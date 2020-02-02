Почему не работают санкции против России: Сатановский дал подсказку финансовым аналитикам Запада

Финансовые аналитики Запада не понимают, почему введённые против России санкции не приводят ни к какому результату. Ответ на этот вопрос дал экономист и политолог Евгений Сатановский.

Он отмечает, что западные санкции, конечно, вредят и раздражают, но при этом ещё стимулируют власти к правильным действиям или хотя бы к их декларации. Если бы не это, то Россию бы уже давно загнобили собственные же чиновники, считает Сатановский.

"Санкции и вся прочая дрянь, политическая и пропагандистская, которой нас давят, раздражают и обижают. Но дико стимулируют и тренируют", - написал эксперт в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Сатановский напоминает, что давно известно - что-то путное получается только под давлением обстоятельств. И вообще под давлением. И Запад обеспечивает такой-то внешний тренинг, да и внутренний тоже, отмечает эксперт.