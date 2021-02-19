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Почему нового "евромайдана" не будет: экс-премьер Украины дал ответ

19 февраля 2021, 20:35  •  129 • Политика
Николай Азаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соединенные Штаты не собираются менять удобный для себя порядок вещей
Очередная цветная революция на Украине обречена на провал. Причина же заключается не только в отсутствии необходимых для разжигания организаторов, но и действий кураторов из Соединенных Штатов, которые вполне довольны царящей в стране обстановкой. Соответствующее мнение выразил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.
Политик объяснил, что Вашингтон устраивает действующая украинская власть. Сам Азаров вынужденно покинул территорию Украины из-за государственного переворота, который произошел в начале 2014 года. Тогда депутаты Верховной Рады приняли решение о снятии с президентского поста Виктора Януковича, который, как и ряд представителей власти, уехал из Украины.
В настоящее время Азаров подозревается правоохранительными органами Незалежной в совершении ряда преступлений. Главным образом, бывшему премьеру вменяют злоупотребление положением и незаконное обогащение.
Экс-глава правительства Незалежной заявил, что подобный сценарий не разворачивается стихийно – для "Майдана" необходимо тщательно распланировать операцию и вовлечь огромное количество людей, а также "агентов влияния", которые зачастую занимают посты в государственных органах.
По мнению Азарова, отсутствие приведенных им факторов и помешало белорусской оппозиции добиться отставки действующей власти и изгнания с поста президента Александра Лукашенко.
"Нужны ресурсы, СМИ, лидеры", – заявил бывший премьер.
Азаров уверен, что на этот раз Вашингтон выступает против очередного "майдана" – действующий режим вполне его устраивает. Тем более, спецслужбы Соединенных Штатов устраивают весьма серьезные диверсии в отношении тех, кто виновен в "привлечении внимания", передает РИА "Новости".
Ранее Азаров заявил о попытках США сплотить антироссийскую коалицию из Грузии, Молдавии и Украины.

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