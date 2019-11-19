Почему не едет экономика России • 4 • Аналитика

Почему не едет экономика России? Хозяйственная стагнация и деградация России является ответом на крайне неудовлетворительное управление социально-экономическими процессами в стране. Когда одна либеральная группа, сохраняющая позиции с 1990-х годов, выполняя экономические принципы и теории Запада для развивающихся (полуколониальных) стран, которые уже уничтожили экономику Чили, Аргентины и Венесуэлы, упорно тащит Россию на дно.



Ныне же либералы, после откровенного провала «перестроек», «реформ», «инноваций», «модернизаций», «оптимизаций», «импортозамещения» и «стратегии 2020», обещают нам цифровую эру, рисуя России очередное светлое будущее.





Страна контрастов

Россия — настоящая страна контрастов. Русские заняли и освоили самую большую и богатую ресурсами территорию в мире. По рейтингу из 149 стран мира мы занимаем первое место по добыче нефти и 96-е – по качеству жизни. Россия в лидерах по экспорту газа, но на 90-м месте по качеству медицины. По социальному расслоению и социальной несправедливости мы в мировых лидерах. В России постоянно растет число долларовых миллиардеров и миллионеров, и 85—90% общего благосостояния в стране сосредоточено в руках около 3% самых богатых россиян. Богачи бесятся с жиру – покупают супердорогие яхты (Россия вторая по количеству купленных дорогих яхт), личные самолеты, произведения искусства, драгоценности, устраивают пир во время чумы — крайне дорогие шоу, приёмы и свадьбы, приглашая российских и иностранных суперзвезд, выбрасывая на ветер миллионы долларов и евро.



В это же время доходы населения падают уже пять лет подряд, а армия нищих продолжает расти. По оценкам Росстата, в этом году число людей с доходами ниже прожиточного уровня выросло почти до 21 млн. человек. Больше половины семей с детьми живут за чертой бедности. Абсолютное большинство россиян (59 %) вынуждены экономить на еде и одежде. Кроме того, «реформаторы» так поработали над хозяйством России, что ВВП России сопоставим с ВВП одной китайской провинции Гуандун. А один американский штат Калифорния превосходит всю экономику России.



Очевидно, что правительство не заинтересовано в развитии хозяйства страны в интересах народа. Денег в казне полно: мёртвым грузом лежат 17 трлн. рублей. Согласно данным, обнародованной на сайте российского Министерства финансов, за январь-октябрь 2019 года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом на уровне 3,071 трлн. рублей. Доходы в отчетный период достигли 16 трлн. 670 млрд. рублей, а расходы – 13 трлн. 598 млрд. рублей. В России хронический профицит бюджета, и либеральный блок выдаёт его в качестве примера эффективной и мудрой политики правительства. На самом деле деньги стерилизуют, «складируют» в различных «заначках», а экономика деградирует. Правительство сознательно «сушит» экономику, топит её, чтобы, не дай бог, не разогнать инфляцию. Государственный долг как государственный, так и корпоративный, минимален, как и инфляция. Доллар, после девальвации рубля в конце 2014 г., вывода российских активов долговых обязательств правительства США и перевода внешней торговли на евро и юани, — больше не угроза для ЦБ РФ. Российские богачи вывели в офшоры (Англия, Швейцария, Кипр и пр.) 1,5 трлн. долларов. А рост экономики России — на уровне статистической погрешности. При этом, после передачи Росстата в Минэкономразвитие, цифры российской статистики вызывают большие сомнения, так как они отвечают запросам оплота либералов — Министерства экономического развития.



Одновременно правительство, видимо, переходя на экономическую стратегию «люди — это новая нефть», с огромной скоростью штампует всё новые антисоциальные решения, вводит всё новые налоги и оброки. Проведена грабительская пенсионная реформа, прорабатывается вопрос новой пенсионной реформы (с той же целью), растут тарифы, цены на бензин. Государство, по сути, отказывается от социальной политики, переходя на позиции «ночного сторожа» капитала.



Колониальная экономика

Проблема хозяйства России в том, что, начиная с 1991—1993 гг. и оканчивая нашими днями, это колониальная и периферийная по отношению к Западу экономика. Горбачёв и Ельцин сдали СССР-Россию на съедение Западу. Государственный переворот августа 1991 года полностью изменил общественно-экономическую формацию России, переведя общегосударственную собственность в частную. Силовой разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации в октябре 1993 г. и декабрьская конституция 1993 г., были проведены в интересах США и финансового капитала Старого и Нового света. Российские олигархи получили займы для покупки основных государственных активов. Затем последовала повальная офшоризация активов России и полное утверждение мировых, наднациональных финансовых институтов: МВФ и ВБ в РФ. Всё это до настоящего дня определяет не только финансово-экономическую политику Москвы, но и внутреннюю жизнь страны (в частности, бедность народа).



Все рекомендации западных финансовых структур, в частности МВФ, носят приоритетный характер для либерально-экономического блока правительства РФ и особенно Центрального банка. Отсюда антисоциальная политика Гайдара, Чубайса, Кудрина, Грефа, Силуанова, Набиуллиной, Медведева и т. д. Судя по текущей ситуации, все рекомендации Запада были направлены на удушение промышленного, технологического, научного и образовательного потенциала России, превращение страны в полуколониальный придаток – «трубу», экспортера природных ресурсов в страны Запада и Востока. Также Россия стала рынком сбыта для мировых «фабрик».



Таким образом, приватизация, которую правительство регулярно отказывается пересматривать, привела к тому, что все русские недра и предприятия стали западной собственностью. Дело в том, что в 90-е годы мы вошли в долларовую систему и ключевым элементом любого предприятия стала его капитализация, а она в долларах и делают её на Западе. Западные агентства в любой момент могут снизить суверенный рейтинг России и всех её предприятий. То есть российская экономика живет в рамках внешней системы, мы стали частью глобального мира, который находится под контролем финансового капитала Старого и Нового света. Нарушение западных правил, установок МВФ и ВТО, и свято выполняемых российскими финансово-экономическими властями, неминуемо ведет к карам и крупным потерям.



В 2006—2007 гг. Россия рассчиталась по кредитам МВФ и казалось, что теперь можно выстраивать самостоятельный экономический курс. Благо экономическая ситуация была крайне благоприятная. В 2000-е «тучные годы» бюджет захлебывался от денег за продажу сырья. Мюнхенская речь В. В. Путина (февраль 2007 г.) дала надежду на уход от ельцинского курса, на укрепление независимости, включая хозяйственную. В 2008 году была утверждена «Стратегия 2020», разработанная сотрудниками МВФ и ВШЭ по распоряжению президента. Прошло 12 лет. Какие итоги? Они печальные. Телевизор показывает картинку внешнеполитического «могущества» России на Ближнем Востоке, в Африке и Европе. Однако за парадным фасадом и фальшивым блеском скрывается хозяйственная разруха, ужасающая нищета народа, производственная, научно-технологическая и общественная деградация. Действия и слова на внешнеполитической арене не подтверждаются внутренним содержанием.



Курс на великодержавную политику и создание лучших в мире вооруженных сил невозможен без опоры на мощное хозяйство, независимую научную и технологическую базу, здоровое и процветающее общество. Такая двойственность ведёт Россию и народ к катастрофе.



Какой же выход?

Либеральный блок считает, что главная проблема в незавершённости «реформ». Также проблема в народе, его «неэффективности». Так, недавно Чубайс обозвал большинство населения СССР (то есть и России) «лодырями и тунеядцами». Правда, забыл, что эти «лодыри» сокрушили самую эффективную экономику Запада – Третий рейх, построили вторую экономику мира. И почти поставили США шах и мат. Что США в 80-е годы были на грани краха и только «перестройка» и сдача СССР Горбачёвым и его подельниками спасла Штаты от геополитической катастрофы. За семью могилами





Либералы продолжают свои мантры о том, что развитие России должно опираться на иностранные инвестиции, снижение государственного регулирования, уменьшении доли государства в экономике, дальнейшей приватизации госактивов (особенно в сфере ТЭК и связи, «РЖД», «Аэрофлот» и т. д.). Также необходимо использовать широкую трудовую миграцию для восполнения замещения вымирающего и быстро стареющего коренного населения.



Однако на деле привлечение иностранный инвестиций привело к широкому оттоку капитала, офшоризации всего бизнеса и активов государственности, к накапливанию огромной горы денег, которые лежат мёртвым грузом. В условиях развития глобального кризиса эти богатства мы просто не увидим, их свозят на Запад. Демографическая ситуация всё хуже и хуже. Русский народ – стержень русской цивилизации и державы, стремительно вымирает. Население становится всё больше недееспособным даже в молодом возрасте из-за цифрового безумия, возросших психических нагрузок, что неизбежно вызывает стремительный рост хронических болячек, развала массовой физической культуры и системы здравоохранения. Трудовые мигранты пополнили рынок услуг, но вызвали рост преступности, создали почву для развития радикального «чёрного» ислама и миграционных бунтов. Также происходит постепенное замещение коренных народов России на более послушных и управляемых работников. Это на фоне угнетения русского языка и культуры, разложения общества и нравственности, агонии науки, образования и искусства, которое заменили на поп-суррогат и упадничество.



Формула выхода из этого тупика проста. Это отказ от следования гибельному курсу, который нам прописал Запад ещё в 90-е годы. Мировая политика России должна быть отражением внутренней, как это было при Сталине. В нынешней России внутренняя политика демонстрирует принцип торжества частного капитала и его зависимости от международных финансовых институтов, чей рейтинг позволяет российскому бизнесу кредитоваться за рубежом. Это уже привело к тому, что русских, как во время наполеоновских войн, стали использовать как «пушечное мясо» для достижения целей Вашингтона, Лондона, Парижа, Анкары и т. д. За это Запад позволяет Москве торговать природными ресурсами страны.



Внутри страны необходимо отказаться от потакания крупному бизнесу, интересы народа выше кучки «ответственных бизнесменов», от приоритета иностранных инвестиций, от привлечения трудовых мигрантов. Отказаться от следования правилам МВФ и ВТО, усилить роль государства в регулировании внутреннего и внешнего рынка, создание и развитие крупных государственных компаний, пересмотр итогов приватизации, национализация земли, недр, воды и лесов, развитие финансовой системы под жестким контролем воссозданного Госбанка, который должен заниматься созданием условий для развития хозяйства страны, широко использовать внутренние инвестиции (накоплены десятки триллионов рублей, огромные ресурсы есть в области конфискации у коррупционного, грабительского элемента). Всё это быстро даст положительные всходы в виде восстановления и роста хозяйства, благосостояния народа. Сильная, народная (по-настоящему демократическая) Россия сможет успешно противостоять Западу и уравновешивать Восток.



Таким образом, продолжение либерального курса – это смерть России. Спасение в народовластии, социальной справедливости. Возврат к истокам – правде, справедливости и совести. Когда духовное выше материального, а общее выше частного. Почему не едет экономика России? Хозяйственная стагнация и деградация России является ответом на крайне неудовлетворительное управление социально-экономическими процессами в стране. Когда одна либеральная группа, сохраняющая позиции с 1990-х годов, выполняя экономические принципы и теории Запада для развивающихся (полуколониальных) стран, которые уже уничтожили экономику Чили, Аргентины и Венесуэлы, упорно тащит Россию на дно.Ныне же либералы, после откровенного провала «перестроек», «реформ», «инноваций», «модернизаций», «оптимизаций», «импортозамещения» и «стратегии 2020», обещают нам цифровую эру, рисуя России очередное светлое будущее.Россия — настоящая страна контрастов. Русские заняли и освоили самую большую и богатую ресурсами территорию в мире. По рейтингу из 149 стран мира мы занимаем первое место по добыче нефти и 96-е – по качеству жизни. Россия в лидерах по экспорту газа, но на 90-м месте по качеству медицины. По социальному расслоению и социальной несправедливости мы в мировых лидерах. В России постоянно растет число долларовых миллиардеров и миллионеров, и 85—90% общего благосостояния в стране сосредоточено в руках около 3% самых богатых россиян. Богачи бесятся с жиру – покупают супердорогие яхты (Россия вторая по количеству купленных дорогих яхт), личные самолеты, произведения искусства, драгоценности, устраивают пир во время чумы — крайне дорогие шоу, приёмы и свадьбы, приглашая российских и иностранных суперзвезд, выбрасывая на ветер миллионы долларов и евро.В это же время доходы населения падают уже пять лет подряд, а армия нищих продолжает расти. По оценкам Росстата, в этом году число людей с доходами ниже прожиточного уровня выросло почти до 21 млн. человек. Больше половины семей с детьми живут за чертой бедности. Абсолютное большинство россиян (59 %) вынуждены экономить на еде и одежде. Кроме того, «реформаторы» так поработали над хозяйством России, что ВВП России сопоставим с ВВП одной китайской провинции Гуандун. А один американский штат Калифорния превосходит всю экономику России.Очевидно, что правительство не заинтересовано в развитии хозяйства страны в интересах народа. Денег в казне полно: мёртвым грузом лежат 17 трлн. рублей. Согласно данным, обнародованной на сайте российского Министерства финансов, за январь-октябрь 2019 года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом на уровне 3,071 трлн. рублей. Доходы в отчетный период достигли 16 трлн. 670 млрд. рублей, а расходы – 13 трлн. 598 млрд. рублей. В России хронический профицит бюджета, и либеральный блок выдаёт его в качестве примера эффективной и мудрой политики правительства. На самом деле деньги стерилизуют, «складируют» в различных «заначках», а экономика деградирует. Правительство сознательно «сушит» экономику, топит её, чтобы, не дай бог, не разогнать инфляцию. Государственный долг как государственный, так и корпоративный, минимален, как и инфляция. Доллар, после девальвации рубля в конце 2014 г., вывода российских активов долговых обязательств правительства США и перевода внешней торговли на евро и юани, — больше не угроза для ЦБ РФ. Российские богачи вывели в офшоры (Англия, Швейцария, Кипр и пр.) 1,5 трлн. долларов. А рост экономики России — на уровне статистической погрешности. При этом, после передачи Росстата в Минэкономразвитие, цифры российской статистики вызывают большие сомнения, так как они отвечают запросам оплота либералов — Министерства экономического развития.Одновременно правительство, видимо, переходя на экономическую стратегию «люди — это новая нефть», с огромной скоростью штампует всё новые антисоциальные решения, вводит всё новые налоги и оброки. Проведена грабительская пенсионная реформа, прорабатывается вопрос новой пенсионной реформы (с той же целью), растут тарифы, цены на бензин. Государство, по сути, отказывается от социальной политики, переходя на позиции «ночного сторожа» капитала.Проблема хозяйства России в том, что, начиная с 1991—1993 гг. и оканчивая нашими днями, это колониальная и периферийная по отношению к Западу экономика. Горбачёв и Ельцин сдали СССР-Россию на съедение Западу. Государственный переворот августа 1991 года полностью изменил общественно-экономическую формацию России, переведя общегосударственную собственность в частную. Силовой разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации в октябре 1993 г. и декабрьская конституция 1993 г., были проведены в интересах США и финансового капитала Старого и Нового света. Российские олигархи получили займы для покупки основных государственных активов. Затем последовала повальная офшоризация активов России и полное утверждение мировых, наднациональных финансовых институтов: МВФ и ВБ в РФ. Всё это до настоящего дня определяет не только финансово-экономическую политику Москвы, но и внутреннюю жизнь страны (в частности, бедность народа).Все рекомендации западных финансовых структур, в частности МВФ, носят приоритетный характер для либерально-экономического блока правительства РФ и особенно Центрального банка. Отсюда антисоциальная политика Гайдара, Чубайса, Кудрина, Грефа, Силуанова, Набиуллиной, Медведева и т. д. Судя по текущей ситуации, все рекомендации Запада были направлены на удушение промышленного, технологического, научного и образовательного потенциала России, превращение страны в полуколониальный придаток – «трубу», экспортера природных ресурсов в страны Запада и Востока. Также Россия стала рынком сбыта для мировых «фабрик».Таким образом, приватизация, которую правительство регулярно отказывается пересматривать, привела к тому, что все русские недра и предприятия стали западной собственностью. Дело в том, что в 90-е годы мы вошли в долларовую систему и ключевым элементом любого предприятия стала его капитализация, а она в долларах и делают её на Западе. Западные агентства в любой момент могут снизить суверенный рейтинг России и всех её предприятий. То есть российская экономика живет в рамках внешней системы, мы стали частью глобального мира, который находится под контролем финансового капитала Старого и Нового света. Нарушение западных правил, установок МВФ и ВТО, и свято выполняемых российскими финансово-экономическими властями, неминуемо ведет к карам и крупным потерям.В 2006—2007 гг. Россия рассчиталась по кредитам МВФ и казалось, что теперь можно выстраивать самостоятельный экономический курс. Благо экономическая ситуация была крайне благоприятная. В 2000-е «тучные годы» бюджет захлебывался от денег за продажу сырья. Мюнхенская речь В. В. Путина (февраль 2007 г.) дала надежду на уход от ельцинского курса, на укрепление независимости, включая хозяйственную. В 2008 году была утверждена «Стратегия 2020», разработанная сотрудниками МВФ и ВШЭ по распоряжению президента. Прошло 12 лет. Какие итоги? Они печальные. Телевизор показывает картинку внешнеполитического «могущества» России на Ближнем Востоке, в Африке и Европе. Однако за парадным фасадом и фальшивым блеском скрывается хозяйственная разруха, ужасающая нищета народа, производственная, научно-технологическая и общественная деградация. Действия и слова на внешнеполитической арене не подтверждаются внутренним содержанием.Курс на великодержавную политику и создание лучших в мире вооруженных сил невозможен без опоры на мощное хозяйство, независимую научную и технологическую базу, здоровое и процветающее общество. Такая двойственность ведёт Россию и народ к катастрофе.Либеральный блок считает, что главная проблема в незавершённости «реформ». Также проблема в народе, его «неэффективности». Так, недавно Чубайс обозвал большинство населения СССР (то есть и России) «лодырями и тунеядцами». Правда, забыл, что эти «лодыри» сокрушили самую эффективную экономику Запада – Третий рейх, построили вторую экономику мира. И почти поставили США шах и мат. Что США в 80-е годы были на грани краха и только «перестройка» и сдача СССР Горбачёвым и его подельниками спасла Штаты от геополитической катастрофы.Либералы продолжают свои мантры о том, что развитие России должно опираться на иностранные инвестиции, снижение государственного регулирования, уменьшении доли государства в экономике, дальнейшей приватизации госактивов (особенно в сфере ТЭК и связи, «РЖД», «Аэрофлот» и т. д.). Также необходимо использовать широкую трудовую миграцию для восполнения замещения вымирающего и быстро стареющего коренного населения.Однако на деле привлечение иностранный инвестиций привело к широкому оттоку капитала, офшоризации всего бизнеса и активов государственности, к накапливанию огромной горы денег, которые лежат мёртвым грузом. В условиях развития глобального кризиса эти богатства мы просто не увидим, их свозят на Запад. Демографическая ситуация всё хуже и хуже. Русский народ – стержень русской цивилизации и державы, стремительно вымирает. Население становится всё больше недееспособным даже в молодом возрасте из-за цифрового безумия, возросших психических нагрузок, что неизбежно вызывает стремительный рост хронических болячек, развала массовой физической культуры и системы здравоохранения. Трудовые мигранты пополнили рынок услуг, но вызвали рост преступности, создали почву для развития радикального «чёрного» ислама и миграционных бунтов. Также происходит постепенное замещение коренных народов России на более послушных и управляемых работников. Это на фоне угнетения русского языка и культуры, разложения общества и нравственности, агонии науки, образования и искусства, которое заменили на поп-суррогат и упадничество.Формула выхода из этого тупика проста. Это отказ от следования гибельному курсу, который нам прописал Запад ещё в 90-е годы. Мировая политика России должна быть отражением внутренней, как это было при Сталине. В нынешней России внутренняя политика демонстрирует принцип торжества частного капитала и его зависимости от международных финансовых институтов, чей рейтинг позволяет российскому бизнесу кредитоваться за рубежом. Это уже привело к тому, что русских, как во время наполеоновских войн, стали использовать как «пушечное мясо» для достижения целей Вашингтона, Лондона, Парижа, Анкары и т. д. За это Запад позволяет Москве торговать природными ресурсами страны.Внутри страны необходимо отказаться от потакания крупному бизнесу, интересы народа выше кучки «ответственных бизнесменов», от приоритета иностранных инвестиций, от привлечения трудовых мигрантов. Отказаться от следования правилам МВФ и ВТО, усилить роль государства в регулировании внутреннего и внешнего рынка, создание и развитие крупных государственных компаний, пересмотр итогов приватизации, национализация земли, недр, воды и лесов, развитие финансовой системы под жестким контролем воссозданного Госбанка, который должен заниматься созданием условий для развития хозяйства страны, широко использовать внутренние инвестиции (накоплены десятки триллионов рублей, огромные ресурсы есть в области конфискации у коррупционного, грабительского элемента). Всё это быстро даст положительные всходы в виде восстановления и роста хозяйства, благосостояния народа. Сильная, народная (по-настоящему демократическая) Россия сможет успешно противостоять Западу и уравновешивать Восток.Таким образом, продолжение либерального курса – это смерть России. Спасение в народовластии, социальной справедливости. Возврат к истокам – правде, справедливости и совести. Когда духовное выше материального, а общее выше частного. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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