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Почему пилот пошёл на второй круг? Трагедия в Карачи напомнила о "хронической болячке" Airbus
24 мая 2020, 02:55 • 73 • В мире
Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи. По предварительной версии, ЧП случилось из-за технической неисправности борта. Источник Царьграда отмечает, что, вероятно, неспроста пилот решил сделать второй круг перед приземлением - что-то пошло не так. Проявилась "хроническая болячка" данных самолётов? Ведь, напоминает собеседник Царьграда, в 2016-м году произошло почти аналогичное крушение.
Пятница 22 мая стала чёрным днем для Пакистана - пассажирский Airbus 320, совершавший рейс из Лахора в Карачи, разбился при заходе на посадку. Лайнер потерял связь с диспетчерами за минуту до крушения при посадке. Самолет рухнул на жилой район, подмяв под себя здания.
На борту самолета было 91 пассажиров и 8 членов экипажа. Изначально сообщалось, что погибли все находившиеся на борту, однако затем появились сведения, что выжить удалось одному из пассажиров.
Сейчас все данные проверяются, специалисты уже обнаружили чёрные ящики самолета.
Важно понять, что могло стать причиной трагедии. По информации пакистанских СМИ, при выполнении захода на посадку у A320 возникли проблемы с выпуском шасси, и экипаж ушёл на второй круг. При выполнении повторного захода на посадку экипаж передал сигнал "Терплю бедствие" из-за отказа обоих двигателей.
Как рассказал источник Царьграда в военно-технической сфере, вариантов, почему могла произойти остановка двигателей, много. Но вероятной в данном случае является версия, что произошёл сбой электропитания.
К тому же, подчёркивает собеседник Царьграда, неспроста пилот пошёл на второй круг при приземлении.
"Пилоту виднее, чем нам с земли. Пошёл на разворот - видимо, на первом круге была неисправность - или [он] не услышал что-то, или двигатели неровно работали", - предположил специалист.
При малой высоте и малой скорости - отказ двигателей, потеря тяги - и самолет попросту рухнул.
Но надо учесть, что это не первый случай с самолетами Airbus 320. Собеседник Царьграда напомнил о трагедии 2016 года. И там были те же технические проблемы. Что могло стать причиной - обслуживание системы снабжения, проблемы в электронике? Ответ предстоит дать следственной группе.
Но на самом деле упоминание о трагедии 2016 года будто намекает на "хроническую болячку" Airbus.
Напомним, что Airbus A320 авиакомпании EgyptAir потерпел крушение в мае четыре года назад. Самолёт, выполнявший рейс из Парижа в Каир, рухнул в Средиземном море. Лайнер исчез с экранов радаров примерно за 35 минут до предполагаемой посадки в каирском аэропорту. Жертвами крушения стали свыше 60 человек.
Примечательно, что тогда выяснилось, что за несколько дней до крушения на египетском самолете несколько раз системы оповещения сигнализировали о неполадках на борту. Однако на земле проверка показывала отрицательный результат. Среди множества различных версий, в числе которых была выдвинута и теория о случившемся взрыве на борту, сообщалось, что перед крушением система лайнера подала несколько автоматических сообщений. Они сигнализировали о множестве проблем на борту, включая возможный пожар.
При этом, как сообщало тогда издание The Wall Street Journal, сигнал датчика, предупреждающий о задымлении, мог быть ложным, что привело к неверным действиям пилота. Утверждалось, что такая ошибка системы оповещения относительно часто случается на моделях А320.
В любом случае причины нынешнего ЧП в Пакистане, которые так схожи с трагедией четырехлетней давности, будут детально изучены и проанализированы. Часть вопросов позволит снять расшифровка чёрных ящиков.
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