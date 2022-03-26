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Почему не трогают Зеленского? Русский генерал дал прямой ответ

26 марта 2022, 15:00  •  466 • Политика
Экс-глава группировки войск в Чечне генерал-лейтенант Константин Пуликовский по-простому объяснил, почему в рамках спецоперации России до сих пор не трогают президента Украины Владимира Зеленского. "Поверьте мне, как военному человеку, никакой проблемы нет", - отметил русский генерал.
Давайте сами себе зададим вопрос: а что, мы не могли высокоточной ракетой попасть в президентский дворец по Зеленскому или по украинской Думе, или по зданию СБУ? - предложил в эфире специальной передачи на телеканале "Краснодар" экс-глава группировки войск в Чечне генерал-лейтенант Константин Пуликовский. - Поверьте мне, как военному человеку, никакой проблемы нет. И их бы не было, этих людей.
Так почему в рамках спецоперации России до сих пор не трогают президента Украины Владимира Зеленского? Русский генерал дал прямой ответ. Украинский президент нужен России, чтобы "подписывать документы" с Москвой.
Должен быть, будем говорить, легитимный президент, который всё это подпишет, согласится,
- отметил Пуликовский.
Генерал особо подчеркнул, что "это не только для нас это нужно, не только для всего мира, но и для самой Украины", для того чтобы в будущем уже новые поколения не говорили о том, что в Незалежной "произошла какая-то нелегитимная смена власти". Россия чётко действует в рамках международного права. Чего, увы, не скажешь о самой Украине. Майдан 2014 года наглядно показал, что в Киеве не гнушаются и госпереворотом, для того чтобы сместить законную власть.

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