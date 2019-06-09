Почему от истории рейса МН17 пахнет долларами и ложью одновременно? • 283 • Аналитика









Причем, как ни прискорбно об этом писать, желающие навалить кучу на Родину стоят в очереди, чтобы это сделать. В этой среде тоже есть конкуренция, да еще какая! Помните независимую радиостанцию, финансируемую за наши деньги? Или ещё более независимый телеканал, который криком оглушил всех окружающих после того, как кормушку убрали?



Мы специально не называем имен, паролей и явок, поскольку реально имя им легион. Ну вот так вышло, ничего тут не поделать.



Но сегодня речь пойдет о… коллегах? Ну так, с натяжкой. С очень большой натяжкой. Тем не менее, «Новую газету» знают многие и многие сложили мнение о работе этого СМИ.



Как-то раньше мы не задумывались о названии. А сегодня вдруг накатило. Если она новая, то все остальные старые? Или лучше так, если все газеты работают по-старому, то "Новая..." работает по-новому? Это как? "Старые" издания рассказывают о событиях, анализируют какие-то встречи, предоставляют слово тем, кто интересен. Конечно, с собственным видением правды. Новые – все делают как-то иначе?



Увы, все намного проще. Как тема, так и вновь поднятый шум.



Вообще, виноваты в этом не Россия в целом и даже не Путин. Виноват премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, который вспомнил вдруг о том, что сбитый над Украиной "Боинг 777" принадлежал его стране. Да и погибшие пассажиры этого самолета в большинстве своем были гражданами Малайзии. Вспомнил и вполне логично спросил о причинах, о том, почему его страну не допустили к расследованию происшествия.



Мы не станем обсуждать саму тему, поскольку решил премьер поставить вопрос ребром – имеет право это делать, пусть ставит. Другой вопрос, как на это отреагировали, ведь то, что наши независимые отреагируют, было понятно с момента появления этого заявления на лентах новостных агентств.



Итак, "Новая газета" напечатала актуальное расследование, которое проводилось, судя по всему, несколько лет. И название такое соответствующее: "О действиях Родины говорить не имею права". Естественно, расследование случайно совпало с заявлением Махатхира Мохамада. Так бывает. Случай в нашей жизни действительно играет достаточно большую роль. Так что пусть так и останется — случайно.



Речь в расследовании, как вы уже поняли, идет о трагедии, которая произошла в небе Украины летом 2014 года, о катастрофе малайзийского "Боинга 777", в которой погибли 298 человек. Грандиозной трагедии, которую, к сожалению, мы уже стали забывать. Что и дает некоторым "журналистам" возможность манипулировать фактами.



Прежде всего о заголовке. Это не просто слова. Это ответ офицера российской армии, майора медицинской службы Ирины Колесник. Чуть подправленный авторами расследования для понимания читателями. Это одно из доказательств того, что самолет сбит русскими, согласно выводам авторов статьи: "Я ничего вам сказать не могу. О действиях родины говорить не имею права".



Сохранили орфографию слова «Родина» именно так, как было написано в статье вроде бы российских журналистов Павла Коныгина и Леонида Никитинского: с маленькой буквы.



Женщина, врач, офицер вынуждена напоминать "независимым" о существовании военной и государственной тайны. Но интерпретировано это так, что она вроде бы знает тайну катастрофы, но молчит.





Что же такое раскопали авторы расследования, что доказывает (в какой уже раз) вину России в гибели почти трех сотен человек?



Ну прежде всего, о ужас, в районе российско-украинской границы находилось 170 военнослужащих-зенитчиков. И это в условиях активной работы украинской авиации в небе Донбасса. 170 зенитчиков в считанных километрах от границы!



Действительно, кошмар. Особенно учитывая подготовку украинских пилотов и специалистов по наведению самолетов на цель.



Как и положено, любое расследование базируется на каких-то документах, доказывающих версию авторов. В "Новой..." это правило соблюдают. Ссылки именно на документы делает выводы более солидными. Но есть и другое правило. Почти никто из читателей не проверяет выложенные сведения. А иногда стоит.



Итак, начнем от печки. С первого доказательства. Согласно выводам «международной следственной группы», в которую не были допущены не только российские, но и малайзийские специалисты, самолет был сбит ЗРК "Бук", который принадлежал 53 бригаде ПВО России.



«Эксперты» изучили свидетельства очевидцев, представленные Украиной, а также фото- и видеоматериалы передвижения "Бука". Но почему-то передвижения не по территории ДНР, а по территории РФ. Оставим этот вывод "на закуску". И пойдем по «документам».



ЗРК прибыл в Миллерово 25 июня. Из Курска. Причем был доставлен туда вроде бы вполне официально, если верить тем самым документам, которые представили журналисты. Документы даже не засекречены. Приказы, рапорты, телефонограммы военнослужащих. Приказ об организации движения колонны был передан 56-й и 47-й ВАИ. Это не только позволяет отследить маршрут движения колонны, но и говорит о рутинной работе ВАИ. Один из множества приказов, заметьте, не секретных, для организации движения военной техники на дорогах общего пользования. 600-километровый марш — это серьезное мероприятие, которое действительно требует серьезной организации.



Вот тут-то и начинаются вопросы. Доставка военной техники поручена 69 бригаде МТО (в/ч 11385). Становится ясно, что никакого понятия об армии журналисты «Новой» не имеют. Дело в том, что 69 бригада МТО дислоцируется в г. Дзержинске Нижегородской области. И не имеет никакого отношения к 20-й армии. 53-я же ЗР бригада как раз входит в состав именно 20-й армии и дислоцируется в поселке Маршала Жукова Курской области.



Интересно, знают ли журналисты, почему самоходную военную технику доставляют, а не отправляют своим ходом к месту боевой работы? Понимают ли они, что у дорогостоящих военных машин имеется моторесурс? Долговечность работы двигателя и, следовательно, всей системы? И ещё военная техника чуть отличается от "мерседеса" или "тойоты" по весу?



Гнать военные тягачи из Дзержинска в Курск и дальше, потом возвращать их обратно? Не слишком накладно? Тем более что в 20 армии есть собственная 9-я бригада управления и тогда ещё формировавшаяся 152-я бригада МТО? Которые и занимаются в том числе такими делами, как перемещения техники.



А теперь вопрос: сколько по времени командир, гоняющий на 1000 километров тяжелые тягачи, останется командиром? Ах, да, наверное, ему приказали…



Интересно, кто мог отменить до сих пор действующий приказ министра обороны № 450 от 29.12.2004 года? В конце дадим ссылку на документ для любителей почитать. Там, в одном из пунктов, русскими буквами прописано, что техника своим ходом/на тралах перемещается на расстояние ДО 200 км. Все остальные перемещения – железнодорожным транспортом.



И этот приказ исполняется. Были свидетелями, впрочем, что тут говорить, если у 20-й армии полигон под Воронежем, куда со всех областей прибывают на учения. И в Масловке, на военной платформе ежемесячно погрузочно-разгрузочные шоу происходят. И никого уже не удивляют.



Для формирования красивой картинки нам сообщают даже фамилии офицеров, которые занимались формированием именно этой колонны. Офицеров 69 бригады подполковника Аладьина, подполковника Рыжова, майора Егорова и водителя тягача рядового Бутикова (именно его тягач видели с трейлером, перевозящим "Бук" в Миллерово). Развитие Северного морского пути. Цель российских вложений в СМП



Почему-то возникает впечатление, что, если принять за аксиому дееспособность офицеров российской армии, нам рассказывают о совершенно другой колонне. И совершенно другой операции.



Ещё веселее выглядят рассуждения о личном составе. В качестве доказательств приводится приказ командира части о снятии с довольствия солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров 15 июня и выдаче им сухого пайка на 5 дней. Соответственно, кушать российские военнослужащие сухпай будут до 20 июня включительно то, что лежит у них в вещмешках.



Но колонна-то прибыла в Миллерово 25-го! ИЮНЯ!!! A la guerre comme a la guerre? На войне как на войне? Или у «Новых» «я его слепила из того, что было…»?



Возникает второй вопрос: чем питались солдаты и офицеры с 23 июня по 15 июля, когда им выдали ИРП? За счет гражданского населения? Хотя только так можно объяснить 23-дневный марш из Курска до Снежной. 900 километров. По дорогам, через населенные пункты, рискуя попасть в прицелы фотоаппаратов и смартфонов…



Мы точно про российскую армию говорим?



Вообще, доказывать что-то тем, кто не хочет слушать и слышать ваши аргументы, дело бесполезное. Если господа из «Новой» с помощью весьма странно подобранных «документов» пытаются взвалить вину за гибель трехсот пассажиров «Боинга» на российских военных, то стоило бы это делать более профессионально.



Два с лишним года на Украине толпы с камерами бегали и искали те самые российские войска. А тут просто подарок: колонна с ЗРК тащится через половину европейской части, пересекает границу и так далее.



Просим прощения, но вот не понимаем, на кого это все рассчитано. На ум приходит только один вариант, но, так как нет доказательств, то и озвучивать не станем, чтобы не быть голословными.



Те, кто хотел понять, что же произошло в тот трагический день 17 июля 2014 года, давно знают аргументы всех сторон. И уже имеют собственное мнение об этом преступлении. В прессе напечатано множество свидетельств и вопросов, на которые так и не получены ответы с украинской стороны.



Странностей, о которых почему-то дружно молчат «независимые», много. Начиная с того, как вообще оказался малазийский "Боинг 777" в зоне боевых действий и заканчивая тем, почему следствие не полностью изъяло обломки самолета с места падения. Где авиадиспетчер, который направил самолет в эту зону? Почему вдруг "самоубился" молодой пилот военного самолета, который находился в непосредственной близости от "Боинга"? Ну, и так далее.



Но главный вопрос к авторам всех этих "разоблачительных" публикаций. "Независимые", вы в курсе, чем отличается ЗРК от зенитного орудия?



ЗРК — это зенитно-ракетный комплекс! Ключевое слово здесь – комплекс. Как компьютер, на котором вы печатаете свои "разоблачения", который состоит из комплектующих. Нет одной из частей (монитора, БП, видеокарты) — и всё. Это всего лишь куча деталей. Это и есть комплекс.



ЗРК "Бук" — это 14 составляющих. Для производства единичного пуска необходимы как минимум три. Командный пункт (9С470М1-2), пусковая установка, которую собственно нам и показывают на всех фото и видео материалах (9А30М1-2) и станция обнаружения целей (9С18М1).















Теперь вопрос, где эти машины? Были ли они у республиканцев? Где фото?



Странно получается, все так носятся с ПУ, и ни один человек не подумал на тему того, где все остальное. Парадокс, однако.



Вот и какой тут итог? Да как обычно – дурно пахнущий. Как все та же известная субстанция. Именно такие вот возникают ощущения, как руку по локоть погрузил. Некрасиво, непрофессионально, нелогично. Но понятно, что заказ есть заказ, и его надо отрабатывать. И ничего с этим не поделать. Независимый корреспондент или издание не значат независимость от доходов.



Это иногда очень заметно невооруженным взглядом.



Вы замечаете, как действуют требования справедливости на наших псевдонезависимых журналистов? Знаете таких? Независимых, правдивых и прочее? Есть нюанс: они независимы от всего, кроме зарплаты. А за денежку малую (а лучше всего – немалую) они готовы писать о чем угодно, продавать и предавать любые собственные ценности и даже части тела, лить известные субстанции на все что угодно, включая собственную страну.Причем, как ни прискорбно об этом писать, желающие навалить кучу на Родину стоят в очереди, чтобы это сделать. В этой среде тоже есть конкуренция, да еще какая! Помните независимую радиостанцию, финансируемую за наши деньги? Или ещё более независимый телеканал, который криком оглушил всех окружающих после того, как кормушку убрали?Мы специально не называем имен, паролей и явок, поскольку реально имя им легион. Ну вот так вышло, ничего тут не поделать.Но сегодня речь пойдет о… коллегах? Ну так, с натяжкой. С очень большой натяжкой. Тем не менее, «Новую газету» знают многие и многие сложили мнение о работе этого СМИ.Как-то раньше мы не задумывались о названии. А сегодня вдруг накатило. Если она новая, то все остальные старые? Или лучше так, если все газеты работают по-старому, то "Новая..." работает по-новому? Это как? "Старые" издания рассказывают о событиях, анализируют какие-то встречи, предоставляют слово тем, кто интересен. Конечно, с собственным видением правды. Новые – все делают как-то иначе?Увы, все намного проще. Как тема, так и вновь поднятый шум.Вообще, виноваты в этом не Россия в целом и даже не Путин. Виноват премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, который вспомнил вдруг о том, что сбитый над Украиной "Боинг 777" принадлежал его стране. Да и погибшие пассажиры этого самолета в большинстве своем были гражданами Малайзии. Вспомнил и вполне логично спросил о причинах, о том, почему его страну не допустили к расследованию происшествия.Мы не станем обсуждать саму тему, поскольку решил премьер поставить вопрос ребром – имеет право это делать, пусть ставит. Другой вопрос, как на это отреагировали, ведь то, что наши независимые отреагируют, было понятно с момента появления этого заявления на лентах новостных агентств.Итак, "Новая газета" напечатала актуальное расследование, которое проводилось, судя по всему, несколько лет. И название такое соответствующее: "О действиях Родины говорить не имею права". Естественно, расследование случайно совпало с заявлением Махатхира Мохамада. Так бывает. Случай в нашей жизни действительно играет достаточно большую роль. Так что пусть так и останется — случайно.Речь в расследовании, как вы уже поняли, идет о трагедии, которая произошла в небе Украины летом 2014 года, о катастрофе малайзийского "Боинга 777", в которой погибли 298 человек. Грандиозной трагедии, которую, к сожалению, мы уже стали забывать. Что и дает некоторым "журналистам" возможность манипулировать фактами.Прежде всего о заголовке. Это не просто слова. Это ответ офицера российской армии, майора медицинской службы Ирины Колесник. Чуть подправленный авторами расследования для понимания читателями. Это одно из доказательств того, что самолет сбит русскими, согласно выводам авторов статьи: "Я ничего вам сказать не могу. О действиях родины говорить не имею права".Сохранили орфографию слова «Родина» именно так, как было написано в статье вроде бы российских журналистов Павла Коныгина и Леонида Никитинского: с маленькой буквы.Женщина, врач, офицер вынуждена напоминать "независимым" о существовании военной и государственной тайны. Но интерпретировано это так, что она вроде бы знает тайну катастрофы, но молчит.Что же такое раскопали авторы расследования, что доказывает (в какой уже раз) вину России в гибели почти трех сотен человек?Ну прежде всего, о ужас, в районе российско-украинской границы находилось 170 военнослужащих-зенитчиков. И это в условиях активной работы украинской авиации в небе Донбасса. 170 зенитчиков в считанных километрах от границы!Действительно, кошмар. Особенно учитывая подготовку украинских пилотов и специалистов по наведению самолетов на цель.Как и положено, любое расследование базируется на каких-то документах, доказывающих версию авторов. В "Новой..." это правило соблюдают. Ссылки именно на документы делает выводы более солидными. Но есть и другое правило. Почти никто из читателей не проверяет выложенные сведения. А иногда стоит.Итак, начнем от печки. С первого доказательства. Согласно выводам «международной следственной группы», в которую не были допущены не только российские, но и малайзийские специалисты, самолет был сбит ЗРК "Бук", который принадлежал 53 бригаде ПВО России.«Эксперты» изучили свидетельства очевидцев, представленные Украиной, а также фото- и видеоматериалы передвижения "Бука". Но почему-то передвижения не по территории ДНР, а по территории РФ. Оставим этот вывод "на закуску". И пойдем по «документам».ЗРК прибыл в Миллерово 25 июня. Из Курска. Причем был доставлен туда вроде бы вполне официально, если верить тем самым документам, которые представили журналисты. Документы даже не засекречены. Приказы, рапорты, телефонограммы военнослужащих. Приказ об организации движения колонны был передан 56-й и 47-й ВАИ. Это не только позволяет отследить маршрут движения колонны, но и говорит о рутинной работе ВАИ. Один из множества приказов, заметьте, не секретных, для организации движения военной техники на дорогах общего пользования. 600-километровый марш — это серьезное мероприятие, которое действительно требует серьезной организации.Вот тут-то и начинаются вопросы. Доставка военной техники поручена 69 бригаде МТО (в/ч 11385). Становится ясно, что никакого понятия об армии журналисты «Новой» не имеют. Дело в том, что 69 бригада МТО дислоцируется в г. Дзержинске Нижегородской области. И не имеет никакого отношения к 20-й армии. 53-я же ЗР бригада как раз входит в состав именно 20-й армии и дислоцируется в поселке Маршала Жукова Курской области.Интересно, знают ли журналисты, почему самоходную военную технику доставляют, а не отправляют своим ходом к месту боевой работы? Понимают ли они, что у дорогостоящих военных машин имеется моторесурс? Долговечность работы двигателя и, следовательно, всей системы? И ещё военная техника чуть отличается от "мерседеса" или "тойоты" по весу?Гнать военные тягачи из Дзержинска в Курск и дальше, потом возвращать их обратно? Не слишком накладно? Тем более что в 20 армии есть собственная 9-я бригада управления и тогда ещё формировавшаяся 152-я бригада МТО? Которые и занимаются в том числе такими делами, как перемещения техники.А теперь вопрос: сколько по времени командир, гоняющий на 1000 километров тяжелые тягачи, останется командиром? Ах, да, наверное, ему приказали…Интересно, кто мог отменить до сих пор действующий приказ министра обороны № 450 от 29.12.2004 года? В конце дадим ссылку на документ для любителей почитать. Там, в одном из пунктов, русскими буквами прописано, что техника своим ходом/на тралах перемещается на расстояние ДО 200 км. Все остальные перемещения – железнодорожным транспортом.И этот приказ исполняется. Были свидетелями, впрочем, что тут говорить, если у 20-й армии полигон под Воронежем, куда со всех областей прибывают на учения. И в Масловке, на военной платформе ежемесячно погрузочно-разгрузочные шоу происходят. И никого уже не удивляют.Для формирования красивой картинки нам сообщают даже фамилии офицеров, которые занимались формированием именно этой колонны. Офицеров 69 бригады подполковника Аладьина, подполковника Рыжова, майора Егорова и водителя тягача рядового Бутикова (именно его тягач видели с трейлером, перевозящим "Бук" в Миллерово).Почему-то возникает впечатление, что, если принять за аксиому дееспособность офицеров российской армии, нам рассказывают о совершенно другой колонне. И совершенно другой операции.Ещё веселее выглядят рассуждения о личном составе. В качестве доказательств приводится приказ командира части о снятии с довольствия солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров 15 июня и выдаче им сухого пайка на 5 дней. Соответственно, кушать российские военнослужащие сухпай будут до 20 июня включительно то, что лежит у них в вещмешках.Но колонна-то прибыла в Миллерово 25-го! ИЮНЯ!!! A la guerre comme a la guerre? На войне как на войне? Или у «Новых» «я его слепила из того, что было…»?Возникает второй вопрос: чем питались солдаты и офицеры с 23 июня по 15 июля, когда им выдали ИРП? За счет гражданского населения? Хотя только так можно объяснить 23-дневный марш из Курска до Снежной. 900 километров. По дорогам, через населенные пункты, рискуя попасть в прицелы фотоаппаратов и смартфонов…Мы точно про российскую армию говорим?Вообще, доказывать что-то тем, кто не хочет слушать и слышать ваши аргументы, дело бесполезное. Если господа из «Новой» с помощью весьма странно подобранных «документов» пытаются взвалить вину за гибель трехсот пассажиров «Боинга» на российских военных, то стоило бы это делать более профессионально.Два с лишним года на Украине толпы с камерами бегали и искали те самые российские войска. А тут просто подарок: колонна с ЗРК тащится через половину европейской части, пересекает границу и так далее.Просим прощения, но вот не понимаем, на кого это все рассчитано. На ум приходит только один вариант, но, так как нет доказательств, то и озвучивать не станем, чтобы не быть голословными.Те, кто хотел понять, что же произошло в тот трагический день 17 июля 2014 года, давно знают аргументы всех сторон. И уже имеют собственное мнение об этом преступлении. В прессе напечатано множество свидетельств и вопросов, на которые так и не получены ответы с украинской стороны.Странностей, о которых почему-то дружно молчат «независимые», много. Начиная с того, как вообще оказался малазийский "Боинг 777" в зоне боевых действий и заканчивая тем, почему следствие не полностью изъяло обломки самолета с места падения. Где авиадиспетчер, который направил самолет в эту зону? Почему вдруг "самоубился" молодой пилот военного самолета, который находился в непосредственной близости от "Боинга"? Ну, и так далее.Но главный вопрос к авторам всех этих "разоблачительных" публикаций. "Независимые", вы в курсе, чем отличается ЗРК от зенитного орудия?ЗРК — это зенитно-ракетный комплекс! Ключевое слово здесь – комплекс. Как компьютер, на котором вы печатаете свои "разоблачения", который состоит из комплектующих. Нет одной из частей (монитора, БП, видеокарты) — и всё. Это всего лишь куча деталей. Это и есть комплекс.ЗРК "Бук" — это 14 составляющих. Для производства единичного пуска необходимы как минимум три. Командный пункт (9С470М1-2), пусковая установка, которую собственно нам и показывают на всех фото и видео материалах (9А30М1-2) и станция обнаружения целей (9С18М1).Теперь вопрос, где эти машины? Были ли они у республиканцев? Где фото?Странно получается, все так носятся с ПУ, и ни один человек не подумал на тему того, где все остальное. Парадокс, однако.Вот и какой тут итог? Да как обычно – дурно пахнущий. Как все та же известная субстанция. Именно такие вот возникают ощущения, как руку по локоть погрузил. Некрасиво, непрофессионально, нелогично. Но понятно, что заказ есть заказ, и его надо отрабатывать. И ничего с этим не поделать. Независимый корреспондент или издание не значат независимость от доходов.Это иногда очень заметно невооруженным взглядом. Александр Ставер, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





283 Источник Похожие новости Подход России к ядерным испытаниям. Странные заявления начальника РУМО США Недельки Зеленского. Энтони Роббинс, Пеннивайз и звенящая пустота Развитие Северного морского пути. Цель российских вложений в СМП Зачем Донецку «Министерство правды»? "Бессмертный полк юных" шагает по городам Боснийская студентка для вице-канцлера Австрии. 200000 евро на компромате? Новости партнеров