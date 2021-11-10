Почему олигарх Игорь Коломойский решил «обналичить» свой политический проект «Владимир Зеленский» именно сейчас?

«Зеленский только делает вид, что он в ссоре с Коломойским», – сходу разъясняет диспозицию бывший депутат Рады Олег Царёв. А на самом же деле, они в сговоре. «Беня решил, что пришло время обналичить проект «Зеленский», – намекает украинский журналист Алексей Романов. Но о чём они говорят? О том, что накануне судья хозяйственного суда Киева Виктория Джарты (да-да, дочь одиозного Васи-Биты из окружения Виктора Януковича) вынесла решение, отменяющее национализацию бывшего Бениного «Приватбанка».

Сюжет: Украинский кризис, Банки и финансовый кризис

Краткая история афёры с «Приватом» такова. Перед тем, как передать свой банк государству за символическую одну гривну осенью 2016 года, Коломойский вывел из банка все находившиеся на счетах деньги – по прикидкам, речь о нескольких миллиардах долларов. Схему увода денег описал Алексей Романов: банк выдавал кредиты фиктивным фирмам для расчёта за импортные товары (то есть, деньги уходили за границу). Фирм были десятки, а средний кредит составлял несколько десятков миллионов долларов. Разумеется, никаких товарных поставок не было. «Спалился» Беня, когда «из природного жлобства» стал подавать судебные иски, чтобы не платить государству пеню за невозврат валютной выручки. В итоге они договорились с Порошенко: Коломойский ему отдаёт выпотрошенный до основания банк. В «Приват» стекались до 75 процентов зарплат и пенсий украинских граждан, банк был «номер один», так что сделка, возможно, имела какой-то смысл. Но, обнаружив на банковских счетах лишь пыль, Порошенко распорядился вкачать туда 5,5 миллиардов долларов казённых средств. А теперь, согласно судебному решению, банк нужно вернуть Коломойскому – вместе с вбуханными туда государством активами!

То, что одновременно Коломойский отсудил у государственного «Нафтогаза» газа на 3,5 миллиарда долларов, говорит о том, что Беня решил «обналичить» свой главный политический проект, – считает Алексей Романов. «Если Коломойский начал этот процесс, – комментирует ситуацию Олег Царёв, – он уверен в своих договорённостях с властью, и он уверен, что суды он не проиграет». Можно только гадать, какие откаты от Коломойского получит Зеленский, который, определённо, в игре – обычно Беня платит от 25 до 50 процентов от прибыли. То есть, речь о миллиардах долларов. Вопрос лишь в том, почему Коломойский «обналичивает» Зеленского именно сейчас? Что такого должно произойти с Зеленским, что промедление – смерти подобно?