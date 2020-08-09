Почему не идут переговоры Москвы и Минска • 95 • Аналитика

Вопросы интересные



Рассматривая проблемы отношений России и Беларуси, невозможно не отметить одну характерную особенность: практически полное отсутствие «горизонтальных контактов», неформальных связей. Нет их, нет как класса. Отсутствуют в политическом поле. И ещё: белорусы в отношениях с Россией любят подменять политику экономикой и рассуждать о ней бесконечно, так вот, если рассматривать именно и строго политику и идеологию, то удивлению нашему не будет никакого конца.



Беларусь в этом смысле строго ориентирована на Запад, при том, что иностранными языками де-факто никто не владеет и владеть не собирается. И даже белорусского особо никто не знает, но вот политически и идеологически выбор сделан именно в пользу Запада. Практически как на Украине. Чтобы как-то «замылить» данный вопрос, обычно применяются следующие трюки: обсуждается, как уже было сказано, именно экономика (и только экономика!), и одновременно сознательно провоцируются многочисленные конфликты.



И, дескать, у нас такая широкая повестка дня! Ну вот такая широкая! Невероятно широкая! И так она широкая, а так ещё шире. И обсуждать её можно бесконечно. И на всех уровнях белорусы это готовы делать просто взахлёб… Но вот если отодвинуть в сторону креветочно-молочно-кредитно-газовые вопросы, то очень шустро выяснится, что собственно говоря, никакой политической повестки дня нет и не намечается. И в этом-то как раз и заключается «самая главная проблема» российско-белорусских отношений.



Российской стороне интересны прежде всего политические вопросы, а вот как раз белорусы их обсуждать не готовы категорически. Давайте сначала решим все вопросы в области экономики, а вот потом… И продолжается эта песня уже лет двадцать пять. Четверть века дискуссий по «экономическим вопросам». Собственно говоря, практически целый год (2019-й) продолжалось заседание некоей совместной комиссии по… разным вопросам интеграции.



Окончилось оно ничем. Совсем ничем. То есть каких-то видимых результатов достичь не удалось. Постфактум позиция Лукашенко: да это всё ерунда, суета это. Давайте решать серьёзные вопросы: по нефти и по газу. И по кредитам. И по доступу на российский рынок. И по таможенному контролю. Вот это серьёзно, вот это актуально. Вот эти вопросы белорусское руководство обсуждать готово.



Беда в том, что сами по себе эти самые «насущные вопросы» руководству российскому уже совсем неинтересны. Вне понимания того, каковы, собственно, наши отношения? Нет, безусловно, «включать дурака» — стратегия невероятно мощная, но нельзя же в самом деле строить на этом межгосударственные отношения десятилетиями! И когда все политические вопросы парируются «дружбой и международным правом», после чего борьба плавно перетекает в экономический партер. И оттуда уже белорусы не выходят никогда.



В данном вопросе автор выступает категорическим противником «совместного» обсуждения экономических и политических вопросов, так как ничего, кроме путаницы, это не даёт. То есть, например, ответов на простейшие вопросы (куда ушли все российские дотации?) вы не дождётесь никогда, а все, то есть вообще все, экономические проблемы современной РБ автоматом вешаются на Россию. Непонятно, в чём тут независимость.



Вопросы менее интересные

А вот если погрузиться и окунуться в чисто современную политику, то всё сразу станет серо, блёкло, грустно и неинтересно. Потому как тут всё абсолютно ясно и абсолютно печально. Нет там ничего хорошего и интересного для России, ни во внутренней белорусской политике, ни во внешней.



То есть когда массовая раздача карт поляка не вызывает у государства вообще никаких вопросов, а трёх «пророссийских публицистов» показательно судят непонятно за что — это как-то достаточно странно. Ещё раз: якобы РБ — самый лучший и последний союзник России, допустим, так вот, некие граждане опубликовали (под псевдонимами) ряд статей в России. И это послужило поводом для жесточайшей реакции официального Минска. На людей надели наручники и судили.



При этом никакого отторжения сии действия в белорусском народе не встретили: так надо. И якобы вот именно это — главная угроза белорусскому суверенитету. При этом ни об «основной европейской ценности» — свободе слова, ни о дружбе с Россией никто вообще не заикался. Одновременно и параллельно польское государство активно раздаёт белорусской молодёжи (и не только) карты поляка. Десятками тысяч раздаёт эти самые карточки.



Так вот, как раз это (!) белорусскому государству неинтересно никак и ничем. Как раз это никаких вопросов не вызывает. Я, конечно, сильно извиняюсь, но как этого можно не заметить и как можно это игнорировать? Я имею виду со стороны как Минска, так и Москвы? Куда, собственно говоря, идёт Беларусь? Вот белорусские агитаторы любят подчёркивать, какой батька жёсткий и прямолинейный, как всех в кулаке держит и как у него «не забалуешь».



Оно, может, и так, вот только даже в постмайданной Украине раздача венгерских паспортов вызвала скандал и вспышку национализма. Всем ведь понятно, к чему всё это ведёт. А в Беларуси — ничего, тишина. Вот уже одно это само по себе способно вызвать миллион вопросов: это какое такое «независимое» будущее готовит господин Лукашенко своей стране к 2030-му году? Если даже украинцы искренне возмутились действиями официального Будапешта. А в Минске нет, «всё спокойно».



То есть и вполне открытая русофобия, и вполне открыто пропольская политика никаких серьёзных вопросов не вызывают ни у кого в Минске. Простите, а о чём вы вообще хотите с ними разговаривать? О ценах на газ? Если в популярных белорусских газетах не печатается ничего плохого о Польше (никогда!) и ничего хорошего о России, то как-то оно всё встаёт на свои места. Вот белорусы любят хвастать, что, дескать, у них не обливали Союз грязью. Ну, может, в 90-е оно так и было… но сегодня в популярных газетах регулярно печатают «разоблачительные статьи» про «преступления советской власти против белорусов».



Ещё раз, если решительной рукой отделить те самые «экономические вопросы», то изумлению нашему не будет никакого предела. Ситуация как бы сразу и резко обостряется и приобретает откровенно конфликтный характер. Собственно говоря, даже россияне это уже чувствуют и автоматически переключаются на «безопасные» экономические вопросы. Откровенно раздражают вот эти самые «экономические» рассуждения, что, дескать, куда же Беларусь без российского рынка. И это, скажем прямо, пугает.



То есть всё настолько плохо, что политические вопросы обсуждать по линии Беларусь — Россия просто невозможно? Так получается, что ли? Многие со мной не согласятся, но, вообще-то, политические вопросы несколько важнее, чем экономические. Несколько более первоочерёдные. У нас же получается какой-то дурацкий цирк: любая попытка их обсуждать ведёт к весьма болезненной реакции белорусской стороны. Там буквально нервные срывы начинаются. Что по внешнеполитическим вопросам, что по внутриполитическим…



А что это белорусы такие вот «нежные»? Что это за постоянные крики по поводу независимости? Почему политический диалог как таковой места не имеет вообще? Сказать начистоту: вся эта интеграция — тема очень сложная и длинная. И дорогая. То есть даже в случае подписания каких-то там «тридцать первых карт» с мёртвой точки дело сдвинулось бы очень не скоро. По вполне объективным причинам. Турецкий: когда ученик побил рекорд мира, я понял, что такое левитация



Вот любой человек, который немного в теме по Белоруссии, скажет прямо: там такое политическое болото, что хоть первую карту подписывай, хоть тридцать первую — проку не будет. Не сработает. Всё бессмысленно и бесполезно. С белорусами много чего подписывали и много о чём договаривались — толку ноль. Но даже попытка вести диалог с белорусской стороной (практически весь 19-й год шли переговоры двух делегаций об интеграции) ни вели ни к чему, кроме конфликтов.



За год переговоров высокие стороны не договорились ни о чём, вообще ни о чём. То есть вообще ни о чём, в буквальном смысле слова. Ещё раз: рабочий язык русский. Переговоры идут год. Реальных результатов ноль.



Самое смешное, что в сознании белорусов существует «миллион нерешённых вопросов» в отношениях с Москвой, понятно, что «экономических». Навязчивые такие идеи, которые просто не дают им уснуть поздней ночью. Даю наводку: основной причиной их нерешаемости служит нерешённость вопросов политических.



Как говорил Кот Матроскин: чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. Так вот, для РБ (как любят утверждать сами белорусы) политика не так важна, важна экономика. Ну так и флаг им в руки! Для господина Путина как раз важнее вопросы политические, и вроде бы это повод для диалога. Но нет! Как-то не срослось.



Политический диалог за 25 лет так и не состоялся. Просто белорусы под «переговорами» имеют в виду переговоры исключительно экономические. Всё.



То есть тот самый «тупик», который возник в отношениях, должен был возникнуть гораздо раньше. Гораздо. Пока шёл вопрос о деньгах, какая-то «движуха» была, как только вопрос дошёл до большой политики, переговоры встали наглухо. И, собственно говоря, белорусская сторона от них демонстративно отказалась (мы не торгуем суверенитетом!). И чем, простите, вы тогда торгуете? И с кем, если не секрет? Рассматривая проблемы отношений России и Беларуси, невозможно не отметить одну характерную особенность: практически полное отсутствие «горизонтальных контактов», неформальных связей. Нет их, нет как класса. Отсутствуют в политическом поле. И ещё: белорусы в отношениях с Россией любят подменять политику экономикой и рассуждать о ней бесконечно, так вот, если рассматривать именно и строго политику и идеологию, то удивлению нашему не будет никакого конца.Беларусь в этом смысле строго ориентирована на Запад, при том, что иностранными языками де-факто никто не владеет и владеть не собирается. И даже белорусского особо никто не знает, но вот политически и идеологически выбор сделан именно в пользу Запада. Практически как на Украине. Чтобы как-то «замылить» данный вопрос, обычно применяются следующие трюки: обсуждается, как уже было сказано, именно экономика (и только экономика!), и одновременно сознательно провоцируются многочисленные конфликты.И, дескать, у нас такая широкая повестка дня! Ну вот такая широкая! Невероятно широкая! И так она широкая, а так ещё шире. И обсуждать её можно бесконечно. И на всех уровнях белорусы это готовы делать просто взахлёб… Но вот если отодвинуть в сторону креветочно-молочно-кредитно-газовые вопросы, то очень шустро выяснится, что собственно говоря, никакойповестки дня нет и не намечается. И в этом-то как раз и заключается «самая главная проблема» российско-белорусских отношений.Российской стороне интересны прежде всего политические вопросы, а вот как раз белорусы их обсуждать не готовы категорически. Давайте сначала решим все вопросы в области экономики,… И продолжается эта песня уже лет двадцать пять. Четверть века дискуссий по «экономическим вопросам». Собственно говоря, практически целый год (2019-й) продолжалось заседание некоей совместной комиссии по… разным вопросам интеграции.Окончилось оно ничем. Совсем ничем. То есть каких-то видимых результатов достичь не удалось. Постфактум позиция Лукашенко: да это всё ерунда, суета это. Давайте решать серьёзные вопросы: по нефти и по газу. И по кредитам. И по доступу на российский рынок. И по таможенному контролю. Вот это серьёзно, вот это актуально. Вот эти вопросы белорусское руководство обсуждать готово.Беда в том, что сами по себе эти самые «насущные вопросы» руководству российскому уже совсем неинтересны. Вне понимания того, каковы, собственно, наши отношения? Нет, безусловно, «включать дурака» — стратегия невероятно мощная, но нельзя же в самом деле строить на этом межгосударственные отношения десятилетиями! И когда все политические вопросы парируются «дружбой и международным правом», после чего борьба плавно перетекает в экономический партер. И оттуда уже белорусы не выходят никогда.В данном вопросе автор выступает категорическим противником «совместного» обсуждения экономических и политических вопросов, так как ничего, кроме путаницы, это не даёт. То есть, например, ответов на простейшие вопросы (куда ушли все российские дотации?) вы не дождётесь никогда, а, то есть вообще все, экономические проблемы современной РБ автоматом вешаются на Россию. Непонятно, в чём тут независимость.А вот если погрузиться и окунуться в чисто современную политику, то всё сразу станет серо, блёкло, грустно и неинтересно. Потому как тут всё абсолютно ясно и абсолютно печально. Нет там ничего хорошего и интересного для России, ни во внутренней белорусской политике, ни во внешней.То есть когда массовая раздача карт поляка не вызывает у государства вообще никаких вопросов, а трёх «пророссийских публицистов» показательно судят непонятно за что — это как-то достаточно странно. Ещё раз: якобы РБ — самый лучший и последний союзник России, допустим, так вот, некие граждане опубликовали (под псевдонимами) ряд статей в России. И это послужило поводом для жесточайшей реакции официального Минска. На людей надели наручники и судили.При этом никакого отторжения сии действия в белорусском народе не встретили: так надо. И якобы вот именно это — главная угроза белорусскому суверенитету. При этом ни об «основной европейской ценности» — свободе слова, ни о дружбе с Россией никто вообще не заикался. Одновременно и параллельно польское государство активно раздаёт белорусской молодёжи (и не только) карты поляка. Десятками тысяч раздаёт эти самые карточки.Так вот, как раз это (!) белорусскому государству неинтересно никак и ничем. Как раз это никаких вопросов не вызывает. Я, конечно, сильно извиняюсь, но как этого можно не заметить и как можно это игнорировать? Я имею виду со стороны как Минска, так и Москвы? Куда, собственно говоря, идёт Беларусь? Вот белорусские агитаторы любят подчёркивать, какой батька жёсткий и прямолинейный, как всех в кулаке держит и как у него «не забалуешь».Оно, может, и так, вот только даже в постмайданной Украине раздача венгерских паспортов вызвала скандал и вспышку национализма. Всем ведь понятно, к чему всё это ведёт. А в Беларуси — ничего, тишина. Вот уже одно это само по себе способно вызвать миллион вопросов: это какое такое «независимое» будущее готовит господин Лукашенко своей стране к 2030-му году? Если даже украинцы искренне возмутились действиями официального Будапешта. А в Минске нет, «всё спокойно».То есть и вполне открытая русофобия, и вполне открыто пропольская политика никаких серьёзных вопросов не вызывают ни у кого в Минске. Простите, а о чём вы вообще хотите с ними разговаривать? О ценах на газ? Если в популярных белорусских газетах не печатается ничего плохого о Польше (никогда!) и ничего хорошего о России, то как-то оно всё встаёт на свои места. Вот белорусы любят хвастать, что, дескать, у них не обливали Союз грязью. Ну, может, в 90-е оно так и было… но сегодня в популярных газетах регулярно печатают «разоблачительные статьи» про «преступления советской власти против белорусов».Ещё раз, если решительной рукой отделить те самые «экономические вопросы», то изумлению нашему не будет никакого предела. Ситуация как бы сразу и резко обостряется и приобретает откровенно конфликтный характер. Собственно говоря, даже россияне это уже чувствуют и автоматически переключаются на «безопасные» экономические вопросы. Откровенно раздражают вот эти самые «экономические» рассуждения, что, дескать, куда же Беларусь без российского рынка. И это, скажем прямо, пугает.То есть всёплохо, что политические вопросы обсуждать по линии Беларусь — Россия просто невозможно? Так получается, что ли? Многие со мной не согласятся, но, вообще-то, политические вопросы несколько важнее, чем экономические. Несколько более первоочерёдные. У нас же получается какой-то дурацкий цирк: любая попытка их обсуждать ведёт к весьма болезненной реакции белорусской стороны. Там буквально нервные срывы начинаются. Что по внешнеполитическим вопросам, что по внутриполитическим…А что это белорусы такие вот «нежные»? Что это за постоянные крики по поводу независимости? Почему политический диалог как таковой места не имеет вообще? Сказать начистоту: вся эта интеграция — тема очень сложная и длинная. И дорогая. То есть даже в случае подписания каких-то там «тридцать первых карт» с мёртвой точки дело сдвинулось бы очень не скоро. По вполне объективным причинам.Вот любой человек, который немного в теме по Белоруссии, скажет прямо: там такое политическое болото, что хоть первую карту подписывай, хоть тридцать первую — проку не будет.. Всё бессмысленно и бесполезно. С белорусами много чего подписывали и много о чём договаривались — толку ноль. Но дажевести диалог с белорусской стороной (практически весь 19-й год шли переговоры двух делегаций об интеграции) ни вели ни к чему, кроме конфликтов.За год переговоров высокие стороны не договорились ни о чём, вообще ни о чём. То есть вообще ни о чём, в буквальном смысле слова. Ещё раз: рабочий язык русский. Переговоры идут год. Реальных результатов ноль.Самое смешное, что в сознании белорусов существует «миллион нерешённых вопросов» в отношениях с Москвой, понятно, что «экономических». Навязчивые такие идеи, которые просто не дают им уснуть поздней ночью. Даю наводку: основной причиной их нерешаемости служит нерешённость вопросов политических.Как говорил Кот Матроскин: чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. Так вот, для РБ (как любят утверждать сами белорусы) политика не так важна, важна экономика. Ну так и флаг им в руки! Для господина Путина как раз важнее вопросы политические, и вроде бы это повод для диалога. Но нет! Как-то не срослось.Политический диалог за 25 лет так и не состоялся. Просто белорусы под «переговорами» имеют в виду переговоры исключительно экономические. Всё.То есть тот самый «тупик», который возник в отношениях, должен был возникнутьраньше. Гораздо. Пока шёл вопрос о деньгах, какая-то «движуха» была, как только вопрос дошёл до большой политики, переговоры встали наглухо. И, собственно говоря, белорусская сторона от них демонстративно отказалась (мы не торгуем суверенитетом!). И чем, простите, вы тогда торгуете? И с кем, если не секрет? Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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