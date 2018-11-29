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Почему немцы предпочли Россию Америке?
29 ноября 2018, 02:54 • 54 • В мире
Большинство граждан Германии выступают за более тесные отношения с Россией и за независимость от Соединенных Штатов
Автор:
Гасанов Камран
Большая часть населения Германии выступает за более тесные отношения с Россией, а не с Соединенными Штатами. Об этом свидетельствуют результаты опросов немецкого фонда Körber-Stiftung, которые приводит немецкая газета Stern.
Германия после 1945 года совершила крен в сторону «морских держав» — Британии и Соединенных Штатов — и начала приобщаться к трансатлантическому миру. Однако самоизоляция США при Дональде Трампе постепенно возвращает Германию к теллурократии («сухопутная держава») и, по идее, вынуждает ориентироваться на Россию. Но эта геополитическая закономерность не срабатывает в полной мере, потому что сохраняется украинский конфликт, а у власти все еще остается ярко выраженная атлантистка Ангела Меркель.
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