коррективы: по итогам подготовленной Западом мировой войны Россия стала супердержавой.

Делаем выводы

Поэтому, радуясь предстоящему приезду Меркель в Польшу, несмотря на обидные для ФРГ требования репараций, поляки, по всей видимости, преследуют не только свои меркантильные цели. А именно — выбить из немцев новые десятки миллиардов евро в дополнение к уже полученным от Берлина в рамках ЕС с целью подтянуть отстававшую Польшу до уровня развитых европейских стран.

Это ещё, похоже, и ностальгия по несостоявшемуся в 1939 году совместному европейскому походу против России. Трудно вообще избавиться от впечатления, что польские мероприятия 1 сентября не будут зондажем желающих переписать историю и в этом смысле тоже, чтобы заняться в обозримом будущем тем, что не удалось 80 лет назад.