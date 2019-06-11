Почему политические силы Юго-востока Украины не объединились и не объединятся • 128 • Аналитика Юго-восток. Много вопросов

В политической жизни Украины много парадоксальных вещей, которые, на первый взгляд, не совсем логичны. К примеру, позиция политических сил, как бы представляющих пророссийское население, проживающее в основном на Юго-востоке, на президентских и предстоящих парламентских выборах у непросвещенного наблюдателя вызывает много вопросов.









Почему население представляют партии, которые не могут объединиться и выступать единым фронтом? Почему они часто враждуют между собой, регулярно предают интересы своих избирателей и почему за спиной этих политических сил всегда стоят олигархические кланы?



Ответ: отстаивание бизнес-интересов

До отделения Крыма и Донбасса на Юго-востоке проживало 48% населения Украины, и этот электорат всегда привлекал политические силы, стремящиеся пройти в парламент. В основном это были силы промышленного капитала, сосредоточенные в этих регионах. В середине 90-х они объединились в «Партию регионального возрождения Украины», переименованную позже в «Партию регионов», основанную донецкими бизнесменами, поднявшимися на присвоении угледобывающей и металлургической промышленности.



С целью организации политической поддержки своему бизнесу они целенаправленно зачищали пророссийские политические силы и к концу 90-х на региональном и государственном уровне они захватили монополию как бы на представительство Юго-востока, а фактически на отстаивание своих бизнес-интересов. Олигархическая «Партия регионов» о своих обещаниях в защиту русского населения забывала на следующий же день после выборов и проводила антироссийскую политику.



В 2010 году они взяли власть в стране, и смотрящим (президентом) от них был поставлен Янукович, которого к власти привели два олигархических клана – Ахметова и Фирташа. Они распределили между собой сферы влияния и совместно грабили бюджет. Но Янукович в 2011 году решил создать свой клан в этой же партии во главе со своим сыном Александром Януковичем, сделав «карманом» клана харьковского младоолигарха Курченко.



Новый клан начал отжимать активы у кланов Ахметова и Фирташа и серьезно теснить их бизнес. Это, естественно, не понравилось последним, и они руками руководителя администрации президента Левочкина организовали в 2014 г. смещение Януковича. При этом американцы все это перехватили и довели до государственного переворота, при котором все кланы потеряли власть, и остаткам «Партии регионов» пришлось идти на поклон к Порошенко и договариваться с ним о доступе к государственным ресурсам. Из осколков «Партии регионов» усилиями кланов Ахметова и Фирташа была создана партия «Оппозиционный блок», которая вошла в парламент и довольно успешно взаимодействовала с властью путчистов. В партии были две соперничавших группировки — «промышленники», ориентировавшиеся на Ахметова, и «газовщики», ориентировавшиеся на Фирташа.



Политическое поле на Юго-востоке было зачищено, лидеры и активисты «русской весны» совместными усилиями путчистов и экс-регионалов были ликвидированы или изгнаны из страны, интересы населения Юго-востока защищать стало некому. «Оппозиционный блок» в парламенте и не заикался о защите русского языка, возобновлении связей с Россией и не выступал против насаждения нацизма в стране.



Ближе к выборам

В 2016 году два члена фракции «Оппозиционный блок», Рабинович и Мураев, вышли из фракции и объявили о создании партии «За жизнь» и начали критиковать власть за разграбление государства, коррупцию и насаждение неонацизма. «Европейский вектор» развития страны сомнению не подвергался и о взаимодействии с Россией в основном молчали. Это была чисто виртуальная партия и существовала только в экранах телевизоров и в Интернете.



Ближе к президентским выборам, в августе 2018 года, политсовет партии «За жизнь» возглавил Медведчук, опытный политик еще времен Кучмы с серьезными политическими амбициями, давно отошедший от дел и не имеющей своей политической силы. Вскоре он перехватил управление партией и начал строить ее под себя. Обиженный Мураев, считавший себя единоличным лидером, покинул партию и создал на деньги Ахметова свою партию — «Наши».



Медведчук, опытный и прожженный политик, понимал, что без серьезных финансов, которые есть только у олигархов, никакая политическая сила всерьез бороться за власть не может. Он склонил одного из лидеров «Оппозиционного блока» Бойко и стоящего за ним олигарха Фирташа к альянсу и вместе они создали объединенную партию «Оппозиционная платформа – за жизнь» в надежде, что весь «Оппозиционный блок» войдет в новое образование. Но тут произошел казус: оказалось, это объединение Бойко затеял без согласия хозяина «Оппозиционного блока» Ахметова. Сказалась давняя неприязнь между Ахметовым и Медведчуком. Произошел раскол, Бойко исключили из ахметовской партии, и «Оппозиционный блок» решил идти на выбора самостоятельно, выдвинув в качестве кандидата в президенты Вилкула. Позже к ним присоединился другой ахметовский проект — «Наши» с Мураевым.



Так на президентские выборы пошли два партии псевдозащитников Юго-востока, которые раскололись не по политическим мотивам, а из-за банальных разногласий и вражды двух олигархических кланов, которым было наплевать на интересы жителей Юго-востока. Ни один кандидат от этих партий не прошел во второй тур, «Оппозиционной платформе – за жизнь» повезло больше, она была более раскручена и набрала 11,6%, а «Оппозиционный блок» — всего лишь 4,1%.



После такого провала перед парламентскими выборами вновь начались консультации об объединении, но давняя вражда двух кланов, когда-то входивших в «Партию регионов», и неприятие Медведчука лидером будущего объединения не позволили преодолеть имеющиеся противоречия.





Проект Коломойского

Переговорный процесс затягивался и тут вмешался другой игрок – Коломойский. Он также решил наложить лапу на электорат Юго-востока и параллельно с проектом «Слуга народа» запустил еще один проект — «Доверяй делам» во главе с популярными мэрами Харькова и Одессы Кернесом и Трухановым на базе своей же карманной партии «Возрождение». Проект успешно стартовал, и на Юго-востоке появилась третья сила псевдозащитников его жителей. Новый проект был слабо раскручен, и существовала опасность, что из-за сжатой предвыборной кампании партия не наберет необходимого веса для прохождения в парламент.



Когда переговоры Ахметова и Фирташа закончились провалом, неожиданно было объявлено об объединении партий «Доверяй делам» и «Оппозиционный блок» в единую партию. Коломойский все четко просчитал и решил прибрать к рукам осколок «Партии регионов» в лице «Оппозиционного блока», у которого после провала переговоров с «Оппозиционной платформой – за жизнь» не было никаких шансов самостоятельно пройти в парламент.



Ахметов также понимал, что, потеряв контроль над парламентом, президентом и правительством, он теряет возможности сохранения и продвижения своего бизнеса, основанного на грабеже бюджета через завышенные тарифы на уголь и электроэнергию, которыми он успешно манипулировал. Несмотря на давнюю вражду с Коломойским, ему пришлось принять его условия и объединиться. Очень вероятно, что за это Ахметову пришлось поступиться частью своих активов в пользу Коломойского, тот ничего бесплатно не делает.



Партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» действиями Коломойского была серьезно ослаблена. Кроме Медведчука и Бойко, там не оказалось значимых в политике лиц, они даже вынуждены в избирательный список от партии включить одиозного соратника Авакова Киву, чем серьезно подорвали свой авторитет у избирателей.



У Коломойского в руках оказалось два серьезных политических проекта — «Слуга народа» во главе с Зеленским и объединенный блок партий как бы от Юго-востока. Это был стратегически выверенный ход. Коломойский объединил мощнейшие финансовые, административные и медийные ресурсы в одних руках. В проекте участвуют два олигарха из пяти и есть определенное влияние на президента. Северный морской путь. Масштабное строительство и союзники России



Талантливый стратег

Партия может стать одной из влиятельных на Украине и гарантированно пройти в парламент, может даже войти в тройку лидеров и составить конкуренцию партии «Слуга народа». В олигархическом противостоянии Коломойский проявил себя как талантливый стратег и вовремя подгреб под себя неприкаянный «Оппозиционный блок». Объединив раскрученный бренд этой партии, административный ресурс и опыт мэров городов Юго-востока по проведению в парламент своих людей по мажоритарным округам, добавив сюда финансовые ресурсы олигархов, он создал политическую силу, которая в парламенте реально может стать одной из влиятельных сил, влияющих на политику государства (в интересах Коломойского). При всех сложностях взаимоотношений с Россией и США они вынуждены будут считаться с ним в проведении своей политики на Украине.



Представительство населения Юго-востока в политической жизни Украины, изначально перехваченное олигархическими кланами, паразитирующими на настроениях жителей этих регионов и добившимися доминирования в региональных и государственных органах власти, привело только к отстаиванию интересов кланов и проведению антироссийской политики. Смена клана не приводила и не может привести к изменению их политики. Переход контроля над политическими силами псевдозащитников Юго-востока в руки циничного и беспринципного Коломойского только обострит борьбу между кланами и будет способствовать ослаблению борьбы с властью Украины. В политической жизни Украины много парадоксальных вещей, которые, на первый взгляд, не совсем логичны. К примеру, позиция политических сил, как бы представляющих пророссийское население, проживающее в основном на Юго-востоке, на президентских и предстоящих парламентских выборах у непросвещенного наблюдателя вызывает много вопросов.Почему население представляют партии, которые не могут объединиться и выступать единым фронтом? Почему они часто враждуют между собой, регулярно предают интересы своих избирателей и почему за спиной этих политических сил всегда стоят олигархические кланы?До отделения Крыма и Донбасса на Юго-востоке проживало 48% населения Украины, и этот электорат всегда привлекал политические силы, стремящиеся пройти в парламент. В основном это были силы промышленного капитала, сосредоточенные в этих регионах. В середине 90-х они объединились в «Партию регионального возрождения Украины», переименованную позже в «Партию регионов», основанную донецкими бизнесменами, поднявшимися на присвоении угледобывающей и металлургической промышленности.С целью организации политической поддержки своему бизнесу они целенаправленно зачищали пророссийские политические силы и к концу 90-х на региональном и государственном уровне они захватили монополию как бы на представительство Юго-востока, а фактически на отстаивание своих бизнес-интересов. Олигархическая «Партия регионов» о своих обещаниях в защиту русского населения забывала на следующий же день после выборов и проводила антироссийскую политику.В 2010 году они взяли власть в стране, и смотрящим (президентом) от них был поставлен Янукович, которого к власти привели два олигархических клана – Ахметова и Фирташа. Они распределили между собой сферы влияния и совместно грабили бюджет. Но Янукович в 2011 году решил создать свой клан в этой же партии во главе со своим сыном Александром Януковичем, сделав «карманом» клана харьковского младоолигарха Курченко.Новый клан начал отжимать активы у кланов Ахметова и Фирташа и серьезно теснить их бизнес. Это, естественно, не понравилось последним, и они руками руководителя администрации президента Левочкина организовали в 2014 г. смещение Януковича. При этом американцы все это перехватили и довели до государственного переворота, при котором все кланы потеряли власть, и остаткам «Партии регионов» пришлось идти на поклон к Порошенко и договариваться с ним о доступе к государственным ресурсам. Из осколков «Партии регионов» усилиями кланов Ахметова и Фирташа была создана партия «Оппозиционный блок», которая вошла в парламент и довольно успешно взаимодействовала с властью путчистов. В партии были две соперничавших группировки — «промышленники», ориентировавшиеся на Ахметова, и «газовщики», ориентировавшиеся на Фирташа.Политическое поле на Юго-востоке было зачищено, лидеры и активисты «русской весны» совместными усилиями путчистов и экс-регионалов были ликвидированы или изгнаны из страны, интересы населения Юго-востока защищать стало некому. «Оппозиционный блок» в парламенте и не заикался о защите русского языка, возобновлении связей с Россией и не выступал против насаждения нацизма в стране.В 2016 году два члена фракции «Оппозиционный блок», Рабинович и Мураев, вышли из фракции и объявили о создании партии «За жизнь» и начали критиковать власть за разграбление государства, коррупцию и насаждение неонацизма. «Европейский вектор» развития страны сомнению не подвергался и о взаимодействии с Россией в основном молчали. Это была чисто виртуальная партия и существовала только в экранах телевизоров и в Интернете.Ближе к президентским выборам, в августе 2018 года, политсовет партии «За жизнь» возглавил Медведчук, опытный политик еще времен Кучмы с серьезными политическими амбициями, давно отошедший от дел и не имеющей своей политической силы. Вскоре он перехватил управление партией и начал строить ее под себя. Обиженный Мураев, считавший себя единоличным лидером, покинул партию и создал на деньги Ахметова свою партию — «Наши».Медведчук, опытный и прожженный политик, понимал, что без серьезных финансов, которые есть только у олигархов, никакая политическая сила всерьез бороться за власть не может. Он склонил одного из лидеров «Оппозиционного блока» Бойко и стоящего за ним олигарха Фирташа к альянсу и вместе они создали объединенную партию «Оппозиционная платформа – за жизнь» в надежде, что весь «Оппозиционный блок» войдет в новое образование. Но тут произошел казус: оказалось, это объединение Бойко затеял без согласия хозяина «Оппозиционного блока» Ахметова. Сказалась давняя неприязнь между Ахметовым и Медведчуком. Произошел раскол, Бойко исключили из ахметовской партии, и «Оппозиционный блок» решил идти на выбора самостоятельно, выдвинув в качестве кандидата в президенты Вилкула. Позже к ним присоединился другой ахметовский проект — «Наши» с Мураевым.Так на президентские выборы пошли два партии псевдозащитников Юго-востока, которые раскололись не по политическим мотивам, а из-за банальных разногласий и вражды двух олигархических кланов, которым было наплевать на интересы жителей Юго-востока. Ни один кандидат от этих партий не прошел во второй тур, «Оппозиционной платформе – за жизнь» повезло больше, она была более раскручена и набрала 11,6%, а «Оппозиционный блок» — всего лишь 4,1%.После такого провала перед парламентскими выборами вновь начались консультации об объединении, но давняя вражда двух кланов, когда-то входивших в «Партию регионов», и неприятие Медведчука лидером будущего объединения не позволили преодолеть имеющиеся противоречия.Переговорный процесс затягивался и тут вмешался другой игрок – Коломойский. Он также решил наложить лапу на электорат Юго-востока и параллельно с проектом «Слуга народа» запустил еще один проект — «Доверяй делам» во главе с популярными мэрами Харькова и Одессы Кернесом и Трухановым на базе своей же карманной партии «Возрождение». Проект успешно стартовал, и на Юго-востоке появилась третья сила псевдозащитников его жителей. Новый проект был слабо раскручен, и существовала опасность, что из-за сжатой предвыборной кампании партия не наберет необходимого веса для прохождения в парламент.Когда переговоры Ахметова и Фирташа закончились провалом, неожиданно было объявлено об объединении партий «Доверяй делам» и «Оппозиционный блок» в единую партию. Коломойский все четко просчитал и решил прибрать к рукам осколок «Партии регионов» в лице «Оппозиционного блока», у которого после провала переговоров с «Оппозиционной платформой – за жизнь» не было никаких шансов самостоятельно пройти в парламент.Ахметов также понимал, что, потеряв контроль над парламентом, президентом и правительством, он теряет возможности сохранения и продвижения своего бизнеса, основанного на грабеже бюджета через завышенные тарифы на уголь и электроэнергию, которыми он успешно манипулировал. Несмотря на давнюю вражду с Коломойским, ему пришлось принять его условия и объединиться. Очень вероятно, что за это Ахметову пришлось поступиться частью своих активов в пользу Коломойского, тот ничего бесплатно не делает.Партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» действиями Коломойского была серьезно ослаблена. Кроме Медведчука и Бойко, там не оказалось значимых в политике лиц, они даже вынуждены в избирательный список от партии включить одиозного соратника Авакова Киву, чем серьезно подорвали свой авторитет у избирателей.У Коломойского в руках оказалось два серьезных политических проекта — «Слуга народа» во главе с Зеленским и объединенный блок партий как бы от Юго-востока. Это был стратегически выверенный ход. Коломойский объединил мощнейшие финансовые, административные и медийные ресурсы в одних руках. В проекте участвуют два олигарха из пяти и есть определенное влияние на президента.Партия может стать одной из влиятельных на Украине и гарантированно пройти в парламент, может даже войти в тройку лидеров и составить конкуренцию партии «Слуга народа». В олигархическом противостоянии Коломойский проявил себя как талантливый стратег и вовремя подгреб под себя неприкаянный «Оппозиционный блок». Объединив раскрученный бренд этой партии, административный ресурс и опыт мэров городов Юго-востока по проведению в парламент своих людей по мажоритарным округам, добавив сюда финансовые ресурсы олигархов, он создал политическую силу, которая в парламенте реально может стать одной из влиятельных сил, влияющих на политику государства (в интересах Коломойского). При всех сложностях взаимоотношений с Россией и США они вынуждены будут считаться с ним в проведении своей политики на Украине.Представительство населения Юго-востока в политической жизни Украины, изначально перехваченное олигархическими кланами, паразитирующими на настроениях жителей этих регионов и добившимися доминирования в региональных и государственных органах власти, привело только к отстаиванию интересов кланов и проведению антироссийской политики. Смена клана не приводила и не может привести к изменению их политики. Переход контроля над политическими силами псевдозащитников Юго-востока в руки циничного и беспринципного Коломойского только обострит борьбу между кланами и будет способствовать ослаблению борьбы с властью Украины. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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