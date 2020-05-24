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Почему пилот пошёл на второй круг? Трагедия в Карачи напомнила о "хронической болячке" Airbus

24 мая 2020, 02:55  •  73 • В мире
Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи. По предварительной версии, ЧП случилось из-за технической неисправности борта. Источник Царьграда отмечает, что, вероятно, неспроста пилот решил сделать второй круг перед приземлением - что-то пошло не так. Проявилась "хроническая болячка" данных самолётов? Ведь, напоминает собеседник Царьграда, в 2016-м году произошло почти аналогичное крушение.
Пятница 22 мая стала чёрным днем для Пакистана - пассажирский Airbus 320, совершавший рейс из Лахора в Карачи, разбился при заходе на посадку. Лайнер потерял связь с диспетчерами за минуту до крушения при посадке. Самолет рухнул на жилой район, подмяв под себя здания.
На борту самолета было 91 пассажиров и 8 членов экипажа. Изначально сообщалось, что погибли все находившиеся на борту, однако затем появились сведения, что выжить удалось одному из пассажиров.
بینک آف پنجاب کے صدر کو بچانے کے مناظر#PIAPlanCrash pic.twitter.com/gV074QnnJK
- Haqeeqat TV (@Haqeeqat_TV) May 22, 2020
Сейчас все данные проверяются, специалисты уже обнаружили чёрные ящики самолета.
Важно понять, что могло стать причиной трагедии. По информации пакистанских СМИ, при выполнении захода на посадку у A320 возникли проблемы с выпуском шасси, и экипаж ушёл на второй круг. При выполнении повторного захода на посадку экипаж передал сигнал "Терплю бедствие" из-за отказа обоих двигателей.
Как рассказал источник Царьграда в военно-технической сфере, вариантов, почему могла произойти остановка двигателей, много. Но вероятной в данном случае является версия, что произошёл сбой электропитания.
К тому же, подчёркивает собеседник Царьграда, неспроста пилот пошёл на второй круг при приземлении.
"Пилоту виднее, чем нам с земли. Пошёл на разворот - видимо, на первом круге была неисправность - или [он] не услышал что-то, или двигатели неровно работали", - предположил специалист.
При малой высоте и малой скорости - отказ двигателей, потеря тяги - и самолет попросту рухнул.
پاک فوج ملبہ اٹھا رہی ہے جہاز کا اور اسکے نیچے دبے لوگ نکال رہی... اللہ کرے کوئی دبنے والوں میں زندہ لوگ بھی مل جائیں pic.twitter.com/xVQlDkMiSd
- Haqeeqat TV (@Haqeeqat_TV) May 22, 2020
Но надо учесть, что это не первый случай с самолетами Airbus 320. Собеседник Царьграда напомнил о трагедии 2016 года. И там были те же технические проблемы. Что могло стать причиной - обслуживание системы снабжения, проблемы в электронике? Ответ предстоит дать следственной группе.
Но на самом деле упоминание о трагедии 2016 года будто намекает на "хроническую болячку" Airbus.
Напомним, что Airbus A320 авиакомпании EgyptAir потерпел крушение в мае четыре года назад. Самолёт, выполнявший рейс из Парижа в Каир, рухнул в Средиземном море. Лайнер исчез с экранов радаров примерно за 35 минут до предполагаемой посадки в каирском аэропорту. Жертвами крушения стали свыше 60 человек.
Примечательно, что тогда выяснилось, что за несколько дней до крушения на египетском самолете несколько раз системы оповещения сигнализировали о неполадках на борту. Однако на земле проверка показывала отрицательный результат. Среди множества различных версий, в числе которых была выдвинута и теория о случившемся взрыве на борту, сообщалось, что перед крушением система лайнера подала несколько автоматических сообщений. Они сигнализировали о множестве проблем на борту, включая возможный пожар.
При этом, как сообщало тогда издание The Wall Street Journal, сигнал датчика, предупреждающий о задымлении, мог быть ложным, что привело к неверным действиям пилота. Утверждалось, что такая ошибка системы оповещения относительно часто случается на моделях А320.
В любом случае причины нынешнего ЧП в Пакистане, которые так схожи с трагедией четырехлетней давности, будут детально изучены и проанализированы. Часть вопросов позволит снять расшифровка чёрных ящиков.

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