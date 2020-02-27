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Почему Немцов - памятник

27 февраля 2020, 03:24  •  10 • В России

Помню Бориса Немцова разным.

Любимцем публики (особо женской ее части), когда он был нижегородским губернатором.

Помню вице-премьером черномырдинского правительства, пытающегося пересадить чиновников с иномарок на «Волги» и бессмысленно воюющим попеременно то с Березовским (от чего за Немцовым охотился телекиллер Доренко), то со всеми олигархами сразу.

«Я написал президенту письмо, в котором сформулировал 7 пунктов плана борьбы с олигархами... – писал он в своей книге. - Например, отобрать пропуска в Кремль у крупных бизнесменов. Пункт назывался: «Национализация Кремля». Я написал, что Кремль приватизирован олигархами и надо национализировать власть... Когда Путин стал президентом он сказал: «Знаешь, в чем была ваша ошибка? Не имея достаточно власти, вы боролись с теми, от кого власть зависела. Надо было сначала получить власть, а потом бороться с олигархами». Путин прав на 100%».

Помню Немцова депутатом. Мы сидели в его думском кабинете и играли в «политические» карты. Там каждый политик был или «шестеркой», или «валетом», «королем». Но «туз» и тогда был один...

Борис Немцов, играющий в «политические» карты.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Хорошие были времена. Ироничные. Тогда под фотокамеры «Комсомолка» играла в карты с политиками (конечно, и с хитрющим Жириновским), и лишь Борис принципиально, даже ради шутки, не мухлевал. Вел себя удивительно по-детски. Морщился, разглядывал карты, возмущался, смеялся, пытался всучить нам обратно хоть и козырного, но ненавистного ему «туза».

Тогда я к Немцову относился общенародно. То есть скептически...

Шоумен. Соратник Ельцина, Чубайса... Тогда либеральная идея с ее «Яблоком», «Демроссией», СПС медленно шла ко дну, тускнел и образ Немцова.

Хотя это был редкий российский политик, которого даже всемогущие враги не смогли уличить в противозаконном. Причем кого! Обладателя самых «хлебных» на Руси должностей. И это в 90-е, когда росчерком кремлевского пера делались миллиардные состояния...

«...Что удерживало меня от взяток? – вспоминал Немцов. - Честно скажу: страх разоблачения. Представьте только: на столе чемодан, набитый пачками стодолларовых купюр. Я понимал, что за такие деньги можно изменить жизнь. Но возникнут неразрешимые конфликты. Страх разоблачения связан был еще и с тем, что существовала свободная пресса, а в политике сталкивалось большое количество интересов...»

И с хохотом вспоминал, как пытался всучить банку икры своему другу Гайдару, и как летела она по кабинету разгневанного премьера...

Доверял ли я тогда Немцову? Все-таки нет.

Потом я видел его в новостях. Вот он кричит на митинге, полицейские несут его в автозак. Снова митинг, снова автозак. Вот сердобольный политобозреватель «Комсомолки» Александр Гамов передает ему в камеру теплые носки и буженину...

И отношение к Борису Ефимовичу у меня изменилось.

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Политобозреватель «Комсомолки» Александр Гамов с передачкой для Бориса Немцова, задержанного за акцию на Манежной площади и получившего 10 суток ареста.Фото: Иван ВИСЛОВ

Думаю, из-за того, что не изменился Немцов. Он кричал с улицы властям ровно те вещи, что говорил и мне, когда был вице-премьером, депутатом. Он был чертовски упрям и последователен.

С Немцовым можно было не соглашаться. Даже ненавидеть. Но не уважать – никак нельзя. То что он делал, всегда было по-мужски.

И умер он, по-русски говоря, последовательно, от пули. Ничего другого придумать его противники не смогли.

А теперь самое странное. И постыдное. Что очень тонко почувствовали в государствах, где улицам и площадям, на которых стоят посольства РФ, стали вдруг давать имя Немцова.

Там учуяли, как нервирует это Москву. Ведь даже стихийный мемориал на месте убийства Немцова до сих пор атакуют дворники и разные мерзавцы. Словно реабилитируя убийц.

Но зачем?! В чем логика?

Или кто-то подозревает, что Немцов опасно жив?

Почему бы спокойно, с государственным тактом и мудростью не поставить бывшему губернатору и вице-премьеру Немцову скромный памятник в тихом скверике его имени. В Нижнем Новгороде и в Москве. Продемонстрировать уважение к другой точке зрения на развитие страны. И снять все подозрения. Хотя бы в том, что так некрасиво кто-то во власти до сих пор спорит с неудобным Немцовым.

«Сильное государство - звучит красиво, но это всегда приводит к росту коррупции. Усиление роли государства в экономике, с одной стороны, снижает конкурентоспособность страны, поскольку чиновник эффективно управлять не может. С другой стороны, госкапитализм ведет к гигантскому воровству: в легализованном виде - через зарплаты членов советов директоров госмонополий либо в криминальном варианте - через «откаты» за госзаказы», - это было бесконечной мантрой Немцова.

Что тут неправда?

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Вопрос дня: Кем был Немцов для России?Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВОПРОС ДНЯ

Кем был Немцов для России?

Мария АРБАТОВА, писатель, драматург:

- Мы шутили: «Ты Клинтон, которому не хватает Хиллари». Я знала Бориса хорошо, его потеря - колоссальна. Притом что в последнее время мы друг друга не понимали. Он перестал быть политиком федерального масштаба - не играл в игры, которые делали карьеру. По своей сути Борис не был политиком - не умел договариваться.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России», экс-кандидат в президенты:

- Как человек он был личностью - и его по-человечески жалко. С точки зрения политической - это был настоящий идеологический враг. Враг и коммунистической идеи, и Советского Союза - на этой ниве и трудился. Будь он жив, мы бы с ним активно друг другу противостояли.

Сергей СТАНКЕВИЧ, экс-советник президента Ельцина:

- Цельный, недвоедушный, нелицемерный. Отважный и умеющий держать удар. И не выходить из боя, когда и соратников вокруг почти не осталось. Мы были вместе в разные времена. Он был первопроходцем, поверившим в возможность реального обновления России.

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин, основатель первой в России биржи «Алиса»:

- Он был одним из больших политиков и довольно богатым человеком. И обыкновенным безбожником - я в 90-е был таким же. Почему он не стал преемником президента Ельцина - так это решалось тогда в Лондоне.

Николай СВАНИДЗЕ, историк, публицист:

- Немцов был символом свободы. Совмещал в своем лице многое. Руководитель региона, успешный вице-премьер, преемник, пусть и неофициально. Большой госдеятель - это скука зеленая. Но он не был скучен. Производил ложно легкомысленное впечатление, хотя был человеком серьезным, притом внутренне раскованным. Что затруднило его госкарьеру.

Ольга, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Высокий, красивый, курчавый, богатый - завидный был жених, но дерзкий...

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Настоящим политиком его сделала смерть

Почему настоящее признание Немцова пришло к нему только после гибели

Теперь, когда со дня гибели Немцова прошло уже пять лет, можно спокойно сказать правду: в этом человеке не было ничего выдающегося, и все это прекрасно знали, пока он был жив. (подробности)

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