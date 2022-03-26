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Почему не трогают Зеленского? Русский генерал дал прямой ответ
26 марта 2022, 15:00 • 466 • Политика
Экс-глава группировки войск в Чечне генерал-лейтенант Константин Пуликовский по-простому объяснил, почему в рамках спецоперации России до сих пор не трогают президента Украины Владимира Зеленского. "Поверьте мне, как военному человеку, никакой проблемы нет", - отметил русский генерал.
Так почему в рамках спецоперации России до сих пор не трогают президента Украины Владимира Зеленского? Русский генерал дал прямой ответ. Украинский президент нужен России, чтобы "подписывать документы" с Москвой.
- отметил Пуликовский.
Генерал особо подчеркнул, что "это не только для нас это нужно, не только для всего мира, но и для самой Украины", для того чтобы в будущем уже новые поколения не говорили о том, что в Незалежной "произошла какая-то нелегитимная смена власти". Россия чётко действует в рамках международного права. Чего, увы, не скажешь о самой Украине. Майдан 2014 года наглядно показал, что в Киеве не гнушаются и госпереворотом, для того чтобы сместить законную власть.
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