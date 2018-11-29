Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Запорожье горсовет не смог лишить русский язык регионального статуса
«Лишили своевременной помощи»: СК предъявил обвинения директору реабилитационног...
Инцидент в Керченском проливе надо решать дипломатическим путем - Эрдоган
«Нам надо быть там»: Американский адмирал заявил об отставании США от России в А...
Главная / В мире

Почему немцы предпочли Россию Америке?

29 ноября 2018, 02:54  •  54 • В мире
Большинство граждан Германии выступают за более тесные отношения с Россией и за независимость от Соединенных Штатов
Автор:
Гасанов Камран
Большая часть населения Германии выступает за более тесные отношения с Россией, а не с Соединенными Штатами. Об этом свидетельствуют результаты опросов немецкого фонда Körber-Stiftung, которые приводит немецкая газета Stern.
Германия после 1945 года совершила крен в сторону «морских держав» — Британии и Соединенных Штатов — и начала приобщаться к трансатлантическому миру. Однако самоизоляция США при Дональде Трампе постепенно возвращает Германию к теллурократии («сухопутная держава») и, по идее, вынуждает ориентироваться на Россию. Но эта геополитическая закономерность не срабатывает в полной мере, потому что сохраняется украинский конфликт, а у власти все еще остается ярко выраженная атлантистка Ангела Меркель.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

54
Источник
Похожие новости
28 ноября 2018, 10:24
Опережая реакцию: в США предложили запретить российским кораблям из Азова заходить в европейские и американские порты
28 ноября 2018, 10:39
Американская защита: Украина просит США разместить военную базу поближе к России
28 ноября 2018, 20:24
Парламент Британии обвинил Facebook в защите «русских хакеров»

29 ноября 2018, 02:54
Почему провокация Порошенко превратилась в геополитический провал
29 ноября 2018, 02:54
Сенаторы США грозят демаршем ДСНВ из-за ядерного арсенала России
29 ноября 2018, 02:54
Почему немцы предпочли Россию Америке?
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
23 ноября 2018, 07:09
Украинский «ответ на российские санкции» завершился позорным сливом (Руслан Осташко)
25 ноября 2018, 12:39
Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу
27 ноября 2018, 05:24
Военное положение будет действовать в 10 областях Украины
26 ноября 2018, 21:09
Украинские соцсети: «Порошенко послал пацанов на убой»
28 ноября 2018, 00:54
«Был вынужден»: Порошенко объяснил, как дозванивался Путину после провокации в Керченском проливе
22 ноября 2018, 08:24
Чалый требует публично казнить себя (Руслан Осташко)
26 ноября 2018, 05:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.11.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.