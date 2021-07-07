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Почему погиб президент Гаити: В МИД России прокомментировали ситуацию

07 июля 2021, 18:30  •  225 • Политика
МИД России выразил соболезнования народу Гаити в связи с гибелью президента страны. "Видим в произошедшем следствие длящегося уже продолжительное время внутреннего конфликта, всплесков насилия, разгула преступности в этой стране" – заявила Мария Захарова.
Министерство иностранных дел России отреагировало на убийство президента Гаити Жовенеля Моиза и его супруги. С заявлением по этому поводу выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент и его супруга были убиты во время ночного нападения на резиденцию главы государства. Есть информация, что убийцы Жовенеля Моиза и его супруги говорили по-испански. При этом официальными языками на Гаити являются гаитянский креольский и французский. В МИД России выразили соболезнования народу Гаити в связи с гибелью главы их страны.
Видим в произошедшем следствие длящегося уже продолжительное время внутреннего конфликта, всплесков насилия, разгула преступности в этой стране,
- говорится в заявлении Марии Захаровой.
Дипломат добавила, что в МИД России надеются - гаитянский народ сможет преодолеть этот сложный период в истории страны. Но сделает это путём политического диалога и в рамках правового поля, и без внешнего вмешательства, подчеркнула Марии Захаровой.
Убеждены: путь к нормализации ситуации в Гаити лежит через формирование широкого внутриполитического консенсуса при строгом соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права,
- приводятся слова дипломата на сайте МИД России.

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