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Почему Польша и Украина хотят сорвать «русские потоки»

20 ноября 2018, 20:39  •  108 • В мире
Киев опасается, что запуск первой нитки «Турецкого потока» сократит транзит российского газа через Украину. Польша пугает Европу «нападением» России на Украину, если будет достроен «Северный поток-2». Сумеют ли Украина и Польша сорвать Северный и Турецкий потоки?
Автор:
Гасанов Камран
Завершение строительства морской части «Турецкого потока», о котором вчера, 19 ноября, объявили Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, вызвало в Киеве настоящую панику. Там боятся, что с запуском этого газопровода транзит российского газа через Украину уменьшится на 14 млрд кубометров в год, и еще на сколько же после прокладки второй нитки «Турецкого потока», предназначенного для стран Южной Европы. Учитывая нынешние объемы транзита через Украину, составившие в 2017 году рекордные 93 млрд кубометров, Киев теряет примерно треть объемов.
Чтобы помешать этой негативной тенденции, глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности Леонид Униговский призвал сорвать «Турецкий поток».
«Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки "Турецкого потока". Потому что тогда это еще сильнее уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу», — сказал Униговский.

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