Почему нельзя, как в "нормальной стране"? Чтобы всё… и обязательно как я хочу

Автор:

Смолин Михаил

Никто не собирается преподносить современную власть (да и любую другую) как безгрешную и никогда не ошибающуюся. Во власти действует всё тот же человек, которому свойственно ошибаться, как и в любой другой сфере деятельности.

В оппозиционной же оптике власть всегда находится в положении сделавшей всё неправильно, если только она не уходит в отставку или не капитулирует перед революцией.

Есть целые издания и масса журналистов, которые не имеют никакой другой оптики, кроме как оппозиционной, когда им требуется рассмотреть действия власти. Здесь внутренняя цензура, да и редакционная политика этих изданий жёстко требуют перед работой надевать критические линзы, уже не требующие ни логики, ни здравого смысла, ни просто соответствия реальности.

Никто не спорит, существуют и официозные издания, и официозные журналисты, и таковые же линзы для их работы.

Именно поэтому, читая и тех и других, нужно всегда делать поправку на степень "оптической" искажённости их взгляда на действительность.

Юлия Латынина как яркий пример неадекватности

Латынина свои оппозиционные линзы не снимает уже много лет. Думаю, что она даже не подозревает, что её собственные глаза уже давно не видели реального белого света. Да и "линзы" у неё не меньше "–20", со всевозможными "метаморфопсиями" (искажениями формы предметов), "макропсиями" (увеличениями), "микропсиями" (уменьшениями) и т.д.

Взять хотя бы одну из её последних статей в "Новой газете": "А ЧС насовсем не хотите? Почему Путин колеблется".

Как водится на этом "флагмане свободолюбивой журналистики", Латынина ругает власть, и в частности за отсутствие карантина в стране. Что она понимает под словом "карантин", непонятно. Хотя бы потому, что в законе о чрезвычайной ситуации, о введении которого она рассуждает, вообще нет такого понятия – "карантин".

Карантин вводится при чрезвычайном положении, согласно статье 13, пункт "б", а по статье 31 пункт "3" лица, нарушающие режим, и лица, "не проживающие на территории, на которой введено чрезвычайное положение", выдворяются.

Люди, столь же долго носящие оппозиционную оптику, как и Латынина, не снимая, скажут: "Ну, зачем вы придираетесь к женщине". Для неё и раньше что метеорит, что ракета - всё было едино. Ей всегда что-то мерещилось. Ведь эта "благоверная от революции" занимается "борьбой с режимом", "святым делом" для всякого "интеллигентного" человека. Столь "высокая" цель должна оправдывать и "любые средства", ею подбираемые.

Действительно, зачем разбираться в различных режимах. Ведь для любого революционера власть всё равно "тираническая"… Но читать-то что-нибудь перед написанием статьи всё-таки нужно.

Но нашей эмоциональной и вечно раздражённой даме некогда. Надо торопиться обличать:

В развитых странах эпидемия коронавируса заставляет власть выбирать между жизнью и экономикой… в нашей стране выбор, к сожалению, другой. Это выбор между экономикой и свободой, точнее, её остатками.

Всякий раз, когда читаю глубоко оппозиционных персонажей, удивляюсь "внешней логичности" их текстов. Рассчитанной на быстрое проглатывание этого оппозиционного "общепита" их неразборчивыми потребителями.

Что же утверждает Латынина. В "развитых странах" выбирали между жизнью и экономикой и, как следует из латынинского текста, они выбрали жизнь своих граждан.

Точно ли в "нормальных странах" выбирали между жизнью и экономикой? Этот посыл должны легко подтверждать цифры. Но статистика распространения коронавируса даёт совсем другую картину. В "нормальных странах" ЕС и США заразилось более 1,1 млн из 1,5 млн людей по всему миру. И из почти 90 тысяч умерших по миру в "нормальных странах" упокоилось уже свыше 70 тысяч человек. Практически три четверти заболевших и умерших приходятся на "лучшую", "прогрессивнейшую", "демократическую" составляющую нашего мира.

В ЕС и США заразилось более 1,1 млн людей. Фото: XinHua / Globallookpress

На самом деле в "нормальных странах" в эпидемической ситуации сначала решили выбирать между свободой и экономикой, вовсе не думая о жизнях. Но вскорости нежелание корректировать рамки "свободы" при спасении экономики привели к ситуации, когда нужно было выбирать уже между массово ускользающей жизнью десятков тысяч людей и всё той же загибающейся экономикой. Как говорят, за тремя зайцами (свобода, экономика и жизнь) погонишься – ни одного не поймаешь.

"Силовики" и "гражданские" в борьбе за Путина

Другая распространённая оппозиционная мантра, которую неустанно транслирует Латынина, та, что вокруг Путина насмерть борются "совершенно нетерпимые" силовики и "более менее терпимые" гражданские. Силовики хотят ввести режим чрезвычайной ситуации, а гражданские, "олицетворением которых сейчас стал Собянин", стоят на стороне некоего "здравого смысла".

Запрет Собянина на все массовые мероприятия, в том числе и оппозиционные, ограничение посещений религиозных служб, режим самоизоляции для всех москвичей, "социального дистанцирования", обещание ввести слежку за гражданами, QR-кодов и т.д. - это всё действительно про "свободу"? Но ведь он же "гражданский"… ему можно… это другое…

Скрытая эротичность и незамечаемая алогичность

Дальше логика Латыниной начинает быть совершенно ручной и поворачивается под пером автора так, как ей удобно.

Идёт обвинение Путина в том, что он "не мужик". Скрыто эротический оскорбительный подтекст весьма характерен для писательницы. Скинул, мол, все решения на регионы и объявил каникулы за счёт бизнеса. Это, по Латыниной, "вызвало непонимание". У кого?

У регионов? Сомневаюсь. Зачем вводить всероссийский одинаковый режим для всех? Есть регионы, где нет заражённых или их единицы, а есть Москва, где их почти 7 тысяч. Да и в целом по стране умерло меньше 80 человек при 10 тысячах заразившихся. Положение в регионах очень разное. Им пока не нужны одинаковые карантинные меры.

У бизнеса? Пожалуй, но смотря в какой сфере. В реальном секторе проблемы усугубились. В финансовом – вряд ли такое же положение дел.

У оппозиции? Запретили митинговать. Ну так и голосование за поправки в Конституцию отложено. Иначе мы бы жили уже в другой конституционной реальности. Власти такой перенос невыгоден, но вынужден.

Латынина криком кричит, мол, Путин должен был сам всё решить, принять "мужские решения", взять на себя единолично ответственность. И что бы было дальше? В том же номере "Новой газеты" непременно вышла бы другая статья Латыниной под условным названием "Силовики узурпировали власть навсегда. Почему Путин перестал колебаться?" В ней наша неугомонная писательница утверждала бы, что диктатура распростёрла над Россией свои крыла теперь окончательно. А надо было решать всё тихо, методами "цифрового концлагеря", как предлагали гражданские, "олицетворением которых сейчас стал Собянин".

Власть, как бы ни поступила, всегда будет виновата у революционеров. Если только сама не уничтожится. Потому что она занимает те властные места, на которые нацелены все вожделения революционеров. Власти никогда не нужно считаться с революционными мнениями при принятии государственных решений. Пропаганда – это не анализ, не искреннее желание разобраться в происходящем. Она всегда партийно тенденциозна и направлена на информационное содействие в захвате власти.

Так почему же Латыниной и иже с ними хочется карантина?

Нет ничего проще. При карантине создаётся форс-мажорная ситуация, все договоры "теряют силу". И все обязательства бизнеса одномоментно переходят на баланс государства. Просто мечта для безответственных капитанов нашей экономики.

Когда им выгодно, они с радостью приватизируют госактивы и потребляют приносимые ими прибыли, в тучные времена. Когда же экономика переживает не лучшие времена, то они наперегонки спешат отказаться от ответственности в сторону государства или получить финансовую поддержку из бюджета.

Но обвиняя власть в отсутствии карантина, Латынина, со свойственной ей алогичностью, пишет, что режим чрезвычайной ситуации – это плохо. На Западе, в "нормальных странах", это нормально. А вот в России это плохо… почему? Потому что в России…

Фото: Скриншот страницы latynina.tv в Instagram

Следите за логикой. Хотя это громко сказано в отношении той сектантской пропаганды, которую мы разбираем. В "нормальных странах", в которых "английская полиция сейчас с дронами следит за пенсионером, выгуливающим собаку", как пишет Латынина, "мы можем быть уверены, что Борис Джонсон не воспользуется ситуацией, чтобы оставить дрон у себя навечно".

Мы можем ей верить, потому что она уверена?! Потому что её вера – "правильная", "истинная". Ну вот, просто верит и всё, без всякой критической логики. У кого вместо головы кочан капусты – айда за Латыниной, в её светлое западное будущее.

Вера в "западные ценности" и другая Россия

"Можем быть уверены" – здесь мы вступаем в глубоко "метафизическую" область либерального "священного писания" и "символа веры". Запад – это другое… Там нет слежки, никто не стремится к власти и не хочет навязать никакой господствующей идеологии. Там если и будут тебя репрессировать, то только строжайше по закону. Ну, то есть если надо будет репрессировать, найдут закон или создадут прецедент.

Всё будет гладко, законно, а если ты будешь свято верить в "западные ценности", то всё пройдёт даже и незаметно. Как у усыплённого кота на известной ветеринарной экзекуции. Ты просто должен в это верить, не сомневаясь, и будет тебе "счастье".

Совсем другое дело Россия. Здесь есть страшная "партия силовиков", которая спит и видит всех россиян распиханными "по тюрьмам". Только "партия гражданских" ещё остаётся тем последним, слабым и ненадёжным бастионом, который отделяет Россию от "кровавой диктатуры". Путин и силовики двадцать лет "хотели", "планировали", "надеялись", "готовили" массовое пролитие крови инакомыслящих, таких как Латынина. Десятилетиями финансировали "Эхо Гоцлибердана", заманивали её гонорарами в разные издания и вот, наконец, на двадцать первом году решили осуществить свой "зловещий план" под прикрытием разыгравшегося коронавируса. Верите в это? Тогда вас уже никто не сможет излечить, вы безнадёжны, как и Латынина.

Психологическое состояние борющихся с "кровавым режимом"

Психологи говорят, что есть такая разновидность сценария женских эротических мечтаний – имитация в сознании изнасилования. Двадцать лет человек пишет о том, что какие-то "силовики" хотят изнасиловать "демократию" в России. И вот-вот уже, казалось бы, начинают, а всё никак не начнут за все эти долгие годы.

Уж и молодость давно прошла. Но продолжает мучить какая-то всепоглощающая одержимость всё никак не состоявшимся актом насилия. Переживаемым, рассказываемым, ожидаемым со дня на день, но всё никак не реализовываемым в реальной действительности.

Прямо "новая бабушка русской революции", только без реальных репрессий от "кровавого режима". Уж и эмигрировала даже, казалось бы, вовремя, успела, а "путинский царизм" всё никак не наступает. А в разгорячённом и неудовлетворённом мозгу всё продолжается какая-то нереальная, дистиллированная борьба "совершенного пацифистского добра" с "окончательным милитаристским злом". Создавая у эмоционально нестабильной писательницы абсолютно фантомные боли, но реально переживаемые ею на страницах газет и в радиоэфирах.

Страх надо подпитывать ежедневным нагнетанием

Вероятно, в либеральной оптике, с диоптриями в "–20", всё так действительно и видится в чёрно-белых туманных очертаниях.

Этот туман не даёт Латыниной увидеть разницу между режимом чрезвычайной ситуации и режимом чрезвычайного положения. Её циклопические диоптрии не позволяют всмотреться во что-либо пристально, а потому она сваливает всё в одну кучу. Остаётся одна задача – нагнетать, нагнетать страх. Будут "расстреливать недовольных пачками" – такая уж "несчастная страна". Верьте мне, Латыниной. Ни карантина ввести не могут, ни ответственность взять на себя, и даже свободу не крадут. Мрак настоящий, мрачущий мракобесный…

В конце хочу дать совет нашим читателям, как многолетний редактор, продиравшийся на протяжении нескольких десятилетий через самые замысловатые тексты разной идеологической направленности. Если уж читаете тексты либерал-революционеров, то читайте их медленно, не поддавайтесь на возбуждаемые ими эмоции, не спешите и не пугайтесь их "страшилок". Постарайтесь критически отслеживать алогичность в их текстах. Она в них совершенно неизбежно присутствует. Их "оптика", их взгляд на происходящее не бесстрастен, часто глубоко ангажирован и почти всегда ошибочен. Иначе они не были бы ни революционерами, ни либералами, ни русофобами.