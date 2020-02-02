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Почему не работают санкции против России: Сатановский дал подсказку финансовым аналитикам Запада
02 февраля 2020, 03:24 • 45 • Политика
Западные финансовые аналитики недоумевают, "почему не работают санкции против России". "Санкции вредят и раздражают, но стимулируют отечественное начальство если не к правильным действиям, то хотя бы к их декларации", - ответил им экономист и политолог Евгений Сатановский.
Финансовые аналитики Запада не понимают, почему введённые против России санкции не приводят ни к какому результату. Ответ на этот вопрос дал экономист и политолог Евгений Сатановский.
Он отмечает, что западные санкции, конечно, вредят и раздражают, но при этом ещё стимулируют власти к правильным действиям или хотя бы к их декларации. Если бы не это, то Россию бы уже давно загнобили собственные же чиновники, считает Сатановский.
Сатановский напоминает, что давно известно - что-то путное получается только под давлением обстоятельств. И вообще под давлением. И Запад обеспечивает такой-то внешний тренинг, да и внутренний тоже, отмечает эксперт.
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