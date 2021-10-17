Почему не запускают "Северный поток — 2"? Дипломат указал на препятствие

Газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к началу эксплуатации, но пока использовать его нельзя. Единственное препятствие озвучил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Как передаёт "Русская служба Би-Би-Си" со ссылкой на слова русского посла в Лондоне Андрея Келина, газопровод "Северный поток — 2" окончательно достроен и готов к эксплуатации, однако для этого нужно сделать последний шаг. По словам дипломата, не хватает лишь официального решения властей Германии.

В беседе с журналистами посол объяснил, почему Россия не сможет увеличить объём поставок в Европу без разрешения Германии: дело в том, что наша страна и так уже поставляет через Украину на 10% больше газа, чем прописано в контракте.

Закачивать больше просто опасно, добавил Келин, поскольку газопровод на украинской территории никогда не проходил модернизацию и реконструкцию.

Напомним, на минувшей неделе вице-премьер России Александр Новак назвал сроки запуска "Северного потока - 2". Он заметил, что проект уже достроен и сейчас продолжаются пусконаладочные работы. Труба заполняется технологическим количеством газа. Газопровод запустят в ближайшие дни.