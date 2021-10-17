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Почему не запускают "Северный поток — 2"? Дипломат указал на препятствие

17 октября 2021, 14:50  •  186 • Политика
Газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к началу эксплуатации, но пока использовать его нельзя. Единственное препятствие озвучил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Как передаёт "Русская служба Би-Би-Си" со ссылкой на слова русского посла в Лондоне Андрея Келина, газопровод "Северный поток — 2" окончательно достроен и готов к эксплуатации, однако для этого нужно сделать последний шаг. По словам дипломата, не хватает лишь официального решения властей Германии.
В беседе с журналистами посол объяснил, почему Россия не сможет увеличить объём поставок в Европу без разрешения Германии: дело в том, что наша страна и так уже поставляет через Украину на 10% больше газа, чем прописано в контракте.
Закачивать больше просто опасно, добавил Келин, поскольку газопровод на украинской территории никогда не проходил модернизацию и реконструкцию.
Напомним, на минувшей неделе вице-премьер России Александр Новак назвал сроки запуска "Северного потока - 2". Он заметил, что проект уже достроен и сейчас продолжаются пусконаладочные работы. Труба заполняется технологическим количеством газа. Газопровод запустят в ближайшие дни.

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