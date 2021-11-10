Почему новый политический проект Дмитрия Разумкова может стать его лебединой песней?

Бывший глава МВД Арсен Аваков предложил Разумкову свою охрану – чтобы, как он выразился, бывший спикер не разделил судьбу депутата Антона Полякова (тот, напомним, скончался в машине «скорой помощи» якобы находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения одновременно, но его гражданская жена уверяет, что это было политическое заказное убийство). Также Аваков указал, что Разумкову не стоит употреблять еду и напитки в присутственных местах и передвигаться по улицам без сопровождения.

Сюжет: Украинский кризис

«Ребятам из офиса президента, – отметил Аваков, – власть так вскружила головы, что они не остановятся перед убийством политического конкурента». А глава офиса Ермак «так влюблён во власть», «что готов на любые провокации». Но ведь, кажется, Разумков освободил кресло спикера по первому требованию «слуг народа» – так чего же ему опасаться?

Простейшая арифметика. Во фракции «Слуга народа» 241 депутат. Накануне Разумков объявил о создании собственной фракции в Раде, и туда записался 21 депутат из президентской фракции. Отнимаем 21 от 241, остаётся 220. Маловато, придётся либо собирать коалицию, либо распускать Раду и назначать внеочередные выборы. Теоретически у «слуг» есть две подконтрольные депутатские группы, «Доверие» и «За будущее», но далеко не факт, что они и дальше станут подыгрывать «слугам», а не Разумкову. Ещё один важный момент – Разумкова поддержали несколько депутатов-мажоритарщиков, отказавшихся, впрочем, вступать в его фракцию (мол, ещё не время). Таким образом, президентская фракция де-факто лишается возможности принимать решения, голосуя простым большинством. Если руководство фракции примет решение исключить 21 «отщепенца», так или иначе, это станет концом монобольшинства. Доводить дело до внеочередных выборов – риск напороться на высокий антирейтинг Зеленского и потонуть. А если не исключать беглецов, фракция затрещит по всем швам. Поговаривают, впрочем, что многим руководителям «слуг» это на руку (например Александру Корниенко, накануне сменившему кресло председателя партии на кресло вице-спикера Рады – ему советуют так же, как и Разумков, принять участие в растаскивании «слуг» по «подфракциям»).

Так или иначе, действия Разумкова и его приспешников – прямая угроза президентской власти и влиянию Зеленского в Раде. А Аваков наверняка знает, насколько болезненны на самом деле действия бывшего спикера для президента и его офиса.