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Почему перекрытие газопровода является "самоубийством" для Лукашенко: объяснил эксперт
02 декабря 2021, 11:10 • 94 • Политика
От действий президента Белоруссии может пострадать Россия
Глава Белоруссии Александр Лукашенко вряд ли станет реализовывать свои угрозы в адрес Польши о перекрытии газопровода. Этот шаг ударит в первую очередь по отношениям с Россией. Об этом заявил эксперт по энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, остановка транзита голубого топлива приведет белорусского правителя к противостоянию с коллективным Западом. Решение Лукашенко можно сравнить почти что с "политическим самоубийством", считает аналитик.
Юшков подчеркнул, что кроме проходящего через территорию Белоруссии российского газопровода Ямал-Европа, есть еще и "Северный поток", который сможет удовлетворить потребности европейских потребителей. Он отметил, что от перекрытия транзита пострадает не только Польша, но и российские компании.
Эксперт напомнил, что белорусским участком ГТС владеет "Газпром", поэтому властям РБ придется сначала экспроприировать его, чтобы потом распоряжаться по собственному усмотрению. А это, по словам аналитика, противоречит межправительственному договору, подписанному Москвой и Минском.
Специалист по энергетике также обратил внимание, что "Газпром" сам не будет останавливать транзит голубого топлива, потому что вложил дополнительные средства на развитие ГТС. По его словам, в случае захвата газопровода Ямал-Европа Минску придется вернуть все расходы.
К слову, ранее бывший сотрудник МИД РБ Валерий Ковалевский объяснил, почему в противостоянии с Западом Лукашенко заговорил о ядерном оружии.
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