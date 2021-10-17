Почему парижанки должны завидовать москвичкам • 281 • Аналитика © РИА Новости / Владимир Астапкович ...Подозрительно попахивающие личности, кружащие рядом с ветхими дырявыми турпалатками, из которых торчат грязные матрасы, не менее подозрительные тени на стоянке, где оставляешь машину, чтобы сделать покупки ("ставь ее под фонарь, может, хоть там будет работать камера наблюдения"), взгляд в зеркало заднего вида: цепочку — очень скромную, серебряную, с маленьким кулоном — лучше снять и спрятать, дабы "не провоцировать". Нет, это не рассказ о бедной стране, это вполне бытовая зарисовка нынешней жизни во Франции — в одном из самых буржуазных и на протяжении примерно последних лет семисот богатых городов. "Залиты светом Елисейские Поля, но невеселы лица парижан" — неожиданно мем собкора еще советского телевидения стал по-аптекарски точно описывать происходящее в стране, когда-то считавшейся абсолютно безопасной и столь же благополучной. Банды юных нелегалов, орудуя в центрах таких городов, как Париж, Бордо, Лион (их названия наверняка звучат музыкой для тех, кто считает хруст французской булки символом собственного успеха и благополучия), подбегают к прохожим, выхватывают сумки и срывают цепочки у женщин и, чуть заломив руки, снимают с запястья часы у мужчин. Ну потому что этим бандам юных нелегалов ("несовершеннолетним мигрантам без сопровождения", как их политкорректно именует местная пресса) нужно на что-то покупать наркотики и модные кроссовки. Вечером в субботу, когда молодежь традиционно ходит по разным дискотекам и клубам, родители специально снабжают своих отпрысков самыми недорогими подержанными мобильными: как и цепочка, и часы, смартфон может понравиться тому, у кого его нет. Дальше последует драка. Например, нападение восьмерых хулиганов на свою жертву. Последней очень повезет, если останется в живых. Приехавшая полиция порекомендует вести себя осторожнее, но сразу же скажет, что злоумышленники найдены не будут, поскольку у правоохранителей нет ни ресурсов, ни лишних людей, так что — сами понимаете, короче, берегите себя сами, медам и месье! …Московский вечер, центр города. Веселая беззаботная толпа движется по широкому и ярко освещенному сияющему проспекту. Компании, группы друзей, женщины — кто поодиночке, кто с подругами. Все с украшениями — цепочки на шее, модные сумки, но самое главное, что отличает их от сегодняшних француженок и от французов, — свобода жестов и отсутствие страха во взгляде. Они шагают по своему городу, они идут походкой хозяев, знающих, что они под защитой. Камер наблюдения в том числе. Которые установлены, чтобы следить за порядком. И ярких огней — которые сверкают и переливаются, что бы по этому поводу не истерила Грета Тунберг со товарищи. Россия и Москва, выбрав путь развития, исключавший следование трендам, которые нашей стране стремились навязать наши же западные партнеры (это ведь они говорили про верховенство международного права, это ведь они же убеждали — порой довольно жестко — отказаться от защиты национальных интересов в геополитике, это они вначале стыдили, а потом жестко санкционировали наши действия в отношении Крыма), оказались — нравится это коллективному Брюсселю и глубинному Вашингтону, а также российской так называемой либеральной общественности или не нравится — сегодня в победителях. Сегодня и сейчас, гуляя по чистой, широкой, огромной и гостеприимной Москве, где в ответ на взгляд тебе отвечают улыбкой, где, сказав "спасибо", слышишь пожелание хорошего дня, где практически каждый готов помочь, понимаешь, что наши западные партнеры просчитались примерно так же, как в свое время просчитались и ливонские рыцари, и наполеоновские маршалы, и генералы вермахта. Все они, вот все эти изысканные европейцы с их политесом и стремлением к порядку, полагали, что имеют дело с неискушенными и, что уж тут скрывать, небогатыми простачками, сомнут нас, скрутят и навяжут их идеи — идею открытости и "правочеловечности", в результате которой, правда, страшновато по вечерам выходить на улицу в центре большого города, или идею "зеленой экономики", которая обойдется таким повышением цен на продукты первой необходимости для полумиллиарда человек, что придется выбирать между лишним баком бензина и лишним куском мяса к субботнему ужину, или все ту же идею радужного гендера, обернувшуюся как насилием над детьми в прошлом, так и вполне вероятным насилием в будущем. А еще стоит напомнить про идею свободы слова, когда сегодня, чтобы избежать неприятных последствий, люди в Европе фильтруют ими сказанное, даже общаясь с друзьями. Итак, западный мир, как это ему свойственно, пытался под разными красивыми оберточками (а то и огнем и мечом) внедрить свои ценности в нашу культуру, повествуя (силами оплаченных блогеров), например, после воссоединения Крыма с Россией о неких "синих курицах" в продуктовых магазинах, отсутствии рыбы и, разумеется, о дефиците столь необходимых для пищеварения московских либералов устриц и хамона. Менее чем через десять лет в России сумели сделать так, что страна полностью обеспечивает себя столь важным для статусных пижонов деликатесом. Сама. Ну просто потому, что у России получается. У России получается строительство городов-миллионников на Дальнем Востоке, восстановление сельского хозяйства в средней полосе и производство трикотажа в колыбели текстильной отрасли — всем известном Городе невест. У России (в интерьерах института Гамалеи, которые не слишком глянулись французским телевизионщикам) получилось создать вакцину, а также, используя частично зарубежную разработку, выпустить на рынок противокоронавирусный препарат. У России получилось начать восстановление заброшенных (по объективным причинам, в том числе и историческим, и экономическим) городов, поднять сельское хозяйство — и все это ей удалось, удается и продолжит удаваться на фоне беспрецедентной холодной идеологической войны, которая против нашей страны ведется и на которую отпускают колоссальные средства — сотни миллионов, считая хоть в рублевом, хоть в эквиваленте европейской единой валюты. Страна, прошедшая через испытания, в которой ее население уничтожалось, ее культурные памятники стирались с лица земли, ее народ морили голодом, чтобы тот сдался, смотрит на эти потуги и удивляется: "Неужели вы до сих пор так ничего и не поняли и так ничему и не научились?" Неужели все те, кто кричал о "недопустимости зависимости от поставок российского газа" (где, кстати, эти люди? Они готовы сегодня помочь 80 миллионам европейцев оплатить счета за тепло и электричество?), так и не сообразили, что любое дело, за которое берется наша страна, она заканчивает победой? Над врагом — несмотря на трудности, судьбу и обстоятельства. Собственно, поэтому сегодня Москва сверкает, а Париж не знает, куда девать наркоманов и как сделать так, чтобы на Елисейских Полях — да-да, тех самых, правда, уже менее залитых огнями — у женщин не срывали бы с шеи цепочки, у мужчин не крали бы наручные часы, чтобы лица парижан хоть чуть повеселели. Ну чтобы во Франции было так, как сейчас в Москве и в России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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