Почему новый парламент Санкт-Петербурга обойдется без оппозиции, и как будет «сбрасывать кожу» партия власти

Выборы в петербургский парламент в сентябре обещают кадровую революцию — может так случиться, что впервые в Законодательном собрании не окажется оппозиции вовсе, а знаковые депутаты даже из партии власти и сам спикер Макаров, кажется, покидают Исаакиевскую площадь. Конечно, есть и криминальные аспекты вокруг народных избранников. Кому в ЗакС - кому в тюрьму?

«Феодал Петроградской стороны»

Если брать историю питерского Законодательного собрания, сразу становится заметно - оно особо никогда не оппонировало исполнительной власти. Особенно, конечно, в последние лет пятнадцать. Однако невский парламент подарил городу и стране немало ярких личностей — Виталий Милонов один чего стоит. А еще Вадим Тюльпанов (покойный), Оксана Дмитриева, Елена Бабич, Денис Волчек, Григорий Явлинский, Борис Вишневский, Сергей Тарасов (покойный). А субъективный рейтинг популярности депутатов последнего созыва можно посмотреть здесь.

В то же время не стоит лояльность парламента к Смольному переоценивать — политика, по Ленину, производная экономики, то есть где появляются экономические отношения, там сразу появляется и политика. Так было и в отношениях последних двух губернаторов Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и Александра Беглова со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, которого во второй столице называют «феодалом Петроградской стороны». Вроде бы все одну политическую линию представляют, а вот экономические отношения — врозь. Ну, по слухам.

Политолог Евгений Сидоров отмечает: «В Питере ни для кого из причастных не секрет, что спикер Вячеслав Макаров подмял под себя Петроградский район, там работают на высоких и ключевых должностях его близкие родственники, не близкие, друзья и приятели. Этот район не только большой, но и один из центральных, где сосредоточены знаковые экономические объекты. По каким-то причинам губернаторы ревностно относились к факту, что Макаров «главный на районе». Отсюда были перепалки даже в СМИ, а уж в кулуарах, поверьте, в выражениях стеснения не было. Но сейчас не это главное. Главное, что, похоже, Беглову удалось убедить Москву забрать Макарова к себе. На повышение, конечно, - в Государственную думу, да вроде как и целый комитет обещают. Посмотрим. Но точно Беглов без Макарова задышит легче — тем более, не берусь утверждать, но слухи словно мухи, - глава парламента в очень хороших отношениях с Валентиной Матвиенко, при нем она и ловко попала в СовФед, так что всегда могла отплатить должностью градоначальника. Здесь и сейчас как раз можно «сбросить кожу» за счет Москвы — в этом своеобразная селекция нынешнего Смольного».

Резника в тюрьму? Вряд ли

Итак, похоже, ровно десятилетний срок управления петербургским парламентом Вячеслава Макарова подошел к концу. Этот момент — главный на новой шахматной доске ЗакСа. Покинут парламент и другие знаковые депутаты. Конечно, в резонансе сразу всплывает фамилия Максима Резника, который прямо сейчас обвиняется по «наркотической» статье 228 УК. Один из самых ярких депутатов, прирожденный и профессиональный оратор (учитель истории в элитной гимназии) постоянно оппонировал Смольному, «Единой России», и при этом пользовался поддержкой единоросса... Вячеслава Макарова. Вот и сейчас, когда Резника обвиняют в приобретении для личного пользования 18 грамм наркотика, спикер за него поручился. Во многом поэтому скандальный депутат, которого некоторые СМИ окрестили «травокуром», оказался на время следствия лишь под домашним арестом. Какие отношения связывают верного «едросса» Макарова и отвязного критика власти, в том числе, федеральной, Резника — в Питере только гадают. Серьезно — даже версий дельных нет. Сядет ли Резник в тюрьму — вряд ли. Адвокат Олег Бабушкин говорит на его тему: «Здесь же фигурирует не распространение наркотиков, а так, для себя, баловство. Скорее всего, условка. Но этого достаточно, чтобы не иметь права избираться в парламент».

Напомним, Максим Резник выдвинул свою кандидатуру в ЗакС по Московскому району Санкт-Петербурга. Его штаб пока еще работает.

А вообще петербургские депутаты нередко осуждались в уголовном разрезе. Так, экс-депутат ЗакСа Светлана Нестерова присела на 5 лет за получение взятки в особого крупном размере — около пяти миллионов рублей (осуждена в 2018 году); очень общительный со СМИ Вячеслав Нотяг требовал с одной строительной компании 300 тысяч рублей ежеквартально в течении нескольких лет и получил от Фемиды 3 года строгого режима (2018 год); осужден за мошенничество на 3 года и скандальный экс-депутат Денис Волчек (он и в Госдуме отметился в ЛДПР), даже удивительно, что так поздно (2020 год); прямо сейчас под следствием находится единоросс Роман Коваль, который обвиняется в получении взятки — суд состоится через пару месяцев. Так что в Питере депутаты не неприкосновенны. Практика доказала.

Однако вернемся к главной теме — как изменится петербургский законодательный орган после выборов сентября 2021 года.

Фактор Вишневского

Петербургские политологи считают, что очень сильно. Владимир Большеков полагает, что привычной за последние годы оппозиции в ЗакСе просто не будет вовсе: «Не буду оценивать ситуацию с Резником в юридическом поле, виновен/не виновен, но ясно, что с парламентской деятельностью ему хотя бы на некоторое время придется расстаться. Ключевой оппозиционный депутат, конечно, Вишневский, за счет журнализма, он еще и весьма цитирован в федеральных СМИ. Вот ему предстоит настоящая битва за мандат, который он получает с 2011 года. Своими яркими публикациями и дотошными депутатскими запросами он, мягко говоря, «достаёт» различные государственные органы».

Да, складывается впечатление, что несистемной оппозиции в питерском парламенте больше не будет. Хотя от воли избирателя еще кое-что зависит. Есть типа предпринимательская партия «Новые люди» - говорят, что она может заменить либеральных старожилов. Ой ли.

«Ей и быть оппозицией»

Но кто будет в новом ЗакСе седьмого созыва превалировать? Партия власти — понятно. Но как мы уже объявили в начале статьи — общее членство в партии это одно, а бизнес-интересы врозь. Один из источников прямо из Смольного по дружбе рассказал корреспонденту «Нашей версии»: «Вот есть партия «Справедливая Россия» - ей и быть оппозицией. При этом на выборы от эсеров пойдут уважаемые всеми люди, например, директор Северо-Западного института Российской академии народного хозяйства Владимир Шамахов. Так что в Питере будет реализован федеральный тренд на системную оппозицию. Считаю, ничего плохого в этом нет, «говоруны» никому не нужны, и людям прежде всего». Сам Шамахов для СМИ озвучил тоже все предельно ясно: «Мне предложили участвовать в выборах несколько партий, я выбрал такую, конечно, посоветовавшись».

«Едросы» хотят новой крови

А что же партия-гегемон? Тут есть как раз смена кадров. К примеру, чуть ли не вечный кандидат и депутат от Красносельского района Сергей Никешин, видимо, тоже «посоветовавшись», даже изъял свои документы из праймериз «Единой России», благородно уступив место строительному магнату Сергею Далматову. Политологи связывают Далматова с Бегловым — тоже, кстати, строителем.

В тройке лидеров «Едра» будет Павел Крупник, основатель нескольких хосписов, реально уважаемый человек в городе. Только есть сомнения, что после выборов он возьмет депутатский мандат. Работы много. Но характерен момент, что в федеральной повестке, что питерской (и другой региональной) - «Единая Россия» срочно берет условно «народных кандидатов» - не профессиональных политиков, а проявивших себя профессионалов в той или иной ценной области. Лишь бы они были подальше от дурнопахнущей политики. Так, кстати, было и во время первых выборов «Единства» в 1999 году.

Думается, вся «новая кровь» от «Едра» пройдет в ЗакС, потому что люди уважаемые, а голосование своеобразное. Если будет так, то Смольный в лице Беглова наконец-то получит парламент по душе — без авторитетных депутатов-бизнесменов, без несистемных оппозиционеров и просто таких людей, которые позорят власть и приводят к ассоциации с фильмом «Холоп». Речь не только о нем, но прежде всего о депутате-футболисте питерского заксобрания Викторе Сысоеве, который прославился ответами для СМИ. Он прямо заявил, что в парламенте будет заниматься «ничем». Честно. В отличие от...

Сысоев - депутат от ЛДПР, его мать знаменитая лыжница Любовь Егорова, многократная олимпийская чемпионка, герой России, была в питерском ЗакСе от партий КПРФ и «Единая Россия». Какая партия — не важно — лишь бы человек был хороший и проверенный.

Запрос на ноунеймы в эти выборы особенно велик. Не у населения, конечно.

Лыжник и Спартак

И напоследок немного личных впечатлений от депутатов Законодательного собрания последнего созыва. Так, для, как модно ныне говорить, «паттернов». И корреспондент «Нашей версии» вспомнит именно положительные моменты — или смешные. Зачем сейчас негатив...

Что касается спикера Вячеслава Макарова, он заядлый спортсмен, Москве скоро придется к этому привыкнуть. Однажды сидели в питерском офисе «Единой России» в субботу, встречался с партийными пиарщиками, немного нарушали режим. Неожиданно в дверях возник спикер Вячеслав Макаров, в лыжной «советской» с «бумбоном» шапочке, румяный, бодрый, и сказал: «Спортом-то когда будем заниматься, а не закусывать?». Он улыбался, но подчиненные конкретно так напряглись и поняли, что лыжи, хоть и не горные — это важно. И истина в них, а не в вине.

Максим Резник большой любитель хоккейного СКА — смотреть, как он болеет в Ледовом дворце за красно-синих интереснее, чем за нашим деградирующем хоккеем. Была история — сидели с ним в ложе, играли со «Спартаком», и он, как историк выдал «из глубины времен», так сказать: «Главное, не быть дураком с титулом». Тут про Спартака есть параллель и почти дословная цитата. Который гладиатор, ну и несколько оппозиционер.

А еще в последнем сезоне была Марина Шишкина — бывший декан факультета журналистики СПбГУ. Автор учился в то время, когда она была главной на питерском журфаке. Всегда помогала тем неуспевающим студентам, которые уже работали, а времени на учебу несколько не хватало. Понимая ценность академического образования, говорила, что поддержит студента, если он востребован на профильной работе.

Такие вот несколько мазков про депутатов, которых мы почти точно уже не увидим в новом петербургском парламенте. А общий прогноз невских политологов на счет нового созыва - «будет сервильный», «собирают травоядных», «карманный парламент Смольного обеспечен». Но тут как знать.