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Почему Одесса в своих бедах обвиняет Россию

04 ноября 2019, 00:39  •  90 • В России

С некоторым недоумением смотрю на реакцию одесситов в соцсетях на историю с барельефом Жукова. Судя по всему, на свою реакцию по этому поводу «право имеют не только лишь все. Мало кто имеет», как говорил классик - Кличко. Мнение россиян, в том числе и мое, о событиях вокруг сноса барельефа нацистами, было воспринято в штыки.

Одесситы, напомню, вышли на молчаливую акцию протеста - с цветами и лампадами. А радикалы безнаказанно свалили все гвоздики и свечи в кучу и подожгли. У сетевой аудитории возник вопрос - неужели нельзя было дать отпор? Я, в свою очередь, написал, что наблюдать за этим грустно. И нарвался на массовый ответ.

Тут целый набор: и на кладбищах воруют цветы (ага, назло москалям), и «задолбались ждать помощь от ...лостана» (именно так называют Россию), и одесситы смелее всех, они воюют в Донбассе, Сирии и Африке (не отнять, я знаю как минимум шесть человек с позывным «Одесса», но в контексте - странная добродетель). Было про то, что «мы же голосовали за власть, она должна защищать истуканов». Еще личные выпады в мой профессиональный адрес, которые я оставлю без ответа. Поскольку понятно, что украинский автор не знаком с моим творческим путем, как и я с его.

Уличные активисты уничтожают следы акции Реквием по Жукову.

Прям вспомнился любимый писатель-маринист Виктор Викторыч Конецкий: «Когда в Беломорске у меня снимали часы, я, чтобы не упасть в своих глазах, не хотел отдавать их вместе с ремешком».

На самом-то деле никто, за исключением нардепа от «Слуги народа» Бужанского, одесситов в трусости не обвинял. Я - точно нет. Я написал - «грустно»: от того, что государство поставило одесситов в такое положение, в котором они не могут ничего противопоставить.

И самой честной реакцией было бы: «Да, мы промолчали, потому что карательный аппарат тут же нагнет нас по статье госизмена, в лучшем случае. А в худшем - безнаказанные нацики будут отлавливать нас по одному, оставляя семьи без кормильцев». Все ж разумные люди это понимают. И от этого грустно, а не от того, что одесситы - «трусы».

Проблема в том, что агрессивное нацменьшинство поставило раком не только одесситов, но и всю Украину. Но в своей инфантильной наивности украинцы (и экс-украинцы особенно) ищут виноватых в России. Я это понимаю и принимаю, больно осознать, что при всей своей силе духа (особенно в эмиграции) ты ничего не можешь сделать. А нацики-то радуются от такого успеха - и памятник свалили, и «вату» поссорили.

Алё! Вы думаете, если бы Стрелков не зашел в Донбасс и улица Артема стала бы проспектом Бандеры (не хмыкайте, посмотрите на Киев), вам бы в качестве реституции оставили вашу историческую память?! Ну-ну.

В Одессе демонтировали барельеф маршала Жукова.Демонтаж проводили представители общественной организации "Нацiональный спротив". По словам журналистов, они предъявили документ, выданный начальником квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны Украины (c) Ruptly

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